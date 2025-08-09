Trao quyết định phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho ông Nguyễn Mạnh Cường 09/08/2025 09:21

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã trao quyết định phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND TP.HCM của Thủ tướng cho ông Nguyễn Mạnh Cường và chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND TP.HCM được Trung ương, TP tin tưởng giao nhiệm vụ.

Sáng 9-8, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ trao quyết định của Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã trao quyết định phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho ông Nguyễn Mạnh Cường. Ảnh: HÀ THƯ

Lễ trao quyết định được tổ chức trước khi diễn ra phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 8 của TP.HCM.

Tại lễ trao quyết định, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được gửi lời chúc mừng đến tân Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường khi được Trung ương, Thành ủy, UBND TP.HCM tin tưởng giao nhiệm vụ.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được cho biết thời gian tới, TP có nhiều nhiệm vụ rất nặng nề nhưng cũng đầy vinh quang.

Do đó, ông mong muốn Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường cùng Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP.HCM, lãnh đạo UBND TP.HCM đoàn kết, phát huy ưu điểm, kinh nghiệm đã tích lũy được để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, TP giao phó.

Thường trực UBND TP.HCM cùng chúc mừng ông Nguyễn Mạnh Cường. Ảnh: HÀ THƯ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường bày tỏ đây là niềm vinh dự lớn lao, thể hiện sự tin tưởng giao trọng trách mới từ Trung ương và lãnh đạo TP.

Ông Nguyễn Mạnh Cường nhận thức rõ nhiệm vụ lần này vừa quan trọng, vừa nặng nề, nhất là trong bối cảnh TP.HCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức.

Tân Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cảm ơn sự tín nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP; đồng thời, cam kết sẽ nỗ lực hết sức, cầu thị lắng nghe, tiếp thu ý kiến, phối hợp chặt chẽ, đoàn kết và thống nhất cùng tập thể Thường trực UBND TP.HCM hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Qua đó, hướng đến thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển TP trong giai đoạn sắp tới.

Trước đó, vào ngày 8-8, Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 2 của HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 24-7, các đại biểu đã thống nhất bầu ông Nguyễn Mạnh Cường làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM.

Ông Nguyễn Mạnh Cường sinh năm 1979, quê quán tỉnh An Giang. Ông có trình độ thạc sĩ kinh tế, cử nhân kế toán kiểm toán, cao cấp lý luận chính trị.