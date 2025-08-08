Nguyên Bí thư Quận ủy Bình Thạnh giữ chức Bí thư phường Bình Thạnh 08/08/2025 14:07

Ngày 8-8, Đảng bộ phường Bình Thạnh (TP.HCM) tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2025-2030. Tại đại hội, ông Vũ Ngọc Tuất, nguyên Bí thư Quận ủy quận Bình Thạnh (trước sáp nhập) được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy phường Bình Thạnh. Đồng thời, ông Tuất cũng giữ chức Chủ tịch HĐND phường.

Ông Võ Văn Dũng, Thành ủy viên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM biểu dương những thành quả đã đạt được trong thời gian qua của phường Bình Thạnh.

Phường Bình Thạnh là đơn vị hành chính mới, được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba phường 12, 14 và 26 theo chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính của Đảng và Nhà nước. Từ ngày 1-7-2025, hệ thống chính trị tại phường Bình Thạnh chính thức đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Theo quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bình Thạnh gồm 24 người; Ban Thường vụ có 9 người; Thường trực Đảng ủy gồm 3 người: Bí thư và hai Phó bí thư. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy có 5 thành viên.

Trong cơ cấu nhân sự, có năm người nguyên là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận Bình Thạnh nhiệm kỳ 2020-2025 và sáu người từng là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ của ba phường cũ.

Ban chấp hành Đảng bộ phường Bình Thạnh, TP.HCM ra mắt đại hội.

Cùng với ông Vũ Ngọc Tuất giữ vị trí Bí thư Đảng ủy, Thường trực Đảng ủy phường Bình Thạnh gồm bà Nguyễn Thị Mỹ Linh, Phó Bí thư Thường trực và ông Phan Quang Khánh, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường.

Một số vị trí chủ chốt khác trong hệ thống chính trị của phường gồm: Ông Nguyễn Đình Chiến, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Bà Mai Quỳnh Hoa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; Ông Trần Ngọc Đoàn, Trưởng Công an phường; Ông Nguyễn Nam Hùng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường.

Với quy mô dân số hơn 126.000 người, phường Bình Thạnh là một trong những đơn vị hành chính mới có quy mô lớn ở TP.HCM sau sáp nhập. Đảng bộ và chính quyền địa phương xác định nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới là ổn định tổ chức, kiện toàn bộ máy và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng.

Nhiệm kỳ 2020-2025, phường Bình Thạnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác đổi mới hệ thống chính trị, tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân. Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể tập trung đoàn kết, đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường dân vận và phát huy dân chủ ở cơ sở.