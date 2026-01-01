Cần Thơ: Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân chậm triển khai giải phóng mặt bằng 01/01/2026 15:00

(PLO)- UBND TP Cần Thơ chỉ đạo tập trung tháo gỡ “điểm nghẽn” lớn nhất là công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, để hoàn thành kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 đạt trên 95%.

UBND TP Cần Thơ đã ban hành Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững của TP.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu lãnh đạo các sở ngành, địa phương liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm, tổ chức đánh giá đầy đủ các nguyên nhân khách quan, chủ quan của những hạn chế, yếu kém trong quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện; trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan, đặc biệt là các đơn vị có tỉ lệ giải ngân thấp năm 2025.

Yêu cầu này nhằm đảm bảo triển khai hiệu quả Kế hoạch đầu tư công năm 2026 với mục tiêu giải ngân trên 95% kế hoạch vốn được Thủ tướng giao.

Khởi công cải tạo, nâng cấp 7 km của Quốc lộ 91 trong năm 2025. Ảnh: NHẪN NAM

UBND TP Cần Thơ cũng chỉ đạo tập trung tháo gỡ “điểm nghẽn” lớn nhất là công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (GPMB), ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thực hiện các dự án để hoàn thành Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 đạt trên 95%.

Sở NN&MT được giao chủ trì khẩn trương rà soát, đánh giá tổng thể tình hình triển khai công tác GPMB các dự án đầu tư công trên địa bàn TP, tổng hợp đầy đủ các khó khăn, vướng mắc, phân loại cụ thể thành từng nhóm vấn đề và nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khả thi, phù hợp.

Sở NN&MT báo cáo kết quả, trình chủ tịch UBND TP xem xét, chủ trì cuộc họp chuyên đề để trực tiếp chỉ đạo xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc liên quan công tác GPMB ngay trong quý I-2026.

Các chủ đầu tư, UBND xã, phường phối hợp chặt chẽ cùng với các nhà thầu, đơn vị tư vấn để đẩy nhanh tiến độ GPMB tại hiện trường, đảm bảo bàn giao mặt bằng đúng cam kết cho các dự án, đặc biệt là các công trình trọng điểm, các dự án quan trọng, cấp bách dự kiến khởi công, hoàn thành trong năm 2026.

UBND TP sẽ xem xét, xử lý nghiêm tập thể, cá nhân nếu để xảy ra tình trạng chậm triển khai GPMB hoặc thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư và địa phương, dẫn đến kéo dài tiến độ thi công và không giải ngân được vốn.

UBND TP cũng yêu cầu các chủ đầu tư các dự án trọng điểm, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo đúng lộ trình, thực hiện cam kết tiến độ giải ngân với UBND TP, khắc phục triệt để tình trạng “vốn chờ dự án”, tránh để xảy ra tình trạng chậm trễ trong giải ngân

Bên cạnh đó, UBND TP cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường phối hợp, rút ngắn thời gian thẩm định, phê duyệt các thủ tục đầu tư, kịp thời gỡ vướng theo đúng thẩm quyền, tránh tình trạng ách tắc, chậm trễ ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án.

Chủ tịch UBND xã, phường có liên quan đến công tác GPMB các dự án phải tăng cường chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ GPMB trên địa bàn; chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án để tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc liên quan đến nguồn gốc đất, chính sách đền bù, hỗ trợ tái định cư.

"Ưu tiên GPMB cho các dự án dự kiến khởi công, hoàn thành trong năm 2026, không để tình trạng dự án bị đình trệ do chậm bàn giao mặt bằng" - UBND TP Cần Thơ nhấn mạnh.