Chủ tịch UBND TP.HCM: 'Phường Sài Gòn phải là kiểu mẫu' 30/09/2025 17:14

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đề nghị phường Sài Gòn phải là phường đi đầu, kiểu mẫu trong thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi số.

Chiều 30-9, Đảng ủy phường Sài Gòn, TP.HCM, tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường lần thứ 5.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, đánh giá cao những kết quả mà phường Sài Gòn đã đạt được trong 9 tháng đầu năm 2025, nhất là trong việc triển khai chính quyền địa phương hai cấp.

Ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: HÀ THƯ

Dẫn chứng một số kết quả đạt được của phường Sài Gòn trong việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp, ông đề nghị phường tiếp tục phát huy, làm hình mẫu cho xã, phường khác.

Theo ông Nguyễn Văn Được, các phường, xã trên địa bàn TP.HCM có tình trạng vừa thừa vừa thiếu cán bộ, tồn đọng hồ sơ, giải quyết công việc còn lúng túng, ngán ngại.

Ông dẫn chứng công tác giải phóng mặt bằng đang gặp ách tắc, nhất là đối với các tuyến đường quan trọng.

Có địa phương có cán bộ chuyên môn cấp phòng nhưng chủ tịch xã không dám quyết; có địa phương có chủ tịch xã có chuyên môn nhưng thiếu cán bộ cấp phòng, khiến công tác giải phóng mặt bằng chậm lại.

“Giải phóng mặt bằng chậm thì công trình, dự án chậm lại, khiến đầu tư công chậm lại và tốc độ tăng trưởng của TP cũng chậm lại, ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển 2 con số” – ông Nguyễn Văn Được nói.

Thời gian tới, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đề nghị phường Sài Gòn phải là phường đi đầu, kiểu mẫu trong thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi số… "Đã làm tốt rồi thì làm tốt hơn nữa” – ông nhấn mạnh và đề nghị phường vận hành hiệu quả Trung tâm phục vụ hành chính công.

Ông đánh giá phường Sài Gòn có nhiều lợi thế mà không phải địa phương nào cũng có, nhất là hệ thống trung tâm mua sắm, khách sạn cao cấp nên có nhiều điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: HÀ THƯ

Cũng theo ông Nguyễn Văn Được, phường Sài Gòn đã thông qua năm chương trình trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Ông đề nghị phường nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống, cụ thể hóa thành những chương trình, đề án cụ thể. “Như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nói thì văn kiện Đại hội chính là lời cam kết mạnh mẽ nhất với nhân dân. Đó là lời hứa của chúng ta trước nhân dân, Đảng bộ” – ông nhấn mạnh.

Để chuẩn bị chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, ông Nguyễn Văn Được đề nghị phường Sài Gòn góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội. Đồng thời, cùng với các phường xung quanh Học viện Cán bộ TP.HCM – nơi diễn ra Đại hội – tổ chức đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, giữ an toàn tuyệt đối, giúp Đại hội diễn ra tốt đẹp.

Phát biểu tiếp thu, ông Nguyễn Tấn Phát, Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn, cho biết từ ngày 1-7 đến nay, phường Sài Gòn hoạt động suôn sẻ, đoàn kết.

Ông Nguyễn Tấn Phát, Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HÀ THƯ

Ông mong lãnh đạo TP.HCM có quan tâm đến chương trình phát triển kinh tế của phường Sài Gòn. “Phường muốn xây dựng một số trung tâm thương mại tự do, chủ yếu miễn thuế, giảm thuế, cho khách sử dụng ngoại tệ để mua sắm nhằm thu hút khách nước ngoài, thu hút ngoại tệ” – ông Nguyễn Tấn Phát nói và cho rằng đây là cách kích cầu, tăng trưởng duy nhất với hạ tầng có sẵn tại phường gồm 10 trung tâm thương mại, sáu siêu thị lớn.

Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn cũng cho biết phường có hạ tầng đầy đủ, có điều kiện quản lý đô thị thông minh. Ông mong lãnh đạo TP.HCM có quan tâm, tạo điều kiện cho phường thực hiện điều này.