Đảng bộ UBND TP.HCM: Niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới 23/08/2025 18:58

(PLO)- Ông Nguyễn Văn Được bày tỏ tin tưởng với niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, Đảng bộ UBND TP.HCM sẽ đoàn kết, phấn đấu với quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ, góp phần xây dựng TP.HCM vươn lên tầm cao.

Chiều 23-8, sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã bế mạc.

Phát biểu bế mạc Đại hội, ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết Đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình làm việc đề ra.

Ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu bế mạc Đại hội. Ảnh: THUẬN VĂN

Đại hội diễn ra trong không khí dân chủ, đoàn kết; thảo luận sôi nổi, góp thêm nhiều ý kiến sâu sắc cho Báo cáo chính trị của Đảng bộ, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội.

“Đây là cơ sở quan trọng cho việc triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra của Đại hội” – ông Được nói và cho biết những ý kiến góp ý cho Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng rất tâm huyết, trách nhiệm.

Ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM, trao đổi với đại biểu bên lề Đại hội. Ảnh: THUẬN VĂN

Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy, trực tiếp là Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã tham dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo ông Được, sự thành công của Đại hội là khởi đầu của nhiệm kỳ 2025 – 2030, là tiền đề quan trọng cho quá trình phát triển của Đảng bộ, đòi hỏi Ban Chấp hành Đảng bộ đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: THUẬN VĂN

“Tôi tin tưởng rằng sau Đại hội hôm nay, với niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, toàn Đảng bộ UBND TP.HCM sẽ tiếp tục đoàn kết, phấn đấu với quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt hơn nữa. Đồng thời, năng động, sáng tạo hơn nữa để nắm bắt mọi thời cơ, thuận lợi, vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho cả nhiệm kỳ, góp phần xây dựng phát triển TP vươn lên những tầm cao mới” – ông Nguyễn Văn Được bày tỏ.