Chủ tịch TP.HCM: Cấp sở chủ động sắp xếp lại cán bộ, nhất là sở có nhiều phó giám đốc 09/08/2025 16:40

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị trong tháng 8, giám đốc cấp sở phải chủ động đề xuất việc sắp xếp lại cán bộ của sở mình, kể cả cán bộ lãnh đạo, nhất là các sở có đông cán bộ, nhiều phó giám đốc...

Ngày 9-8, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cùng thường trực UBND TP chủ trì phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 8 của TP.HCM.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đánh giá tình hình kinh tế - xã hội TP trong 7 tháng đầu năm đạt được nhiều thành tựu quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng của TP nếu không tính dầu khí thì đạt 7,56%; giải ngân đầu tư công đạt trên 36% và được Chính phủ khen.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: HÀ THƯ

Thay mặt lãnh đạo TP.HCM, ông Nguyễn Văn Được biểu dương tinh thần, thái độ, trách nhiệm, chất lượng giải quyết công việc của cả hệ thống chính trị TP trong thời gian qua.

Sắp xếp phó giám đốc sở

Dù có nhiều điểm sáng nhưng TP.HCM vẫn còn một số tồn tại cần giải quyết cùng với nhiều nhiệm vụ lớn và khó. Trong đó, có tình trạng tồn đọng hồ sơ ở xã, phường mới do thiếu cán bộ chuyên môn. Nhất là lĩnh vực đất đai, môi trường, tài chính, xây dựng.. có nhiều lúng túng, quá tải hồ sơ. “Chính phủ đang chỉ đạo nhưng trước đó chúng ta phải có giải pháp tạm thời” – Chủ tịch Nguyễn Văn Được nói.

Theo Chủ tịch Nguyễn Văn Được, thời gian tới, TP.HCM cần tiếp tục hoàn thiện, ổn định tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước. Trong đó, giao Sở Nội vụ trước 15-8 phải hoàn thiện việc tham mưu bốn chính sách đối với cán bộ dôi dư, cán bộ xin nghỉ việc sau ngày 1-7 để UBND TP trình HĐND TP thông qua trong kỳ họp tháng 8.

Cũng trong tháng 8, giám đốc cấp sở phải chủ động có đề xuất trình UBND TP về việc sắp xếp lại cán bộ của mình, kể cả cán bộ lãnh đạo, nhất là các sở có đông cán bộ, nhiều phó giám đốc như Sở Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường. Bên cạnh đó, phải phân công, biệt phái cán bộ cấp sở xuống địa phương.

Chủ tịch UBND TP.HCM gợi ý đưa gần 1.000 thanh tra xây dựng xuống địa phương, nơi nào có nhu cầu nhiều thì đưa nhiều, nơi nào có nhu cầu ít thì đưa ít. “Việc gì thuộc thầm quyền của mình thì mình cứ quyết định” – ông Nguyễn Văn Được nói và biểu dương việc Sở Y tế phân công các bác sĩ tình nguyện luân phiên ra Côn Đảo.

Tăng trưởng 8,5% là chỉ tiêu mệnh lệnh

Đối với mục tiêu tăng trưởng 8,5% năm 2025, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhìn nhận đây là mục tiêu khó nhưng phải phấn đấu. Để đạt 8,5% vào cuối năm 2025 thì từ nay đến đó phải tăng trưởng 10,3%. “Đây là chỉ tiêu mệnh lệnh” – ông nói.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: HÀ THƯ

Để góp phần cho mục tiêu này, TP.HCM phải nỗ lực giải ngân đầu tư công. Dù kết quả 7 tháng đầu năm khá tốt nhưng không được chủ quan.

Ông giao phó chủ tịch UBND TP.HCM trực tiếp thúc đẩy các dự án Quốc lộ 13, Quốc lộ 22, rạch Xuyên Tâm… vì đây là những dự án có nguồn vốn lớn, nếu giải ngân được sẽ góp phần vào tốc độ tăng trưởng.

Trong tháng 8, các sở, ngành, ban quản lý dự án phải lên danh mục đầu tư công năm 2026. “Cao tốc, cảng biển, trường học, … cứ đề xuất, chọn nội dung có trọng tâm, trọng điểm để thúc đẩy sự phát triển của TP” – ông nói và đề nghị Sở Tài chính tổng hợp danh sách, rà soát, chọn dự án nào đầu tư trước, dự án nào đầu tư sau.

Theo Chủ tịch TP.HCM, sau khi dự án được thông qua, việc chuẩn bị hồ sơ đầu tư chậm nhất đến 31-12. “Khi Chính phủ giao vốn thì cuối năm hoặc đầu năm sau phải triển khai, không để tình trạng tháng 5 chưa phân vốn, chưa có chủ trương đầu tư. Sở, ngành nào lặp lại tình trạng này thì lãnh đạo UBND TP sẽ kiểm điểm phê bình” – ông nhấn mạnh.