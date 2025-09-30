Ông Trần Quang Lâm làm Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM

Chiều 30-9, UBND TP.HCM tổ chức lễ trao quyết định cán bộ.
Tham dự buổi lễ có Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc và các Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường, Trần Thị Diệu Thúy, Bùi Xuân Cường.
Tại buổi lễ, ông Nguyễn Bắc Nam, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, đã công bố quyết định của UBND TP.HCM về việc bổ nhiệm ông Trần Quang Lâm, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, làm Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM thay cho ông Võ Hoàng Ngân được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM.
Ông Trần Quang Lâm, 52 tuổi, quê tỉnh Quảng Trị (mới); trình độ: Thạc sỹ kỹ thuật, Kỹ sư xây dựng, Cử nhân Chính trị, Cao cấp lý luận chính trị.
Ông Lâm có gần 30 năm công tác trong ngành giao thông, trong đó hơn 20 năm công tác tại Sở Giao thông vận tải TP.HCM (sau đó là Sở Giao thông công chánh).
Ông từng công tác tại Khu Quản lý giao thông đô thị, Phòng Quản lý giao thông, Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn thuộc Sở Giao thông vận tải.
Năm 2014, ông làm Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải. Đến tháng 4-2019, ông làm Giám đốc Sở Giao thông vận tải.
Ngày 1-3-2025, TP.HCM thành lập Sở Giao thông công chánh, ông Trần Quang Lâm được UBND TP.HCM trao quyết định làm Giám đốc Sở.
Ngày 18-4, HĐND TP.HCM khóa X đã quyết nghị thành lập Sở Xây dựng trên cơ sở hợp nhất Sở Xây dựng và Sở Giao thông công chánh. Ông Trần Quang Lâm được điều động làm Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM và được giao Quyền Giám đốc Sở.
Từ ngày 1-7, sau khi sáp nhập, ông làm Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM mới.
Cũng trong chiều nay, UBND TP.HCM đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Minh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, làm Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP (Ban Giao thông).
Ông Nguyễn Anh Minh giữ chức Giám đốc Ban Giao thông thay cho ông Lương Minh Phúc về hưu.
Ông Nguyễn Anh Minh, 54 tuổi, quê quán: Bình Dương (cũ), trình độ: Cử nhân Xây dựng. Ông Minh có thời gian dài công tác trong lĩnh vực giao thông, xây dựng, trước khi sáp nhập tỉnh, ông từng giữ chức Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương (cũ).