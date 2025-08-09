Sở Tư pháp TP.HCM đề xuất gỡ vướng ủy quyền ký sao y, chứng thực cho công chức

Sáng 9-8, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cùng Thường trực UBND TP chủ trì phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 8 của TP.HCM.
Tại cuộc họp, các công việc liên quan đến việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp được lãnh đạo sở, ngành báo cáo, thảo luận.
Cần có nghị quyết về ủy quyền cho công chức
Bà Nguyễn Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, cho biết khi làm việc với địa phương, đều nhận được phản ánh tình trạng lãnh đạo phường, xã ký quá nhiều hồ sơ thủ tục mảng tư pháp - hộ tịch, không đảm bảo thời gian giải quyết các công việc.
Vừa qua, Sở Tư pháp đã hướng dẫn chủ tịch UBND phường, xã có thể ủy quyền cho cấp trưởng các đơn vị ký nhưng địa phương muốn ủy quyền thẳng cho công chức.
Bà Hạnh cho biết muốn thực hiện việc này, cần có nghị quyết của HĐND TP quy định phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn mà chủ tịch UBND ủy quyền cho công chức. Hiện Sở Tư pháp đã dự thảo xong các nội dung liên quan đến ngành tư pháp, có thể kịp trình vào kỳ họp của HĐND TP trong tháng 8 này.
Tuy nhiên, thực hiện ý kiến của thường trực HĐND TP.HCM, Sở Tư pháp đã có văn bản gửi các sở, ngành khác đề nghị rà soát lại các nhiệm vụ được giao cho chủ tịch UBND phường, xã có thể ủy quyền đến công chức thì tham mưu để Sở Tư pháp cùng đưa vào dự thảo nghị quyết.
Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh nhìn nhận nhu cầu ủy quyền lĩnh vực sao y, chứng thực đang gấp gáp, nếu các sở, ngành khác không kịp đề xuất thì Sở Tư pháp kiến nghị được tham mưu dự thảo trình HĐND TP.HCM ban hành một nghị quyết riêng cho lĩnh vực này.
Ra mắt Trung tâm hành chính công TP.HCM trong tháng 9
Về tiếp nhận thủ tục hành chính phi địa giới, ông Dương Hồng Thắng, Chánh Văn phòng UBND TP.HCM, cho biết từ ngày 1-8, Trung tâm phục vụ hành chính công TP đã triển khai 38 tổ địa bàn xuống 38 Trung tâm phục vụ hành chính công xã, phường, tổ chức 5 quầy ở mỗi địa bàn, tiếp nhận 2.168 TTHC của sở, ngành, địa phương.
Đến thời điểm hiện nay, các trung tâm đã chuẩn bị xong cơ sở vật chất, vận hành thử từ ngày 1-8, hiện đang tập huấn, hướng dẫn, điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn.
Ông Thắng nhìn nhận thời gian đầu có thể một số cán bộ được “biệt phái” để tiếp nhận hồ sơ phi địa giới hành chính chưa nắm rõ quy trình thủ tục nội bộ. Mong sở, ngành phối hợp các phường, xã để hướng dẫn cho bộ phận này đảm bảo thực hiện tiếp nhận hồ sơ thủ tục.
Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP, Trung tâm phục vụ hành chính công TP đang hình thành bộ máy. Dự kiến, trong tháng 9 sẽ hoàn tất sửa chữa và ra mắt.
Với Trung tâm phục vụ hành chính công TP.HCM, hai trung tâm phục vụ hành chính công khu vực Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cùng với 38 tổ địa bàn thì TP.HCM có tổng cộng 41 điểm tiếp nhận hồ sơ phi địa giới hành chính.
Trao đổi lại, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Văn Thọ cho biết việc thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công TP và thực hiện thủ tục phi địa giới hành chính cần được tập trung thực hiện.
Ông đề nghị Văn phòng UBND TP phối hợp chặt chẽ các địa phương thường xuyên rà soát hạn chế, khó khăn, vướng mắc để tiếp tục hoàn thiện trong thời gian sớm nhất, đặc biệt là cơ sở vật chất, điều kiện làm việc.
Sắp vận hành phần mềm điều hành chính quyền số
Ông Dương Hồng Thắng, Chánh Văn phòng UBND TP.HCM, cho biết Văn phòng UBND TP đã chủ động phối hợp với Trung tâm chuyển đổi số, xây dựng hệ thống phần mềm điều hành chính quyền số, kết nối đến tất cả sở, ngành và 168 xã, phường, đặc khu. Dự kiến ngày 20-8, TP sẽ vận hành thử nghiệm hệ thống này và ngày 21-8 sẽ áp dụng cho tất cả các đơn vị liên quan.
Ông Thắng cho biết, phần mềm này sẽ được cài đặt trên điện thoại thông minh, có thể kiểm soát tất cả các công việc từ văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, UBND TP và kiểm soát đến từng bộ phận, từng cá nhân, lãnh đạo các phòng, ban thuộc sở, ngành cũng như xã, phường, đặc khu. Thậm chí, thông qua phần mềm này, các cơ quan, đơn vị có thể tương tác, nhắn tin, chat trực tuyến để nhắc việc.
Chánh Văn phòng UBND TP cho biết trước mắt TP sẽ vận hành phiên bản 1.0, sau đó bổ sung thêm việc điều hành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, được cung cấp bảng biểu để sở ngành, địa phương cập nhật theo dạng số liệu.
Các cơ quan, đơn vị sẽ báo cáo theo tiến độ, nếu không kịp, hệ thống sẽ nhắc việc và đánh giá KPI cho các đơn vị.
Đáng chú ý, phần mềm còn hệ thống giao việc tức thời từ lãnh đạo UBND TP đến từng cơ quan, đơn vị.