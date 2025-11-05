TP.HCM: Cán bộ phường Bình Tân sẽ giải đáp thắc mắc về lĩnh vực đất đai, hộ tịch... cho người dân 05/11/2025 15:47

(PLO)- Lãnh đạo phường Bình Tân, TP.HCM, đề nghị cán bộ, công chức nêu cao tinh thần gương mẫu, “sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, thực hiện tốt quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức công vụ.

Ngày 5-11, UBND phường Bình Tân phối hợp Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước số 1 TP.HCM và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tổ chức chương trình hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11).

Tham dự chương trình có ông Huỳnh Tấn Đạt, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước số 1 TP.HCM; bà Phạm Thị Ngọc Diệu, Bí thư Đảng ủy phường Bình Tân; ông Nguyễn Văn Sử, Chủ tịch UBND phường Bình Tân và đông đảo người dân có nhu cầu trợ giúp pháp lý.

Bà Phạm Thị Tuyết Nga, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Tân, phát biểu tại chương trình.

Phát biểu hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, bà Phạm Thị Tuyết Nga, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Tân, cho biết với 59 khu phố, hơn 161.000 người dân, phường Bình Tân là một cộng đồng dân cư đông đúc, năng động và đoàn kết.

Tại đây, bà Nga phát động đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người dân trên địa bàn phường cùng tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực.

Trong đó, tập trung vào mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các lĩnh vực gắn liền với đời sống người dân như đất đai, xây dựng, hộ tịch, an toàn giao thông, trật tự đô thị, bảo vệ môi trường, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội...

Chương trình bố trí các bàn tư vấn, hỗ trợ pháp lý miễn phí.

Bà đề nghị mỗi cán bộ, công chức, viên chức cần nêu cao tinh thần gương mẫu, “sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, thực hiện tốt quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức công vụ, phục vụ người dân tận tình, đúng quy định.

“Phải lấy sự hài lòng của người dân là thước đo tính hiệu quả, niềm tin vào chính quyền cơ sở, đặc biệt là trong bối cảnh xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp” - bà Nga nói.

Phó Chủ tịch UBND phường Bình Tân mong mỗi người dân hãy trở thành một tuyên truyền viên trong gia đình, cộng đồng dân cư đang sinh sống; chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định…

Lãnh đạo phường tham dự chương trình.

Trong khuôn khổ chương trình, UBND phường Bình Tân đã phát động cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2025 dành cho cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân trên địa bàn phường tham gia theo đường links https://myaloha.vn/cuoc-thi/tim-hieu-ve-phap-luat-truc-tuyen-nam-2025-dot-1-119067.

Đồng thời, trao quyết định công nhận hòa giải viên và tổ trưởng tổ hòa giải ở cơ sở 59 khu phố để triển khai thực hiện hiệu quả công tác hòa giải cơ sở trên địa bàn phường, góp phần giữ gìn đoàn kết trong cộng đồng dân cư, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh ngay từ cơ sở.