TP.HCM tiếp tục biệt phái công chức về phường, xã 20/11/2025 17:47

UBND TP.HCM vừa có văn bản về việc bố trí, sắp xếp lực lượng nhằm tăng cường quản lý trật tự xây dựng và đô thị trên địa bàn TP.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các phường, xã, đặc khu khẩn trương triển khai phương án biệt phái công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng và đô thị, đảm bảo đủ nhân sự theo yêu cầu thực tiễn quản lý nhà nước tại các địa phương.

TP.HCM tiếp tục biệt phái công chức về phường, xã. Ảnh: NGUYỆT NHI

Đồng thời, phối hợp với UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt việc quản lý và giải quyết chế độ, chính sách đối với công chức được biệt phái theo đúng quy định.

Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Nội vụ phối hợp, hướng dẫn Sở Xây dựng và UBND các phường, xã, đặc khu thực hiện thủ tục biệt phái, chi trả các chế độ chính sách theo thẩm quyền quy định.

UBND các phường, xã, đặc khu có nhiệm vụ phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp nhận công chức của Sở Xây dựng được phân công, biệt phái về địa phương. Song song đó, kịp thời phân công, bố trí công tác và tạo điều kiện thuận lợi cho công chức được biệt phái hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

Các địa phương cũng có nhiệm vụ phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc quản lý và giải quyết chế độ, chính sách đối với công chức được biệt phái theo đúng quy định.

Trước đó, TP.HCM đã tổ chức biệt phái 512 cán bộ thanh tra xây dựng, Sở Xây dựng về công tác tại các phường, xã. Trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, Sở Nông nghiệp và Môi trường bố trí 96 cán bộ về 48 dự án trọng điểm lớn của TP để giúp các phường, xã, đặc khu đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công.