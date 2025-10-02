TP.HCM kiện toàn nhân sự chuyên môn về xây dựng ở phường, xã 02/10/2025 20:27

(PLO)- UBND TP.HCM yêu cầu phường, xã, đặc khu lựa chọn, bố trí, kiện toàn nhân sự tại Phòng Kinh tế (đối với xã, đặc khu), Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (đối với phường) đủ năng lực, trình độ, đúng vị trí việc làm.

UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo Sở Nội vụ, Sở Xây dựng và UBND phường, xã, đặc khu thực hiện chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp xã về xây dựng.

TP.HCM yêu cầu kiện toàn nhân sự chuyên môn xây dựng ở phường, xã. Ảnh: NGUYỆT NHI

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM giao Giám đốc Sở Xây dựng theo thẩm quyền lựa chọn, bố trí, kiện toàn nhân sự tại Sở Xây dựng bảo đảm đủ năng lực, trình độ, đúng vị trí việc làm để tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà nước về xây dựng, giao thông vận tải của Sở Xây dựng theo quy định.

Đồng thời, giao Giám đốc Sở Nội vụ khẩn trương tham mưu UBND TP ban hành hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã.

Trên cơ sở hướng dẫn của UBND TP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã, UBND cấp xã ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế (đối với xã, đặc khu), Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (đối với phường) theo thẩm quyền.

UBND cấp xã cũng lựa chọn, bố trí, kiện toàn nhân sự tại Phòng Kinh tế (đối với xã, đặc khu), Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (đối với phường) theo thẩm quyền, bảo đảm đủ năng lực, trình độ, đúng vị trí việc làm. Qua đó, tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà nước về xây dựng, giao thông vận tải của Sở Xây dựng theo quy định.