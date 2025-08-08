Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM với ông Nguyễn Mạnh Cường 08/08/2025 20:19

(PLO)- Thủ tướng đã phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa ký các Quyết định của Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP.HCM và tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026.

Cụ thể, tại Quyết định 1694/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Mạnh Cường tại kỳ họp thứ 2 của HĐND TP.HCM khóa X, hôm 24-7. Ảnh: LÊ ÁNH

Trước đó, tại kỳ họp thứ 2 của HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 24-7, các đại biểu đã thống nhất bầu ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM.

Ông Nguyễn Mạnh Cường sinh năm 1979, quê quán tỉnh An Giang. Ông có trình độ thạc sĩ kinh tế, cử nhân kế toán kiểm toán, cao cấp lý luận chính trị.

Tại Quyết định 1699/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Ông Bùi Văn Lương sinh năm 1976, quê quán tỉnh Thái Nguyên. Ông có trình độ cao cấp lý luận chính trị, tiến sĩ quản lý kinh tế.

Tại Quyết định 1700/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Hoàng Thu Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, để nhận nhiệm vụ mới.