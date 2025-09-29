Bộ Nội vụ nêu lý do cần tăng lương và điều chỉnh khu vực áp lương tối thiểu vùng

Bộ Nội vụ vừa hoàn thiện, gửi Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo nghị định về điều chỉnh lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 1-1-2026.
Điểm đáng chú ý, mức lương tối thiểu vùng được đề xuất tăng bình quân 7,2% so với hiện nay, tương đương 250.000-350.000 đồng, tùy vùng.
Theo Bộ Nội vụ, căn cứ đưa ra đề xuất trên là bởi bối cảnh kinh tế - xã hội đang thay đổi theo hướng tích cực hơn. Sáu tháng đầu năm 2025, tăng trưởng GDP đạt 7,52% và mục tiêu cả năm là từ 8% trở lên. Thị trường lao động cơ bản ổn định, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phục hồi, thu nhập của người lao động tăng dần qua từng quý.
Trong khi đó, mức lương tối thiểu quy định tại Nghị định 74/2024 đang dần mất giá trị do chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng. Với dự kiến CPI năm 2025 và 2026 đều tăng 3,7%, mức lương hiện hành không còn đáp ứng được mức sống tối thiểu đến hết năm 2026, thấp hơn khoảng 6,6%.
Một yếu tố khác được tính đến là từ 1-7-2025, cả nước thực hiện sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã. Chính phủ đã có bước rà soát, điều chỉnh địa bàn áp dụng lương tối thiểu gắn với các đơn vị hành chính mới. Tuy nhiên, theo Bộ Nội vụ, cần tiếp tục cập nhật để phù hợp thực tế từng địa phương sau sắp xếp, bởi chính sách này tác động trực tiếp đến đông đảo người lao động và doanh nghiệp.
Bộ Nội vụ cũng cho rằng mức điều chỉnh tăng 7,2% sẽ cao hơn khoảng 0,6% so với mức sống tối thiểu dự báo của người lao động đến hết năm 2026. Như vậy, lương tối thiểu vùng mới vừa giúp cải thiện thu nhập cho người lao động, vừa có tính chia sẻ với doanh nghiệp để duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh.
Quan điểm của cơ quan soạn thảo là cần hài hòa lợi ích giữa hai phía. Người lao động được nâng cao đời sống, trong khi doanh nghiệp vẫn có dư địa duy trì khả năng cạnh tranh, đặc biệt trong bối cảnh chi phí đầu vào còn nhiều áp lực.
Đề xuất điều chỉnh khu vực áp dụng lương tối thiểu vùng
Theo dự thảo, Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh từ vùng II lên vùng I đối với một loạt phường, xã thuộc thành phố Hải Phòng như Chu Văn An, Chí Linh, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Trần Nhân Tông, Lê Đại Hành, Kinh Môn, Nguyễn Đại Năng, Trần Liễu, Bắc An Phụ, Phạm Sư Mạnh, Nhị Chiểu và các xã Nam An Phụ, Nam Sách, Thái Tân, Hợp Tiến, Trần Phú, An Phú, Cẩm Giang, Cẩm Giàng, Tuệ Tĩnh, Mao Điền, Kẻ Sặt, Bình Giang, Đường An, Thượng Hồng, Gia Lộc, Yết Kiêu, Gia Phúc, Trường Tân, Tứ Kỳ, Tân Kỳ, Đại Sơn, Chí Minh, Lạc Phượng, Nguyên Giáp, Nguyễn Lương Bằng, Phú Thái, Lai Khê, An Thành, Kim Thành.
Bên cạnh đó, một số địa phương được đề xuất nâng từ vùng III lên vùng II, gồm các phường Hoàng Mai, Tân Minh (Nghệ An); Đông Hà, Nam Đông Hà (Quảng Trị); Phan Rang, Đông Hải, Ninh Chử, Bảo An, Đô Vinh và các xã Thuận Bắc, Công Hải (Khánh Hòa); các xã Thanh Hà, Hà Tây, Hà Bắc, Hà Nam, Hà Đông, Ninh Giang, Vĩnh Lại, Khúc Thừa Dụ, Tân An, Hồng Châu, Thanh Miện, Bắc Thanh Miện, Nam Thanh Miện, Hải Hưng (Hải Phòng).
Dự thảo cũng đề xuất điều chỉnh từ vùng IV lên vùng III đối với phường Quảng Trị và nhiều xã thuộc tỉnh Quảng Trị như Đồng Lê, Vĩnh Linh, Cửa Tùng, Bến Quan, Cửa Việt, Gio Linh, Cam Lộ, Khe Sanh, Lao Bảo, Triệu Phong, Hướng Hiệp, Diên Sanh. Tại Khánh Hòa, các xã Ninh Sơn, Lâm Sơn, Anh Dũng, Mỹ Sơn, Thuận Nam, Cà Ná, Phước Hà cũng được đề xuất nâng lên vùng III.
Ngoài ra, dự thảo còn nêu việc điều chỉnh giảm cấp vùng. Cụ thể, từ vùng I xuống vùng IV đối với các xã Kỳ Thượng, Lương Minh (Quảng Ninh) và từ vùng III xuống vùng IV đối với các xã Thượng Trạch, Trường Sơn, Kim Ngân (Quảng Trị).
Theo Bộ Nội vụ, việc điều chỉnh vùng của các địa phương trên nhằm tạo sự cân đối hợp lý về giá nhân công giữa các địa bàn lân cận. Lý do là các khu vực này đã có sự phát triển hơn về thị trường lao động, hình thành các khu, cụm công nghiệp, điều kiện cơ sở hạ tầng được cải thiện đáng kể, đồng thời giáp với những địa bàn khác đang áp dụng mức lương tối thiểu cao hơn.