Bộ Nội vụ nêu lý do cần tăng lương và điều chỉnh khu vực áp lương tối thiểu vùng 29/09/2025 16:49

(PLO)- Bộ Nội vụ cho rằng mức lương tối thiểu vùng năm nay không còn đáp ứng được mức sống tối thiểu đến hết năm 2026, thấp hơn khoảng 6,6%.

Bộ Nội vụ vừa hoàn thiện, gửi Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo nghị định về điều chỉnh lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 1-1-2026.

Điểm đáng chú ý, mức lương tối thiểu vùng được đề xuất tăng bình quân 7,2% so với hiện nay, tương đương 250.000-350.000 đồng, tùy vùng.

Theo Bộ Nội vụ, căn cứ đưa ra đề xuất trên là bởi bối cảnh kinh tế - xã hội đang thay đổi theo hướng tích cực hơn. Sáu tháng đầu năm 2025, tăng trưởng GDP đạt 7,52% và mục tiêu cả năm là từ 8% trở lên. Thị trường lao động cơ bản ổn định, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phục hồi, thu nhập của người lao động tăng dần qua từng quý.

Mức tăng lương tối thiểu vùng từ 1-1-2026. Ảnh: V.LONG

Trong khi đó, mức lương tối thiểu quy định tại Nghị định 74/2024 đang dần mất giá trị do chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng. Với dự kiến CPI năm 2025 và 2026 đều tăng 3,7%, mức lương hiện hành không còn đáp ứng được mức sống tối thiểu đến hết năm 2026, thấp hơn khoảng 6,6%.

Một yếu tố khác được tính đến là từ 1-7-2025, cả nước thực hiện sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã. Chính phủ đã có bước rà soát, điều chỉnh địa bàn áp dụng lương tối thiểu gắn với các đơn vị hành chính mới. Tuy nhiên, theo Bộ Nội vụ, cần tiếp tục cập nhật để phù hợp thực tế từng địa phương sau sắp xếp, bởi chính sách này tác động trực tiếp đến đông đảo người lao động và doanh nghiệp.

Bộ Nội vụ cũng cho rằng mức điều chỉnh tăng 7,2% sẽ cao hơn khoảng 0,6% so với mức sống tối thiểu dự báo của người lao động đến hết năm 2026. Như vậy, lương tối thiểu vùng mới vừa giúp cải thiện thu nhập cho người lao động, vừa có tính chia sẻ với doanh nghiệp để duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh.

Quan điểm của cơ quan soạn thảo là cần hài hòa lợi ích giữa hai phía. Người lao động được nâng cao đời sống, trong khi doanh nghiệp vẫn có dư địa duy trì khả năng cạnh tranh, đặc biệt trong bối cảnh chi phí đầu vào còn nhiều áp lực.