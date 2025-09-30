TP.HCM tập huấn nghiệp vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng cho công chức cấp xã 30/09/2025 20:28

(PLO)- TP.HCM tổ chức tập huấn cho công chức, viên chức ở 168 phường, xã, đặc khu các nội dung về công tác xác định giá đất, quyết định phê duyệt chi tiết phương án bồi thường, tái định cư...

Ngày 30-9, Sở Nội vụ TP.HCM phối hợp cùng Sở Xây dựng và Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho công chức, viên chức thuộc phường, xã, đặc khu trên địa bàn TP.HCM.

Toàn cảnh buổi tập huấn cho cán bộ về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Ảnh: TÙNG NGUYÊN

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Sở Nội TP.HCM với hơn 100 người tham dự là lãnh đạo các sở, ngành liên, UBND phường, xã và công chức phụ trách công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Hội nghị cũng được trực tiếp đến UBND 168 xã, phường, đặc khu.

Hội nghị đã tập huấn cho công chức, viên chức các nội dung về: công tác xác định giá đất; công tác quyết định biện pháp mức hỗ trợ khác (quy trình, cơ sở, định mức...); mẫu quyết định phê duyệt chi tiết phương án bồi thường; công tác xác nhận nguồn gốc sử dụng đất, thời điểm xây dựng.

Báo cáo viên là ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cùng với lãnh đạo các Phòng thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng. Ảnh: TÙNG NGUYÊN

Đồng thời, tập huấn về công tác thẩm định phương án bồi thường; các loại bồi thường trong công tác bồi thường thu hồi đất; công tác xây dựng trên đất thu hồi; công tác tái định cư.

Báo cáo viên là ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cùng với lãnh đạo các Phòng thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng.

Trước đó, phát biểu khai mạc hội nghị, bà Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, cho biết hội nghị nhằm nâng cao kiến thức nghiệp vụ, cập nhật cho công chức, viên chức cấp xã các quy định của pháp luật về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Bà Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: TÙNG NGUYÊN

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành cũng hướng dẫn công chức giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thời gian qua.

Thời gian tới, TP.HCM sẽ tiếp tục tổ chức các đợt tập huấn tiếp theo để nâng cao trình độ cho lực lượng cán bộ, công chức cấp xã, đáp ứng yêu cầu công tác trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội TP.

Cùng ngày, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường Sài Gòn lần thứ 5, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được chia sẻ các phường, xã trên địa bàn TP.HCM có tình trạng vừa thừa vừa thiếu cán bộ, tồn đọng hồ sơ, giải quyết công việc còn lúng túng, ngán ngại.

Ông dẫn chứng công tác giải phóng mặt bằng đang gặp ách tắc, chậm lại nhất là đối với các tuyến đường quan trọng.

“Giải phóng mặt bằng chậm thì công trình, dự án chậm lại, khiến đầu tư công chậm lại và tốc độ tăng trưởng của TP cũng chậm lại, ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển hai con số” – ông Nguyễn Văn Được nói.