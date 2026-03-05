Thanh niên lao ô tô vào đám đông ở Đà Lạt bị khởi tố tội giết người 05/03/2026 21:52

(PLO)- Sau thời gian tạm giữ hình sự, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố thanh niên lao ô tô vào đám đông tội giết người.

Ngày 5-3, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Trần Văn Quốc (26 tuổi, ngụ phường Lâm Viên Đà Lạt) để điều tra về hành vi giết người.

Trần Văn Quốc tại cơ quan công an.

Bị can Trần Văn Quốc là người đã điều khiển ô tô lao thẳng vào nhiều người tại cây xăng Anh Phát (số 01 Tô Hiến Thành, phường Xuân Hương – Đà Lạt) làm ít nhất 7 người bị thương hôm 25-2.

Như PLO đã thông tin, khoảng 15 giờ ngày 25-2, do mâu thuẫn, Quốc đã chửi bới, xô xát với anh Huỳnh Duy Minh (43 tuổi, trú tại phường Xuân Hương Đà Lạt) tại khu vực cây xăng Anh Phát. Mặc dù được can ngăn, Quốc vẫn tiếp tục điều khiển ô tô 49H-03569 di chuyển nhiều vòng quanh khu vực bến xe liên tỉnh.

Sau đó, Quốc bất ngờ điều khiển xe lao vào khu vực tập trung đông người trước cây xăng, khiến nhiều người bị thương, gây hoảng loạn, ách tắc giao thông và mất an ninh trật tự.

Sau khi gây ra vụ việc, đối tượng điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường nhưng nhanh chóng bị lực lượng chức năng phát hiện, đưa về trụ sở Công an phường Xuân Hương Đà Lạt để làm việc.

Trần Văn Quốc ký biên bản bị tạm giữ hình sự.

Theo kết quả xác minh ban đầu, có ít nhất bảy người bị xây xát, chấn thương phần mềm, rất may không có thiệt hại về tính mạng. Kiểm tra nồng độ cồn đối với Trần Văn Quốc cho kết quả 0,238mg/l khí thở; âm tính với ma túy.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an Phường Xuân Hương Đà Lạt xác định hành vi của Trần Văn Quốc có dấu hiệu tội gây rối trật tự công cộng. Nhằm ngăn chặn đối tượng bỏ trốn, tiếp tục gây nguy hiểm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã tạm giữ hình sự Trần Văn Quốc.

Quá trình điều tra, xác định hành vi của Quốc đã cấu thành tội giết người nên công an ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra, xử lý nghiêm theo qui định pháp luật.