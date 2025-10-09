TP.HCM: 6 xã và đặc khu Côn Đảo được điều chỉnh phân vùng lương tối thiểu 09/10/2025 17:48

(PLO)- TP.HCM kiến nghị điều chỉnh phân vùng lương tối thiểu từ vùng III thành vùng II đối với các xã Kim Long, Châu Đức, Ngãi Giao, Nghĩa Thành, Long Hải, Long Điền và đặc khu Côn Đảo.

Chiều 9-10, tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, ông Nguyễn Bảo Cường, Trưởng phòng Lao động - Tiền lương và Bảo hiểm xã hội, Sở Nội vụ TP.HCM, thông tin về việc điều chỉnh phân vùng lương tối thiểu, dự kiến áp dụng từ ngày 1-1-2026.

Ông Nguyễn Bảo Cường, Trưởng phòng Lao động - Tiền lương và Bảo hiểm xã hội, Sở Nội vụ TP.HCM. Ảnh: HÀ THƯ

Theo ông Cường, mức lương tối thiểu mới được đề xuất chia thành bốn vùng. Cụ thể: 5,31 triệu đồng/tháng (25.500 đồng/giờ) cho vùng 1; 4,73 triệu đồng/tháng (22.700 đồng/giờ) cho vùng 2; 4,14 triệu đồng/tháng (19.900 đồng/giờ) cho vùng 3 và 3,7 triệu đồng/tháng (17.800 đồng/giờ) cho vùng 4.

Tại TP.HCM, Liên đoàn Lao động TP đã kiến nghị điều chỉnh phân vùng lương tối thiểu đối với sáu xã là Kim Long, Châu Đức, Ngãi Giao, Nghĩa Thành, Long Hải, Long Điền và đặc khu Côn Đảo, nhằm thu hẹp khoảng cách thu nhập, mức sống và điều kiện sinh hoạt giữa các khu vực.

Kiến nghị này đã được UBND các xã, phường và đặc khu thống nhất trình UBND TP.HCM xem xét.

Theo ông Cường, việc điều chỉnh phân vùng lương tối thiểu giúp phản ánh rõ hơn thực tế đời sống, giá cả và chi phí lao động. Đặc biệt tại Côn Đảo, nơi giá cả hàng hóa và dịch vụ luôn cao hơn nhiều so với đất liền, việc xếp lại phân vùng lương sẽ giúp bảo đảm thu nhập hợp lý cho người lao động, hỗ trợ họ duy trì mức sống ổn định.

Việc điều chỉnh phân vùng lương tối thiểu không chỉ giúp nâng thu nhập, cải thiện đời sống người lao động mà còn khuyến khích doanh nghiệp thu hút, giữ chân lao động có tay nghề, góp phần ổn định quan hệ lao động và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương.

Để việc triển khai thực hiện quy định về tiền lương tối thiểu đạt hiệu quả cao và bám sát thực tiễn cuộc sống, Sở Nội vụ và các đơn vị thống nhất đề xuất UBND TP.HCM kiến nghị Bộ Nội vụ trình Chính phủ sớm ban hành Nghị định về mức lương tối thiểu năm 2026.

Trong đó, điều chỉnh phân vùng lương tối thiểu từ vùng III thành vùng II đối với các xã: Kim Long, Châu Đức, Ngãi Giao, Nghĩa Thành, Long Hải, Long Điền và đặc khu Côn Đảo thuộc địa bàn TP.

Ông Cường cũng thông tin TP sẽ triển khai công tác tuyên truyền rộng rãi về thời gian áp dụng, chính sách và quyền lợi liên quan để người lao động, doanh nghiệp chủ động trong kế hoạch tiền lương cho năm tài chính tiếp theo.

Các địa phương được điều chỉnh nâng vùng lương tối thiểu cũng sẽ được hướng dẫn, phổ biến cụ thể để tránh phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện.

“Mức lương tối thiểu chỉ là căn cứ quản lý, chứ không buộc doanh nghiệp phải tăng lương tương ứng theo tỉ lệ phần trăm. Việc điều chỉnh tiền lương cụ thể vẫn phụ thuộc vào thỏa thuận trong hợp đồng lao động và điều kiện sản xuất - kinh doanh của từng doanh nghiệp” - ông Nguyễn Bảo Cường nhấn mạnh.