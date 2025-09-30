TP.HCM tái lập sở Quy hoạch – Kiến trúc, ông Võ Hoàng Ngân làm giám đốc 30/09/2025 14:05

(PLO)- Ông Võ Hoàng Ngân, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP.HCM.

Chiều 30-9, UBND TP.HCM tổ chức lễ trao quyết định cán bộ.

Tham dự buổi lễ có Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc và các Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường, Trần Thị Diệu Thúy, Bùi Xuân Cường.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Bắc Nam, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, đã công bố quyết định của UBND TP.HCM về việc điều động, bổ nhiệm ông Võ Hoàng Ngân, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, làm Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP.HCM. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được và Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường trao quyết định và hoa chúc mừng ông Võ Hoàng Ngân, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc và các Phó Giám đốc. Ảnh: HÀ THƯ

Các Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM gồm: ông Trương Trung Kiên, ông Phan Văn Tuấn, bà Dương Thảo Hiền và ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh - đều đang là Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM.

Ông Võ Hoàng Ngân, 47 tuổi, được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM từ ngày 1-7-2025 sau khi sáp nhập. Ông cũng từng giữ nhiều chức vụ tại tỉnh Bình Dương (cũ): Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương, Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương…

TP.HCM tái lập sở Quy hoạch – Kiến trúc, ông Võ Hoàng Ngân làm giám đốc. Ảnh: LÊ ÁNH

Hôm qua, ngày 29-9, tại kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ tư), HĐND TP.HCM khóa X đã quyết nghị việc thành lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM trên cơ sở chuyển một số chức năng, nhiệm vụ từ Sở Xây dựng sang Sở Quy hoạch - Kiến trúc; dự kiến hoạt động chính thức kể từ ngày 1-10.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc là cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP.HCM, thực hiện chức năng tham mưu công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc.

Sở này sẽ có sáu phòng chuyên môn, nghiệp vụ; ba đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc. Trụ sở làm việc chính đặt tại số 168 đường Pasteur, phường Sài Gòn. Cơ sở 2 ở số 198 đường Bạch Đằng, phường Bà Rịa.