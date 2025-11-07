TP.HCM: 'Cầm tay chỉ việc' cho hơn 16.000 cán bộ, người dân vận hành mô hình 2 cấp 07/11/2025 18:17

(PLO)- Từ khi vận hành mô hình 2 cấp, TP.HCM đã tổ chức tập huấn theo hướng “cầm tay chỉ việc” cho hơn 16.000 cán bộ, công chức, viên chức và người dân.

Ngày 7-11, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, bà Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, đã thông tin về kết quả thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo bà Hiền, tính đến ngày 1-10, TP.HCM giải quyết nghỉ việc theo chế độ cho hơn 6.300 trường hợp nhưng cũng bố trí hơn 9.600 biên chế cấp xã đảm bảo hoạt động thông suốt.

Bà Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA

Với 1.066 đầu việc hiện nay, có đến 4/5 đầu việc mới và được phân công về cấp xã. Bà Hiền cho biết ngay từ ban đầu, sở ngành đã nhanh chóng tổ chức tập huấn theo hướng “cầm tay chỉ việc” cho hơn 16.000 cán bộ, công chức, viên chức và kể cả người dân trong chuyển đổi số, nâng cao năng lực, tính chuyên nghiệp cho lực lượng cán bộ.

Ngoài ra, tổ chức biệt phái 512 cán bộ thanh tra xây dựng, Sở Xây dựng về công tác tại các phường, xã; tổ chức 3 tổ chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công do 3 phó chủ tịch UBND TP.HCM làm tổ trưởng.

Trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, Sở Nông nghiệp và Môi trường bố trí 96 cán bộ về 48 dự án trọng điểm lớn của TP để giúp các phường, xã, đặc khu đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công.

Giám đốc Sở Nội vụ thông tin thêm, 168 trung tâm hành chính công cấp xã đều được đầu tư cơ sở vật chất, thí điểm ứng dụng robot hỗ trợ người dân làm thủ tục nhanh hơn, chính xác, tăng cường giám sát các thủ tục nhạy cảm như đất đai, xây dựng tài sản công…

Về công tác phân cấp, uỷ quyền, bà Hiền cho biết được thực hiện theo nguyên tắc “một cơ quan làm nhiều việc”, giao việc cho cơ quan chịu trách nhiệm chính. Kể từ 1-7, UBND TP.HCM ban hành 25 quyết định ủy quyền trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội…, nâng cao tính chủ động, trách nhiệm, gần dân, sát dân.

Trong cải cách hành chính và chuyển đổi số, TP triển khai quy trình rút gọn, thẩm định phê duyệt cấp phép đầu tư từ tiền kiểm sang hậu kiểm, giảm tầng nấc trung gian, áp dụng mô hình “1 cửa, 1 quyết định, 1 đầu mối chịu trách nhiệm” trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đầu tư. Cạnh đó, số hoá toàn bộ quy trình hành chính, kết nối dữ liệu với các bộ ngành Trung ương, mở rộng dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp 24/7.

Cũng theo Giám đốc Sở Nội vụ, qua kiểm tra công vụ, Sở đã phát hiện nhiều khó khăn của phường, xã trong giải quyết hồ sơ trực tuyến như: Tiếp nhận hồ sơ phi địa giới hành chính còn thiếu đầu mối hỗ trợ thống nhất; một số thủ tục phi địa giới hành chính chưa thể hiện trên hệ thống; thiếu dữ liệu, hạn chế trong thanh toán điện tử...

Chưa kể, có tình trạng chậm đồng bộ dữ liệu, cổng dịch vụ quốc gia còn bị lỗi, một số nền tảng chuyên ngành của Trung ương chưa vận hành đồng bộ…

“Một số xã phường thiếu người có chuyên môn sâu nên đôi lúc ảnh hưởng đến chất lượng giải quyết công việc; công tác bố trí nhân sự có trường hợp chưa sát với năng lực, sở trường …” – bà Hiền nói thêm và cho biết từ thực tiễn đó, Sở Nội vụ đã phối hợp các sở, ngành xây dựng đề án sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức cấp xã theo hướng điều chuyển hợp lý, khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu.

Thời gian tới, để mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành tốt hơn, Sở Nội vụ đề xuất TP tiếp tục hoàn thiện bộ máy tinh gọn, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập; rà soát, điều chuyển biên chế hợp lý, chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ công chức để mỗi địa bàn đều có công chức đáp ứng công việc.

Bà Hiền cũng nhấn mạnh phải triển khai hiệu quả cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 98, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính công vụ cũng như trách nhiệm người đứng đầu; tăng cường chuyển đổi số, triển khai nền tảng chính quyền số TP.HCM dùng chung trên thiết bị di động cho cán bộ công chức, người dân…