TP.HCM điều động, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ chủ chốt các sở, ngành 30/09/2025 15:32

(PLO)- UBND TP.HCM đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ chủ chốt các sở, ngành.

Chiều 30-9, UBND TP.HCM tổ chức lễ trao quyết định cán bộ.

Tham dự lễ có Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc và các Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường, Trần Thị Diệu Thúy, Bùi Xuân Cường.

Theo đó, ông Võ Hoàng Ngân, Giám đốc Sở Xây dựng, được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP.HCM.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được và Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường trao quyết định và hoa chúc mừng ông Võ Hoàng Ngân, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc và các Phó Giám đốc. Ảnh: HÀ THƯ

Các Phó Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc gồm: ông Trương Trung Kiên, ông Phan Văn Tuấn, bà Dương Thảo Hiền và ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh – đều là Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM.

Ông Trần Quang Lâm, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, thay cho ông Võ Hoàng Ngân đã được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được và Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường trao quyết định và hoa chúc mừng ông Trần Quang Lâm và ông Nguyễn Anh Minh. Ảnh: HÀ THƯ

Ông Nguyễn Anh Minh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP (Ban Giao thông), thay cho ông Lương Minh Phúc nhận quyết định về hưu.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, được điều động, bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được và Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy trao quyết định cho các cán bộ. Ảnh: HÀ THƯ

Ông Phạm Huy Bình, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM.

Ông Lê Anh Tú, Bí thư Đảng ủy Đặc khu Côn Đảo, được tiếp nhận, bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM.

Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương (trước sắp xếp), được bổ nhiệm làm Phó Chánh Văn phòng UBND TP.HCM.

Ông Trần Quang Minh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV, được điều động, bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn – TNHH MTV.

Ông Bùi Thanh Giang, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV, được giao Quyền Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV cho đến khi có quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được và Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường trao quyết định cán bộ. Ảnh: HÀ THƯ

Ông Vũ Đình Quân, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV, được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV.

Cũng tại buổi lễ, UBND TP.HCM trao các quyết định bổ nhiệm cán bộ, kiện toàn lãnh đạo Đài phát thanh và truyền hình TP.HCM sau sắp xếp.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc, trao quyết định kiện toàn lãnh đạo Đài phát thanh và truyền hình TP.HCM. Ảnh: HÀ THƯ

Trong đó, ông Cao Anh Minh, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình TP.HCM, làm Tổng Giám đốc Đài phát thanh và truyền hình TP.HCM.

Năm Phó Tổng Giám đốc Đài phát thanh và truyền hình TP.HCM gồm: ông Thái Thành Chung, bà Diệp Bửu Chi, ông Nguyễn Quốc Bình, ông Nguyễn Thanh Quang và ông Trương Thanh Phong.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã chúc mừng các cán bộ nhận nhiệm vụ mới.

Ông Nguyễn Văn Được mong các cán bộ tiếp tục phát huy kinh nghiệm trên các lĩnh vực vừa qua để làm tốt nhiệm vụ trên lĩnh vực mới; nhanh chóng bắt nhịp, toàn tâm toàn ý với công việc mới.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu giao nhiệm vụ. Ảnh: HÀ THƯ

Ông cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp nhận lãnh đạo mới về phải tạo điều kiện để các cán bộ tiếp cận nhiệm vụ nhanh chóng, làm tốt công việc trên tinh thần “TP.HCM vì cả nước”.

Chủ tịch TP.HCM mong các cán bộ gạt bỏ tư duy vùng miền, địa phương để làm việc trên tinh thần “tất cả đều là công dân TP.HCM, vì sự phát triển của TP”.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Võ Hoàng Ngân, tân Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc cảm ơn lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCM đã tin tưởng giao nhiệm vụ.

“Chúng tôi cảm thấy vinh hạnh vì nhận được nhiệm vụ mới ở một TP rất năng động, sáng tạo và càng lớn hơn khi được sáp nhập từ ba tỉnh, thành” – ông Ngân chia sẻ và cho biết đây cũng là nhiệm vụ nặng nề.

Thay mặt các cán bộ, ông Ngân hứa với lãnh đạo TP sẽ đoàn kết, cống hiến hết sức mình, hoàn thành nhiệm vụ được giao, vì sự phát triển của TP.HCM.