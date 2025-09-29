TP.HCM: Người ngoài biên chế làm việc tại các Hội được hỗ trợ tối đa 24 tháng lương 29/09/2025 11:42

(PLO)- Dự kiến có 590 người làm việc ngoài biên chế tại các Hội trước ngày 1-7, nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hỗ trợ với tổng mức hỗ trợ đảm bảo không quá 24 tháng tiền lương hiện hưởng.

Sáng 29-9, tại kỳ họp thứ tư, HĐND TP.HCM khóa X đã thông qua quy định chính sách, chế độ đối với người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh, cấp huyện trước thời điểm ngày 1-7-2025 chịu sự tác động do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Các đại biểu biểu quyết trên hệ thống thông qua quy định chính sách, chế độ đối với người làm việc ngoài biên chế tại các Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh, cấp huyện trước thời điểm ngày 1-7-2025. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo đó, người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh hoặc ở cấp huyện trước thời điểm ngày 1-7 nghỉ việc ngay do thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, bao gồm: Chủ tịch, phó chủ tịch chuyên trách trong độ tuổi lao động; chủ tịch, phó chủ tịch chuyên trách là người đã nghỉ hưu; người trong độ tuổi lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động.

Đối với chủ tịch, phó chủ tịch chuyên trách trong độ tuổi lao động; người trong độ tuổi lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động được hưởng mức trợ cấp ba tháng tiền lương hiện hưởng.

Đồng thời, được trợ cấp 1,5 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm công tác có đóng BHXH bắt buộc nhưng chưa hưởng trợ cấp thôi việc, mất việc làm hoặc chưa hưởng chế độ BHXH một lần hoặc chưa hưởng chế độ phục viên, xuất ngũ.

Được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội hoặc hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; được hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp.

Tổng mức trợ cấp đảm bảo không quá 24 tháng tiền lương hiện hưởng. Nếu quá 24 tháng tiền lương hiện hưởng thì chỉ được hưởng 24 tháng tiền lương hiện hưởng.

Cán bộ phường, xã hướng dẫn người dân làm thủ tục. Ảnh: NGUYỆT NHI

Đối với chủ tịch, phó chủ tịch chuyên trách là người đã nghỉ hưu được hưởng mức trợ cấp bốn tháng thù lao hiện hưởng; 1,5 tháng thù lao hiện hưởng cho mỗi năm làm việc tại các Hội (tính từ thời điểm nghỉ hưu). Tổng mức trợ cấp cũng không quá 24 tháng thù lao hiện hưởng.

Đối với trường hợp người làm việc thuộc đối tượng áp dụng quy định tại Nghị quyết này nếu đã nghỉ việc do sắp xếp tổ chức bộ máy trước ngày Nghị quyết 07/2025 có hiệu lực thi hành nhưng chưa được hưởng chính sách, chế độ theo quy định thì được áp dụng chính sách, chế độ quy định tại Nghị quyết này.

Trường hợp đã được hưởng chính sách, chế độ nhưng mức trợ cấp thấp hơn chính sách, chế độ quy định tại Nghị quyết này thì được cấp bổ sung theo quy định tại Nghị quyết này.

UBND TP.HCM cho biết số lượng người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh, huyện trước ngày 1-7-2025 là 590 người.

Dự kiến tổng kinh phí thực hiện chính sách là hơn 118 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách TP.