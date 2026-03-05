Bộ Công an yêu cầu Lâm Đồng cung cấp hồ sơ liên quan Công ty Việt An 05/03/2026 18:32

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự và đề nghị nhiều tỉnh, thành cung cấp hồ sơ liên quan đến các gói thầu của Công ty Việt An.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng vừa có công văn gửi các sở, ban, ngành và UBND các cấp trên địa bàn đề nghị cung cấp thông tin về Công ty Cổ phần Kỹ thuật môi trường Việt An (Công ty Việt An) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an.

Một trạm quan trắc nước thải tự động. Ảnh minh họa.

Theo đó, các đơn vị, địa phương phải cung cấp hồ sơ, tài liệu từ năm 2015 đến nay liên quan đến các gói thầu, hợp đồng ký kết với Công ty Việt An.

Nội dung yêu cầu bao gồm toàn bộ hồ sơ việc lắp đặt, sửa chữa, vận hành hệ thống quan trắc tự động nước thải, khí thải. Các tài liệu về cấp giấy phép môi trường, kiểm định, hiệu chuẩn hệ thống quan trắc do Công ty Việt An thực hiện cũng phải được tập hợp.

Ngoài ra, các đơn vị cần báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính trong quá trình thực hiện hợp đồng với doanh nghiệp này. Tài liệu là bản photo có đóng dấu treo, gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường trong ngày 6-3-2026.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an có công văn gửi Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng về việc đang điều tra vụ án làm giả tài liệu; đưa và nhận hối lộ; xâm nhập trái phép vào mạng máy tính xảy ra tại Công ty Việt An và các đơn vị liên quan.

Ngày 29-12-2025, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự số 83/QĐVPCQCSĐT. Để phục vụ điều tra, C01 đề nghị tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thống kê, báo cáo chi tiết quá trình thực hiện các gói thầu về hệ thống quan trắc môi trường, phần mềm và bảo trì thiết bị với Công ty Việt An.

Đồng thời, tỉnh cần lập danh sách các cá nhân liên quan tại UBND tỉnh và các sở, ngành trong việc thực hiện hợp đồng với công ty này, sẵn sàng phối hợp làm việc khi cơ quan điều tra yêu cầu.