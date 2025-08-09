Sở Tư pháp TP.HCM đề xuất gỡ vướng ủy quyền ký sao y, chứng thực cho công chức 09/08/2025 12:33

(PLO)- Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM cho biết chủ tịch xã, phường muốn ủy quyền ký sao y, chứng thực cho công chức thì cần có nghị quyết của HĐND TP quy định về việc này.

Sáng 9-8, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cùng Thường trực UBND TP chủ trì phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 8 của TP.HCM.

Tại cuộc họp, các công việc liên quan đến việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp được lãnh đạo sở, ngành báo cáo, thảo luận.

Toàn cảnh phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM. Ảnh: HÀ THƯ

Cần có nghị quyết về ủy quyền cho công chức

Bà Nguyễn Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, cho biết khi làm việc với địa phương, đều nhận được phản ánh tình trạng lãnh đạo phường, xã ký quá nhiều hồ sơ thủ tục mảng tư pháp - hộ tịch, không đảm bảo thời gian giải quyết các công việc.

Vừa qua, Sở Tư pháp đã hướng dẫn chủ tịch UBND phường, xã có thể ủy quyền cho cấp trưởng các đơn vị ký nhưng địa phương muốn ủy quyền thẳng cho công chức.

Bà Hạnh cho biết muốn thực hiện việc này, cần có nghị quyết của HĐND TP quy định phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn mà chủ tịch UBND ủy quyền cho công chức. Hiện Sở Tư pháp đã dự thảo xong các nội dung liên quan đến ngành tư pháp, có thể kịp trình vào kỳ họp của HĐND TP trong tháng 8 này.

Tuy nhiên, thực hiện ý kiến của thường trực HĐND TP.HCM, Sở Tư pháp đã có văn bản gửi các sở, ngành khác đề nghị rà soát lại các nhiệm vụ được giao cho chủ tịch UBND phường, xã có thể ủy quyền đến công chức thì tham mưu để Sở Tư pháp cùng đưa vào dự thảo nghị quyết.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh nhìn nhận nhu cầu ủy quyền lĩnh vực sao y, chứng thực đang gấp gáp, nếu các sở, ngành khác không kịp đề xuất thì Sở Tư pháp kiến nghị được tham mưu dự thảo trình HĐND TP.HCM ban hành một nghị quyết riêng cho lĩnh vực này.

Ra mắt Trung tâm hành chính công TP.HCM trong tháng 9

Về tiếp nhận thủ tục hành chính phi địa giới, ông Dương Hồng Thắng, Chánh Văn phòng UBND TP.HCM, cho biết từ ngày 1-8, Trung tâm phục vụ hành chính công TP đã triển khai 38 tổ địa bàn xuống 38 Trung tâm phục vụ hành chính công xã, phường, tổ chức 5 quầy ở mỗi địa bàn, tiếp nhận 2.168 TTHC của sở, ngành, địa phương.

Ông Dương Hồng Thắng, Chánh Văn phòng UBND TP.HCM, thông tin về việc thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công TP.HCM. Ảnh HÀ THƯ

Đến thời điểm hiện nay, các trung tâm đã chuẩn bị xong cơ sở vật chất, vận hành thử từ ngày 1-8, hiện đang tập huấn, hướng dẫn, điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn.

Ông Thắng nhìn nhận thời gian đầu có thể một số cán bộ được “biệt phái” để tiếp nhận hồ sơ phi địa giới hành chính chưa nắm rõ quy trình thủ tục nội bộ. Mong sở, ngành phối hợp các phường, xã để hướng dẫn cho bộ phận này đảm bảo thực hiện tiếp nhận hồ sơ thủ tục.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP, Trung tâm phục vụ hành chính công TP đang hình thành bộ máy. Dự kiến, trong tháng 9 sẽ hoàn tất sửa chữa và ra mắt.

Với Trung tâm phục vụ hành chính công TP.HCM, hai trung tâm phục vụ hành chính công khu vực Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cùng với 38 tổ địa bàn thì TP.HCM có tổng cộng 41 điểm tiếp nhận hồ sơ phi địa giới hành chính.

Trao đổi lại, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Văn Thọ cho biết việc thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công TP và thực hiện thủ tục phi địa giới hành chính cần được tập trung thực hiện.

Ông đề nghị Văn phòng UBND TP phối hợp chặt chẽ các địa phương thường xuyên rà soát hạn chế, khó khăn, vướng mắc để tiếp tục hoàn thiện trong thời gian sớm nhất, đặc biệt là cơ sở vật chất, điều kiện làm việc.