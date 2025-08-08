Chủ tịch UBND TP.HCM: Xây dựng Côn Đảo thành điểm đến sinh thái - nghỉ dưỡng hàng đầu 08/08/2025 15:18

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được dự Đại hội Đảng bộ đặc khu Côn Đảo lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và có những định hướng quan trọng cho phát triển cho đặc khu duy nhất của TP.HCM trong thời gian tới.

Sáng ngày 8-8, Đảng bộ đặc khu Côn Đảo, TP.HCM tổ chức đại hội đại biểu Lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cùng nguyên lãnh đạo đặc khu Côn Đảo qua các thời kỳ, 109 đại biểu chính thức, đại diện cho 697 đảng viên đặc khu Côn Đảo.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng ổn định

Đại hội Đảng bộ đặc khu Côn Đảo lần thứ I có chủ đề: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; bảo đảm quốc phòng, an ninh; nâng cao chất lượng cuộc sống, hạnh phúc của nhân dân; phát triển kinh tế bền vững gắn với du lịch văn hoá, lịch sử, tâm linh và sinh thái biển tầm cỡ khu vực, quốc tế”.

Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ đặc khu cho thấy nhiệm kỳ 2020-2025, kinh tế tiếp tục tăng trưởng ổn định, dịch vụ - du lịch giữ vai trò trụ cột, 6/6 chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đạt và vượt kế hoạch; về văn hóa - xã hội 12/13 chỉ tiêu hoàn thành; quốc phòng - an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, toàn diện trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức với 13/13 chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết.

Đại hội Đảng bộ đặc khu Côn Đảo lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: LÝ HUYỀN

Bên cạnh kết quả đạt được, Côn Đảo vẫn còn một số hạn chế như hạ tầng điện, nước, giao thông có thời điểm chưa đáp ứng nhu cầu; kinh tế du lịch chưa khai thác hết tiềm năng; thu hút nhà đầu tư chiến lược còn khó; quản lý đất đai, xử lý rác thải tồn đọng chưa dứt điểm; xếp hạng cải cách hành chính thấp so với các địa phương khác.

Đại hội Đảng bộ đặc khu Côn Đảo lần thứ I đặt mục tiêu đến năm 2030, xây dựng Côn Đảo trở thành khu du lịch đẳng cấp khu vực và quốc tế, phát triển bền vững gắn với bảo tồn thiên nhiên, văn hóa, lịch sử; quốc phòng - an ninh vững chắc; chất lượng cuộc sống và hạnh phúc nhân dân được nâng cao.

Chỉ tiêu chủ yếu gồm, tốc độ tăng trưởng GRDP trên 8,4%/năm; thu nhập bình quân đầu người tăng 29,75% so với 2025; 100% dân số sử dụng nước sạch; 100% chất thải sinh hoạt và y tế được xử lý; tỉ lệ hộ phân loại rác tại nguồn đạt 100% vào 2030; 100% trường học đạt chuẩn quốc gia; duy trì chuẩn nông thôn mới nâng cao; không còn hộ nghèo.

Một góc đặc khu Côn Đảo, TP.HCM ngày nay. Ảnh: TK

Nhiệm kỳ 2025-2030, Côn Đảo tập trung ba khâu đột phá đó là hoàn thiện hạ tầng xử lý nước thải, rác thải và phát triển giao thông xanh; Phát triển du lịch sinh thái chất lượng cao; Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, xây dựng đảo thông minh.

Hướng tới hình ảnh đảo xanh, thông minh, đáng sống

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân Côn Đảo trong việc nâng cao đời sống, xây dựng địa phương trở thành “nơi có chỉ số hạnh phúc cao”, xanh – sạch – đẹp.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, Côn Đảo cần xác định rõ bản sắc riêng làm nền tảng xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Định vị Côn Đảo là nơi hội tụ giá trị văn hóa - lịch sử, sinh thái tự nhiên độc đáo, hướng tới hình ảnh “đảo xanh, thông minh, đáng sống” kết hợp hài hòa giữa phát triển hiện đại và bảo tồn di sản.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu chỉ đạo đại hội Đảng bộ đặc khu Côn Đảo lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: LY

Đồng thời, Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị tập trung kêu gọi nhà đầu tư đẳng cấp quốc tế, mở rộng sân bay, cảng biển và giao thông kết nối tại đảo; phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp; đồng thời đầu tư bảo vệ môi trường, xử lý rác thải và nước thải đạt chuẩn, khai thác hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo.

Bên cạnh đó, là phát triển xanh, biến Côn Đảo thành điểm đến sinh thái - nghỉ dưỡng hàng đầu, thân thiện với môi trường. Đồng thời phải giữ vững quốc phòng, an ninh, phát huy vị trí chiến lược, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Địa phương cũng tập trung tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được chúc mừng Thường trực Đảng ủy đặc khu Côn Đảo, trong đó ông Lê Anh Tú được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy. Ảnh: LY

Tại đại hội, các đại biểu đã thống nhất biểu quyết thông qua nghị quyết với phương hướng và mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; bảo đảm quốc phòng, an ninh vững chắc; nâng cao chất lượng cuộc sống, hạnh phúc nhân dân.

Song song đó, phát triển Côn Đảo gắn với bảo tồn giá trị thiên nhiên và văn hóa, lịch sử; thực hiện đồng bộ các giải pháp về cơ chế, chính sách; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng mô hình Kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Đến năm 2030 phát triển đặc khu Côn Đảo cơ bản trở thành khu du lịch đẳng cấp khu vực và quốc tế.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cùng các đại biểu dự đại hội chung tay ủng hộ đồng bào khu vực miền Bắc và miền Trung bị thiệt hại do mưa, lũ vừa qua. Ảnh: LÝ HUYỀN

Đại hội cũng đã thông qua quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ đảng bộ đặc khu Côn Đảo nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 33 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy đặc khu gồm 11 đồng chí. Ông Lê Anh Tú được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy đặc khu Côn Đảo.

Cũng tại Đại hội, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cùng các đại biểu đã cùng quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc và miền Trung chịu ảnh hưởng của các đợt thiên tai, bão lũ vừa qua...