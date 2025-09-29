TP.HCM giao 1.900 chỉ tiêu hợp đồng để giải bài toán thiếu giáo viên 29/09/2025 14:23

(PLO)- HĐND TP.HCM giao 1.928 chỉ tiêu hợp đồng để thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục tại TP.HCM năm học 2025-2026.

Ngày 29-9, tại kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP HCM khóa X đã quyết định số lượng hợp đồng thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong các đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thuộc lĩnh vực giáo dục tại TP.HCM năm học 2025-2026.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo đó, số lượng hợp đồng thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong các đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thuộc lĩnh vực giáo dục tại TP.HCM năm học 2025-2026 là 1.928 chỉ tiêu.

UBND TP.HCM cho biết các cơ sở giáo dục công lập thuộc nhóm 4 đang thiếu hụt nghiêm trọng cả về giáo viên lẫn nhân viên. Năm học 2024-2025, cơ sở giáo dục công lập TP.HCM không được giao chỉ tiêu hợp đồng theo quy định tại Nghị định 111/2022, trong khi các tỉnh như Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu vẫn được phân bổ chỉ tiêu.

TP.HCM hiện thiếu hơn 800 giáo viên các môn đặc thù như Âm nhạc, Mỹ thuật; hơn 600 nhân viên kế toán, văn thư, thư viện, y tế, tư vấn tâm lý, CNTT…

TP.HCM giao 1.900 chỉ tiêu hợp đồng giáo dục để giải bài toán thiếu giáo viên. Ảnh: NGUYỆT NHI

Mặc dù TP.HCM đã ban hành kế hoạch tuyển dụng 5.696 viên chức cho năm học 2025–2026 nhưng quy trình xét tuyển cần tối thiểu 45 ngày, trong khi năm học mới đã bắt đầu. Ngoài ra, nhiều bất cập trong phân cấp tuyển dụng trước đây như phân bổ không đều, rào cản chuyên môn, chỉ cho phép đăng ký một nguyện vọng… khiến hiệu quả tuyển dụng không cao.

Trước tình hình đó, UBND TP.HCM kiến nghị HĐND TP tạm giao 1.928 chỉ tiêu hợp đồng ngắn hạn (theo Nghị định 111) để đáp ứng kịp thời nhu cầu nhân lực giáo dục.

Trong đó, khu vực 1 là 165 chỉ tiêu, khu vực 2 là 997, khu vực 3 là 709 và các đơn vị trực thuộc Sở là 57 chỉ tiêu. Thời gian thực hiện hợp đồng từ ngày 1-9-2025 đến 31-5-2026, kinh phí lấy từ ngân sách TP và ngân sách xã, đảm bảo theo đúng Luật Ngân sách Nhà nước.

Đề xuất này nhằm ổn định đội ngũ giáo viên, đảm bảo chất lượng dạy học trong bối cảnh sắp xếp lại địa giới hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.