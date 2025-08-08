Cử tri TP.HCM kiến nghị khôi phục hoặc có lực lượng thay thế trật tự đô thị phường, xã 08/08/2025 17:48

(PLO)- Cử tri phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét khôi phục hoặc thay thế lực lượng trật tự đô thị ở phường, xã bằng mô hình chuyên trách phù hợp với điều kiện thực tiễn, gọn nhẹ nhưng có tính răn đe cao.

Chiều 8-8, tổ đại biểu HĐND TP.HCM đơn vị số 2 đã tiếp xúc cử tri các phường Sài Gòn, Tân Định, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, sau kỳ họp thứ 2, HĐND TP khóa X.

Tổ đại biểu gồm có Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Dương Anh Đức, Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn Nguyễn Tấn Phát, Bí thư Đảng ủy phường Bến Thành Hoàng Thị Tố Nga.

Tổ đại biểu HĐND TP.HCM đơn vị số 2 tiếp xúc cử tri các phường Sài Gòn, Tân Định, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh. Ảnh: LÊ THOA

Thực hiện thủ tục tại 1 trụ sở duy nhất

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Võ Xuân Anh, phường Tân Định, cho biết những ngày đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, người dân cảm nhận sự gần gũi, thuận lợi khi thực hiện thủ tục hành chính.

Tuy nhiên, cử tri Xuân Anh cho biết việc thực hiện một số thủ tục liên quan ngành công an còn bất tiện do đường truyền chậm. Một số trường hợp hồ sơ trực tuyến phải làm lại nhiều lần, mỗi lần đều đóng phí.

“Đề nghị khi nào hồ sơ hoàn thiện thì thông báo đóng lệ phí để nhận kết quả” – ông nói và đề xuất cải thiện kỹ thuật, đường truyền để người dân yên tâm tham gia chủ trương số hóa nền hành chính của TP.

Cử tri Võ Xuân Anh, phường Tân Định, nêu ý kiến. Ảnh: LÊ THOA

Ông cũng gợi ý ngành công an nên cử nhân sự sang Trung tâm phục vụ hành chính công để hướng dẫn người dân làm quen với các thủ tục trực tuyến hoặc tổ chức các lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ như ở khối chính quyền.

Trao đổi về vấn đề này, đại biểu Hoàng Thị Tố Nga, Bí thư Đảng ủy phường Bến Thành, thừa nhận công tác chuyển đổi số trong thời gian qua chưa đáp ứng yêu cầu của các cơ quan, đơn vị.

“Phản ánh của người dân về việc đi tới đi lui để thực hiện thủ tục hành chính là có. Tuy nhiên, nếu cùng một hồ sơ trực tuyến, làm một lần chưa xong, lần sau làm đúng hồ sơ đó mà lại phải đóng lệ phí thêm lần nữa thì không phù hợp” – bà Nga nói và đề nghị lãnh đạo Công an phường có phản hồi với cử tri và kiến nghị lên Công an TP.HCM để hỗ trợ, điều chỉnh nhằm phục vụ người dân tốt hơn.

Đại biểu Hoàng Thị Tố Nga, Bí thư Đảng ủy phường Bến Thành, tiếp thu ý kiến cử tri. Ảnh: LÊ THOA

Theo bà Nga, không chỉ lực lượng công an mà Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ, đoàn thể đều quá tải, vừa thực hiện nhiệm vụ của phường vừa thực hiện nhiệm vụ của quận trước đây và tiếp nhận thêm các nhiệm vụ từ TP phân cấp về. Dù trong những lúc cao điểm, có phân công thêm lực lượng nhưng phần nào cũng chưa đáp ứng được yêu cầu của người dân.

Về việc này, lãnh đạo Công an phường Tân Định cho biết có quy định về việc hoàn trả phí, lệ phí cho người dân khi thực hiện thủ tục trực tuyến. Các trường hợp được hoàn trả phí gồm rút hồ sơ trước khi cơ quan có thẩm quyền thụ lý; hồ sơ chưa được tiếp nhận chính thức hoặc chưa chuyển sang trạng thái đang xử lý; cơ quan thụ lý từ chối tiếp nhận hồ sơ ngay từ đầu do hồ sơ không đủ điều kiện và không yêu cầu bổ sung; do lỗi kỹ thuật, hệ thống...

Việc hoàn trả trong thời gian 13-15 ngày làm việc qua tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên, nếu hồ sơ đã được tiếp nhận và chuyển sang trạng thái đang giải quyết thì không thể hoàn trả phí.

Lãnh đạo Công an phường Tân Định cũng thông tin ngành công an đang rà soát, khảo sát các địa điểm để thực hiện dịch vụ công trực tuyến tập trung tại một trụ sở duy nhất để phục vụ người dân tốt hơn.

Cần có lực lượng thay thế trật tự đô thị

Còn cử tri Tăng Anh Đào, phường Cầu Ông Lãnh, nêu ý kiến về việc giải thể lực lượng trật tự đô thị chuyên trách cấp phường gây ra khó khăn nhất định trong quản lý, xử lý vi phạm.

Cử tri Tăng Anh Đào, phường Cầu Ông Lãnh, nêu ý kiến. Ảnh: HÀ THƯ

Theo bà, việc thiếu vắng lực lượng này dẫn đến tình trạng tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mỹ quan đô thị, an toàn giao thông và sinh hoạt của người dân.

Bà Đào đề nghị cần xem xét khôi phục hoặc thay thế lực lượng này bằng mô hình chuyên trách phù hợp với điều kiện thực tiễn, hiệu quả, gọn nhẹ nhưng có tính răn đe cao.

Trao đổi về vấn đề này, Bí thư Đảng ủy phường Bến Thành Hoàng Thị Tố Nga cho biết thời gian gần đây, tình trạng lấn chiếm lòng đường lề đường để kinh doanh, mua bán có diễn biến phức tạp hơn và đã được đại biểu HĐND, lãnh đạo địa phương nhận ra.

Đại biểu Hoàng Thị Tố Nga, Bí thư Đảng ủy phường Bến Thành, trao đổi với cử tri. Ảnh: LÊ THOA

Bà Nga nhìn nhận với khu vực trung tâm TP.HCM, trong đó có các phường thuộc quận 1 cũ, tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, vi phạm trật tự đô thị là một trong những việc nhức nhối. Các phường đã tập trung nhiều giải pháp để giải quyết nhưng các phường mới vừa được thành lập nên các biện pháp triển khai chỉ mới giải quyết được một phần, chưa đáp ứng được mong mỏi của bà con cử tri.

Với trách nhiệm của đại biểu HĐND TP.HCM cũng như Bí thư Đảng uỷ phường Bến Thành, bà Nga tiếp thu ý kiến của cử tri và sẽ truyền đạt các kiến nghị của cử tri lên cấp có thẩm quyền. Đồng thời, phường sẽ ban hành các nghị quyết chuyên đề để tập trung giải quyết các vấn đề trật tự đô thị.