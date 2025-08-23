Bí thư Nguyễn Văn Nên dự Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND TP.HCM lần thứ I 23/08/2025 14:57

(PLO)- Tham dự phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 có Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị...

Chiều 23-8, Đảng bộ UBND TP.HCM bước vào phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên (bìa phải) đến tham dự Đại hội. Ảnh: THUẬN VĂN

Phát biểu khai mạc phiên chính thức Đại hội, ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, khẳng định Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ.

300 đại biểu tham dự Đại hội là những đại biểu ưu tú, tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu và sức mạnh đoàn kết của Đảng bộ.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên (bìa phải) tham quan không gian trưng bày sản phẩm khoa học công nghệ, trong đó có robot chào đón đại biểu. Ảnh: THUẬN VĂN

Ông Nguyễn Văn Được nhìn nhận Đảng bộ UBND TP.HCM được thành lập vào ngày 3-2-2025, đúng vào dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, được hợp nhất với Đảng bộ UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương từ 1-7-2025.

Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ UBND TP.HCM đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, giữ vững nguyên tắc kỷ luật, kỷ cương của Đảng, phát huy dân chủ, vai trò nêu gương, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đồng thời, thể hiện tinh thần quyết liệt, chủ động vượt khó, đột phá, sáng tạo với quyết tâm chính trị cao, luôn nỗ lực vì sự nghiệp xây dựng và phát triển TP.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên tham quan không gian trưng bày tại Đại hội. Ảnh: THUẬN VĂN

Ông Nguyễn Văn Được khẳng định trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 và những năm tiếp theo, Đảng bộ UBND TP.HCM đứng trước những cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Ba địa phương đã hợp nhất tạo nên một thực thể hành chính - kinh tế đặc biệt, bổ sung cho nhau, tạo ra sự tái cấu trúc toàn diện không gian phát triển mới.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Văn Thọ. Ảnh: THUẬN VĂN

Mục tiêu đến năm 2030, TP.HCM sẽ trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á, nằm trong nhóm 100 TP toàn cầu, đáng sống và có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tốt nhất thế giới.

Ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu khai mạc phiên chính thức. Ảnh: THUẬN VĂN

Tầm nhìn đến 100 năm thành lập nước (năm 2045), TP.HCM nằm trong nhóm 100 TP tốt nhất thế giới, là trung tâm kinh tế, tài chính, du lịch Châu Á, điểm đến hấp dẫn toàn cầu, kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển đặc sắc, bền vững, chất lượng sống cao, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Lãnh đạo TP.HCM quét mã QR để quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt. Ảnh: THUẬN VĂN

Trước đó, sáng cùng ngày, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu của Đại hội; thông qua nội quy, quy chế làm việc, chương trình làm việc của Đại hội; chia tổ thảo luận văn kiện Đại hội Đảng cấp trên và văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND TP lần thứ I.

Trước khi khai mạc phiên chính thức, đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND TP.HCM đã thực hiện quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt bằng hình thức quét mã QR để chuyển khoản.

Đảng ủy UBND TP.HCM trao bảng tượng trưng số tiền ủng hộ cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Trước đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Đảng bộ UBND TP.HCM đã quyên góp 9,5 tỉ đồng. Như vậy, tính đến hiện nay, Đảng bộ UBND TP.HCM đã quyên góp ủng hộ gần 9,9 tỉ đồng.