TP.HCM hỗ trợ học phí cho hơn 400.000 học sinh ngoài công lập 29/09/2025 11:44

(PLO)- HĐND TP.HCM thống nhất hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông tại cơ sở giáo dục dân lập, tư thục...

Sáng 29-9, tại kỳ họp thứ tư, HĐND TP.HCM khóa X đã thông qua Nghị quyết về mức hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông tại cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông thuộc các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu trên địa bàn TP.HCM từ năm học 2025 – 2026.

Đại biểu HĐND TP.HCM biểu quyết thông qua nghị quyết về mức hỗ trợ học phí đối với học sinh trên địa bàn TP.HCM từ năm học 2025 – 2026. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo đó, mức hỗ trợ được xác định bằng 100% mức học phí do HĐND TP quy định cho từng cấp học đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên.

Trường hợp mức học phí theo quy định của HĐND TP cao hơn mức học phí của cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trực thuộc các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu, thì mức hỗ trợ được tính bằng 100% mức học phí của các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục hoặc các cơ sở giáo dục thuộc trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu đó.

Thời gian áp dụng từ năm học 2025 – 2026, được thực hiện từ nguồn ngân sách TP.

Theo UBND TP.HCM, toàn TP.HCM có hơn 444.000 học sinh được hỗ trợ học phí với dự toán kinh phí dự kiến 624 tỉ đồng.

Học sinh Trường Tiểu học Võ Trường Toản (phường Diên Hồng). Ảnh: NGUYỆT NHI

Cũng tại kỳ họp, HĐND TP.HCM đã quyết nghị mức học phíđối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập thuộc phạm vi quản lý của TP.HCM từ năm học 2025-2026.

Theo đó, mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên như sau:

Stt

Cấp học

Mức học phí

1

Mầm non

180.000

2

Tiểu học

80.000

3

Trung học cơ sở

100.000

4

Trung học phổ thông

120.000



Mức học phí theo hình thức học trực tuyến (học online) bằng 75% mức học phí của các cơ sở giáo dục công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên đã được ban hành. Mức học phí được làm tròn đến đơn vị nghìn đồng.

Mức học phí quy định nêu trên là cơ sở để thực hiện các chính sách miễn, hỗ trợ và cấp bù học phí theo quy định.

Theo UBND TP.HCM, nguồn kinh phí thực hiện chính sách là từ ngân sách TP, dự kiến tổng kinh phí năm học 2025 – 2026 là hơn 2.000 tỉ đồng.