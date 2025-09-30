Ông Trần Quang Lâm làm Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM 30/09/2025 13:58

(PLO)- Ông Trần Quang Lâm, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM thay cho ông Võ Hoàng Ngân.

Chiều 30-9, UBND TP.HCM tổ chức lễ trao quyết định cán bộ.

Tham dự buổi lễ có Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc và các Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường, Trần Thị Diệu Thúy, Bùi Xuân Cường.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Bắc Nam, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, đã công bố quyết định của UBND TP.HCM về việc bổ nhiệm ông Trần Quang Lâm, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, làm Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM thay cho ông Võ Hoàng Ngân được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được và Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường trao quyết định và hoa chúc mừng ông Trần Quang Lâm (thứ hai từ trái qua) và ông Nguyễn Anh Minh. Ảnh: HÀ THƯ

Ông Trần Quang Lâm, 52 tuổi, quê tỉnh Quảng Trị (mới); trình độ: Thạc sỹ kỹ thuật, Kỹ sư xây dựng, Cử nhân Chính trị, Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Lâm có gần 30 năm công tác trong ngành giao thông, trong đó hơn 20 năm công tác tại Sở Giao thông vận tải TP.HCM (sau đó là Sở Giao thông công chánh).

Ông từng công tác tại Khu Quản lý giao thông đô thị, Phòng Quản lý giao thông, Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn thuộc Sở Giao thông vận tải.

Năm 2014, ông làm Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải. Đến tháng 4-2019, ông làm Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

Ngày 1-3-2025, TP.HCM thành lập Sở Giao thông công chánh, ông Trần Quang Lâm được UBND TP.HCM trao quyết định làm Giám đốc Sở.

Ông Trần Quang Lâm được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM. Ảnh: HOÀNG GIANG

Ngày 18-4, HĐND TP.HCM khóa X đã quyết nghị thành lập Sở Xây dựng trên cơ sở hợp nhất Sở Xây dựng và Sở Giao thông công chánh. Ông Trần Quang Lâm được điều động làm Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM và được giao Quyền Giám đốc Sở.

Từ ngày 1-7, sau khi sáp nhập, ông làm Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM mới.