Phường Bình Tân: Cam kết đồng hành doanh nghiệp, 'biến điều không thể thành có thể' 10/10/2025 19:51

(PLO)- Lãnh đạo phường Bình Tân, TP.HCM, cho biết sẽ quyết tâm cùng doanh nghiệp “biến điều không thể thành có thể”, biến khát vọng thành hiện thực, cùng nhau vươn lên xây dựng phường phát triển năng động, hiện đại và nghĩa tình.

Chiều ngày 10-10, UBND phường Bình Tân tổ chức Hội nghị họp mặt doanh nghiệp nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10) và Lễ ra mắt Ban Vận động thành lập Hội Doanh nghiệp phường Bình Tân.

Lãnh đạo phường Bình Tân khẳng định sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp.

Tại hội nghị, UBND phường Bình Tân đã phát động phong trào ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ bị thiệt hại do bão số 10, 11 gây ra. Kết quả, số tiền ủng hộ được gần 600 triệu đồng, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của cộng đồng doanh nghiệp phường.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Sử, Chủ tịch UBND phường Bình Tân, khẳng định cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn những năm qua đã không ngừng lớn mạnh, năng động, sáng tạo và vững vàng vượt qua khó khăn, duy trì hoạt động ổn định.

Nhờ vậy, đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, chăm lo an sinh xã hội và xây dựng nếp sống văn minh đô thị. "Sự phát triển của doanh nghiệp chính là động lực quan trọng thúc đẩy địa phương phát triển bền vững" - ông Sử nói.

Doanh nghiệp trên địa bàn phường Bình Tân ủng hộ đồng bào miền Bắc.

Theo ông Sử, việc ra mắt Ban Vận động thành lập Hội Doanh nghiệp phường được xem là bước ngoặt trong quá trình liên kết, hợp tác và đồng hành giữa chính quyền với doanh nghiệp. “Đây sẽ là cầu nối để các doanh nghiệp cùng nhau chia sẻ thông tin, hỗ trợ phát triển, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, thân thiện, hiệu quả ngay từ cơ sở” – ông Sử nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND phường Bình Tân mong muốn doanh nghiệp tiếp tục phối hợp thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách lớn của Trung ương như Nghị quyết 57, Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị.

Đồng thời, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh đúng pháp luật, chăm lo đời sống người lao động, lan tỏa tinh thần nhân ái và tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng.

Đáp lại sự đồng hành đó, UBND phường Bình Tân cam kết sẽ tiếp tục đổi mới phong cách phục vụ, lấy sự hài lòng của doanh nghiệp và người dân làm thước đo hiệu quả công việc.

Phường cũng sẽ xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà, xử lý nghiêm mọi hành vi tiêu cực trong thực thi công vụ.

Song song đó, phường sẽ tăng cường đối thoại, kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động.

“Chúng tôi sẽ quyết tâm cùng doanh nghiệp “biến điều không thể thành có thể”, biến khát vọng thành hiện thực, cùng nhau vươn lên xây dựng phường Bình Tân phát triển năng động, hiện đại và nghĩa tình” – ông Sử nhấn mạnh.