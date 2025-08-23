Bí thư Nguyễn Văn Nên: Có những chiếc áo không thể mặc chung cho TP.HCM 23/08/2025 18:30

(PLO)- Bí thư Nguyễn Văn Nên đề nghị Đảng bộ UBND TP.HCM chú trọng nghiên cứu các cơ chế, chính sách mà TP đã và đang triển khai để tham mưu, đề xuất cơ chế phù hợp với đặc thù riêng của TP vì "có những chiếc áo không thể mặc chung".

Chiều 23-8, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã tham dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho biết Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND TP.HCM diễn ra trong không khí của những ngày tháng 8 lịch sử.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: THUẬN VĂN

Đảng bộ UBND TP.HCM được thành lập và đi vào hoạt động được 50 ngày, nếu tính cả thời gian trước khi hợp nhất tỉnh, là hơn 6 tháng. Đây là Đảng bộ trực thuộc Thành ủy TP.HCM có tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên lớn nhất trong 53 tổ chức cơ sở Đảng với hơn 52.600 đảng viên, có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong hệ thống chính trị TP.

Sau sắp xếp, phải vận hành theo cơ chế mới

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nhìn nhận công cuộc tinh gọn bộ máy diễn ra nhanh nên cùng một lúc, TP phải làm nhiều việc, bước đầu có lúng túng, khó khăn nhất định. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao, vừa chạy vừa xếp hàng, cùng một lúc, Đảng bộ UBND TP.HCM vừa thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng bộ TP.HCM, vừa tập trung thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy.

“Việc vừa sáp nhập vừa ban hành quy định mới, tính toán cho bộ máy tổ chức và cơ chế vận hành mới không đơn giản chút nào” – ông đánh giá.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: THUẬN VĂN

Ông Nguyễn Văn Nên cho rằng việc sắp xếp bộ máy hành chính, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã từng bước được phát huy hiệu quả; phân cấp, phân quyền ngày càng hợp lý hơn, tạo điều kiện cho các cơ quan, địa phương, chủ động, linh hoạt trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Đến nay, tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn cũng như mức độ hài lòng của người dân đều đạt trên 90%. Đây là kết quả rất tốt nhưng còn cần tiếp tục nỗ lực.

Thời gian tới, TP.HCM cần cố gắng đạt tốc độ tăng trưởng trên 8% để chuẩn bị cho mục tiêu tăng trưởng hai con số trong nhiệm kỳ tới.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cùng lãnh đạo Thành ủy TP.HCM chụp ảnh cùng đại biểu Đảng bộ UBND TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Thay mặt cho Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Nguyễn Văn Nên trân trọng ghi nhận, đánh giá rất cao, biểu dương kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của Đảng bộ UBND TP.HCM.

Tuy nhiên, trước bối cảnh nhiều việc còn lúng túng, hạn chế, vướng mắc, chưa được tháo gỡ và thậm chí có những việc chậm trễ, bị trì hoãn, khó khăn, ông đề nghị Đảng ủy UBND TP.HCM rút ra bài học kinh nghiệm để chuẩn bị cho nhiệm kỳ tới.

Trong đó, cần phải quan tâm đến những vấn đề mới xuất hiện trong tổ chức bộ máy, quy chế, cơ chế vận hành để kịp thời phát hiện vướng mắc phát sinh có khả năng làm ảnh hưởng đến hiệu quả, hiệu năng, hiệu lực của bộ máy.

“Phần nào thuộc trách nhiệm của mình thì tự đề ra giải pháp khắc phục, còn phần nào thuộc lãnh đạo cấp trên thì kịp thời báo cáo đề xuất với tinh thần sau khi sắp xếp, tổ chức bộ máy vận hành theo cơ chế mới” – ông nhấn mạnh và cho rằng mọi việc của TP.HCM bây giờ phải tốt hơn, nếu chỗ nào chưa tốt hơn thì phải xem xét lại để khắc phục, chấn chỉnh, đề ra giải pháp.

Có những chiếc áo không thể mặc chung

Bước sang nhiệm kỳ 2025 – 2030, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh Đảng bộ UBND TP.HCM là Đảng bộ lớn, có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng, trực tiếp tham mưu cho Thành ủy về các chủ trương, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp ngắn hạn, trung hạn và chiến lược quan trọng.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên tham quan triển lãm trước Đại hội. Ảnh: THUẬN VĂN

Do đó, Đảng bộ UBND TP.HCM cần đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức, tầm nhìn, đáp ứng với vai trò, chức năng, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Điều tiên quyết phải đặt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, kinh tế - xã hội là nền tảng, quốc phòng – an ninh là trọng yếu, thường xuyên.

“Chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, không để xảy ra việc bao biện, làm thay hoặc buông lỏng sự lãnh đạo của cấp ủy” – Bí thư TP.HCM nhấn mạnh và đề nghị Đảng ủy bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí theo phương châm “lấy xây để chống, lấy tích cực đầy lùi tiêu cực”.

Đồng thời, giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tăng cường sức đề kháng, tu dưỡng, rèn luyện, làm đúng và làm tốt việc phải làm; kiên quyết xử lý tổ chức, cá nhân né tránh, trì trệ, không dám hành động, làm ảnh hưởng đến hiệu quả chung.

Đại hội thành công mới chỉ là một bước, do vậy, cần phải đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, tạo ra sản phẩm, giá trị mới tính điểm được. Đảng bộ UBND TP.HCM phải tập trung chương trình hành động cụ thể trên từng lĩnh vực, có kế hoạch triển khai, xác định rõ những trọng tâm, trọng điểm, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả, rõ thời hạn, lộ trình… Đảng ủy phải tỏ rõ vai trò là đội ngũ tiên phong, hàng tiền đạo, xung kích, gương mẫu, kiên định, kiên quyết thực hiện kế hoạch đã đề phải; hành động quyết liệt, nắm bắt để tranh thủ thời cơ. Bí thư Thành ủy TP.HCM NGUYỄN VĂN NÊN

Người đứng đầu Thành ủy TP.HCM cho rằng phải khuyến khích cơ chế tự kiểm tra, giám sát để phòng ngừa, chấn chỉnh, khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, không để khuyết điểm kéo dài trở thành vi phạm, vi phạm nhỏ trở thành vi phạm lớn, vi phạm của một người thành vi phạm của tập thể. “Chúng ta đã có những bài học mà đã trả giá đắt cho việc này” – ông nói.

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, Trung ương đang soạn thảo các quy định về vị trí việc làm cho từng chức danh, không để cán bộ vừa thừa, vừa thiếu như hiện nay. “Thừa có nghĩa là số lượng đông nhưng khi cần công việc cụ thể, tác nghiệp thực chiến thì thiếu” – ông Nguyễn Văn Nên nói.

Ông cho biết Bộ Chính trị tiếp tục lấy ý kiến và đưa ra những quy định để tiếp tục tinh gọn bộ máy hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả. Qua đó, mỗi người phải có tư duy chiến lược, khả năng dự báo, kỹ năng lãnh đạo, quản lý với tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Từ đó ông đề nghị Đảng bộ UBND TP.HCM nỗ lực cao nhất để thực hiện mô hình chính quyền hai cấp; rà soát vị trí việc làm để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trên từng cương vị, phục vụ nhân dân tốt hơn, phục vụ doanh nghiệp kịp thời hơn và lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo.

Bên cạnh đó, chú trọng nghiên cứu các cơ chế, chính sách mà TP đã và đang triển khai để tham mưu, đề xuất cơ chế phù hợp với đặc thù riêng của TP vì "có những chiếc áo không thể mặc chung cho TP". Trọng tâm là đưa bốn Nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị đi vào cuộc sống nhanh, hiệu quả; dành nguồn lực tương xứng để xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế; giải quyết các vấn đề biến đổi khí hậu, kẹt xe, ngập nước, nhà ven kênh rạch,…

Đối với Nghị quyết 98, Bí thư Nguyễn Văn Nên đề nghị Đảng bộ UBND TP.HCM tập trung triển khai phù hợp với không gian mở rộng mới.