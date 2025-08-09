'Concept' của TP.HCM năm nay phải là '1 trung tâm - 3 khu vực - 1 đặc khu' 09/08/2025 10:53

(PLO)- TS Trương Minh Huy Vũ đề xuất quan điểm “1 trung tâm – 3 khu vực – 1 đặc khu” phải là "concept" xuyên suốt sắp tới trong chỉ đạo, điều hành, quy hoạch, thậm chí đưa vào văn kiện đại hội của TP.HCM.

Sáng 9-8, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cùng Thường trực UBND TP chủ trì phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 8 của TP.HCM.

Toàn cảnh phiên họp tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM tháng 7. Ảnh: HÀ THƯ

Đưa chính sách xuống phường, xã

Tại cuộc họp, TS Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, nhìn nhận trong 7 tháng đầu năm, TP.HCM cho thấy một bức tranh kinh tế tương đối tích cực. Trong đó, đã tháo gỡ được các dự án tồn đọng, khó khăn, lấy được lòng tin của các nhà đầu tư, doanh nghiệp, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài, tạo sự hứng khởi cho cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh thế giới và khu vực tương đối biến động.

Tuy nhiên, câu chuyện về khả năng hấp thụ là câu chuyện nổi lên trong năm nay.

Về hấp thụ vốn, TS Trương Minh Huy Vũ đặt vấn đề: “Thời điểm này không phải câu hỏi là chúng ta có tiền hay không mà quan trọng nhất là tiền đi về đâu, đi vào những dự án có hiệu quả không?”. Ông cho rằng khi dòng tiền ào ra thị trường, chắc chắn chỉ số lạm phát cùng các chỉ số khác sẽ tăng.

Với TP.HCM, câu chuyện lạm phát luôn là nỗi ám ảnh nếu không có các chương trình kích cầu, bình ổn giá… TS Vũ nhìn nhận câu chuyện này sẽ được cảm nhận rõ vào những tháng cuối năm, cận Tết Nguyên đán.

Về hấp thụ chính sách, đặc biệt là tốc độ điều chỉnh, đề xuất thực hiện những chính sách mới từ địa phương, ông cho biết TP.HCM được cho phép nhiều chính sách quan trọng như cơ chế đặc thù, trung tâm tài chính quốc tế, đường sắt đô thị…

“Thời điểm này, những chính sách tốt đó đã thẩm thấu như thế nào, xuống các địa phương ra sao, đặc biệt là 168 phường, xã” – ông Vũ nói và đề nghị cần theo dõi, rà soát chặt chẽ, xem các chính sách đó đã đủ chưa, đúng đối tượng chưa, hiệu quả chưa.

Về khả năng hấp thụ dự án, TS Vũ nhìn nhận dòng vốn này đến nhưng không kéo dài nên cần hấp thụ ngay.

TS Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, đề xuất concept của TP.HCM năm nay. Ảnh: HÀ THƯ

Từ đó, TS Trương Minh Huy Vũ đề xuất quan điểm “1 trung tâm – 3 khu vực – 1 đặc khu”, được Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu nhiều lần. Qua đó, tập trung bộ phận làm chính sách ở trung tâm TP.HCM nhưng cần phát triển ra cả ba khu vực TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu; kéo dài, tiếp nối các công trình, chương trình của các địa phương trước đó. Bởi nếu đứt quãng việc này chính là đứt quãng dòng tiền, đứt quãng dự án và cả kế hoạch chuẩn bị về “1 trung tâm - 3 khu vực - 1 đặc khu”.

“Đây là quan điểm, 'concept' xuyên suốt sắp tới trong chỉ đạo, điều hành, quy hoạch, thậm chí đưa vào văn kiện đại hội của TP” – TS Vũ nhấn mạnh.

Ngoài ra, Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM cũng đề xuất một chỉ thị về tăng trưởng của TP, giao nhiệm vụ cho các ngành, đặc biệt là giao nhiệm vụ, chỉ tiêu cho các tập đoàn kinh tế tư nhân dân và tập đoàn kinh tế nhà nước nhằm kiểm soát động ;ực tăng trưởng.

Song song đó, nghiên cứu và đề xuất chương trình bình ổn giá và tập trung vào các vấn đề an sinh xã hội. Trong đó, bên cạnh giải quyết các vấn đề trước mắt về y tế, giáo dục, TP cần chương trình nhà ở xã hội mang tính lâu dài, lấy kinh nghiệm từ Bình Dương.

Theo TS Trương Minh Huy Vũ, trong một tháng qua, TP.HCM đã tập trung nhiều cho các động lực chính sách như thu hút nhà đầu tư chiến lược, triển khai Nghị quyết 98, thúc đẩy chuyển đổi xanh, chuyển đổi số. Trên tinh thần đó, TP.HCM cần tiếp tục hoàn thiện dự thảo cuối cùng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, cập nhật và thúc đẩy để tạo ra các động lực tăng trưởng mới từ nay đến cuối năm.

Giải ngân trên 47.000 tỉ đồng

Trước đó, báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Công Vinh cho biết tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7 ước đạt gần 160.000 tỉ đồng, tăng 14,7% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu dịch vụ lữ hành tiếp tục là điểm sáng với mức tăng trưởng cao, ước đạt gần 6.000 tỉ đồng, tăng 32,8% so với cùng kỳ. Tính chung 7 tháng đầu năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt hơn 1 triệu tỉ đồng, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện 7 tháng đầu năm đạt 70,4% dự toán Trung ương giao, còn tổng chi ngân sách địa phương 7 tháng đạt 34,8% so với dự toán.

Bên cạnh đó, tổng thu du lịch tháng 7 ước đạt 22.300 tỉ đồng, tăng 45,6% so với cùng kỳ, lũy kế 7 tháng tăng 29,9% so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 7 ước tăng 3,7% so với tháng trước và tăng 9,8% so với tháng 7 năm 2024; lũy kế 07 tháng, IIP toàn ngành công nghiệp ước tăng 5,9% so cùng kỳ.

Sở Tài chính đánh giá ngành công nghiệp tăng trưởng khá trong tháng 702025, cho thấy sự phục hồi và phát triển tích cực của trước những biến động kinh tế toàn cầu.

Đến hết tháng 7-2025, TP.HCM đã giải ngân đạt là 47.577 tỉ đồng, đạt tỉ lệ 40% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 31,4% kế hoạch vốn TP đã triển khai.