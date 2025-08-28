Ông Tăng Hữu Phong trao Huy hiệu Đảng tại phường Sài Gòn, TP.HCM 28/08/2025 11:04

Sáng 28-8, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Sài Gòn, TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm cách mạng tháng Tám thành công, Quốc khánh 2-9 và trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 2-9-2025.

Tham dự buổi lễ có ông Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Tăng Hữu Phong và Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn Nguyễn Tấn Phát trao Huy hiệu Đảng. Ảnh: Hà Thư

Dịp này, phường Sài Gòn trao tặng Huy hiệu Đảng cho 27 đảng viên đạt từ 30 đến 65 năm tuổi Đảng.

Phát biểu ôn lại truyền thống, Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn Nguyễn Tấn Phát nhìn nhận mỗi tấm Huy hiệu Đảng mang trên mình dấu ấn của thời gian, của những đóng góp thầm lặng nhưng vô cùng ý nghĩa của các đảng viên vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc cũng như sự phát triển của Đảng bộ phường Sài Gòn nói riêng và TP.HCM nói chung.

Ông Nguyễn Tấn Phát đã gửi lời hỏi thăm ân cần, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các Mẹ Việt Nam anh hùng, cách mạng lão thành, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng đã có nhiều công lao, đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn Nguyễn Tấn Phát phát biểu ôn lại truyền thống. Ảnh: HÀ THƯ

Ông cũng thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng, dẫn dắt dân tộc Việt Nam đi theo con đường cách mạng đúng đắn, làm rạng rỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta.

Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn khẳng định những đảng viên được trao Huy hiệu Đảng hôm nay chính là những tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng, về tinh thần tiên phong, gương mẫu, luôn đặt lợi ích của Đảng, của Tổ quốc và Nhân dân lên trên hết.

Họ là những đảng viên đến từ nhiều chi bộ khác nhau, dù ở cương vị nào, trong hoàn cảnh nào cũng luôn giữ vững phẩm chất cách mạng, tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng.

Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn Nguyễn Tấn Phát và Chủ tịch UBND phường Sài Gòn Vũ Nguyễn Quang Vinh trao Huy hiệu Đảng. Ảnh: HÀ THƯ

Bày tỏ trân trọng những cống hiến của các đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm, 60 năm, 55 năm, 50 năm tuổi Đảng, ông Phát nói: “Hơn nửa thế kỷ gắn bó với Đảng, họ đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong giai đoạn đổi mới và phát triển của TP.HCM, họ luôn là người đi đầu, đóng góp trí tuệ, sức lực, xây dựng nên những thành tựu đáng tự hào”.

Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn nhìn nhận đây là dịp để mỗi đảng viên thể hiện vị trí, vai trò tiên phong, thay đổi tư duy và hành động, phát huy trí tuệ, đóng góp công sức vào công cuộc xây dựng địa phương và TP.

Ông kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động trong toàn Đảng bộ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ra sức thi đua lập nhiều thành tích trên các lĩnh vực…

Đồng thời, mong các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng hôm nay luôn mạnh khỏe, tiếp tục đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho phường, là tấm gương sáng cho các thế hệ sau tiếp bước, noi theo.