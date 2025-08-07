TP.HCM: Hỗ trợ 38 hộ dân nhà bị ngập nặng sau mưa lớn 07/08/2025 21:00

(PLO)- Ngày 7-8, phường Tam Bình đã phối hợp các đơn vị tài trợ đến thăm hỏi, trao quà và hỗ trợ người dân khu vực Gò Dưa bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, chiều ngày 5-8.

Trận mưa lớn kèm gió mạnh vào khoảng 17 giờ ngày 5-8 đã gây ngập úng cục bộ tại nhiều tuyến đường trên địa bàn phường Tam Bình, TP.HCM, trong đó nặng nhất là khu vực nút giao thông Gò Dưa (khu vực vườn chuối, khu phố 28).

Hàng chục hộ dân tại đây bị ảnh hưởng do nước tràn vào nhà, gây hư hỏng tài sản và ảnh hưởng sinh hoạt.

Phường Tam Bình, TP.HCM: 38 hộ dân được chính quyền hỗ trợ sau mưa lớn gây ngập nặng. Ảnh: PH

Trước tình hình đó, UBND phường Tam Bình đã nhanh chóng huy động các lực lượng Công an, Quân sự, đoàn thể... triển khai công tác ứng cứu, hỗ trợ người dân dọn dẹp, vệ sinh, khắc phục hậu quả sau mưa. Trạm Y tế phường cũng đã tiến hành phun khử khuẩn, đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực ngập.

Để kịp thời động viên và hỗ trợ người dân, chiều 7-8, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường Tam Bình cùng các đơn vị tài trợ đã trao quà cho 38 hộ dân bị ảnh hưởng nặng. Mỗi phần quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm, với tổng kinh phí hơn 50 triệu đồng.

38 hộ dân được chính quyền phường Tam Bình hỗ trợ quà và nhu yếu phẩm sau trận mưa lớn gây ngập úng, chiều 5-8.. Ảnh: PH

Dự buổi trao quà có bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; ông Nguyễn Minh Điền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; bà Châu Thanh Nhã, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; cùng đại diện các ban, ngành và người dân địa phương.

Ông Nguyễn Minh Điền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tam Bình trao quà cho người dân khu vực bị ngập úng sau trận mưa lớn. Ảnh: PH

Tại đây, lãnh đạo phường đã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân và chia sẻ khó khăn với các hộ bị thiệt hại. Ông Nguyễn Minh Điền, Chủ tịch UBND phường cho biết địa phương đang phối hợp các đơn vị chức năng xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ di dời các hộ dân trong khu vực quy hoạch để đảm bảo an toàn PCCC và CNCH.

“Chính quyền địa phương sẽ có phương án bồi thường và di dời các hộ dân để sớm ổn cuộc sống”- ông Điền nói.

Chủ tịch UBND phường và Trưởng công an phường Tam Bình có mặt sáng 6-8, thăm hỏi người dân tại khu vực bị ngập úng nặng sau trận mưa lớn. Ảnh: PHẠM HẢI

Trận mưa lớn khiến hai bức tường của một hộ dân bị đổ sập. Ảnh: PHẠM HẢI

Bên cạnh đó, chính quyền phường kêu gọi người dân tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Người dân TP.HCM không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch, xanh, thân thiện môi trường”, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng trong ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.