Chỉ định 41 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP.HCM 23/08/2025 17:05

(PLO)- Theo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM là ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP, Bí thư Đảng ủy UBND TP nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chiều 23-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: THUẬN VĂN

Cụ thể, Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP.HCM gồm 41 người:

1. Ông Trần Văn Bảy, Thành ủy viên, Chánh Thanh tra TP, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2. Ông Phạm Huy Bình, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

3. Ông Phan Công Bằng, Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TP, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP nhiệm kỳ 2020 - 2025.

4. Ông Bùi Xuân Cường, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP nhiệm kỳ 2020 - 2025.

5. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.

6. Ông Đoàn Minh Dũng, Trưởng Thuế TP.HCM, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP nhiệm kỳ 2020 - 2025.

7. Ông Nguyễn Văn Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP nhiệm kỳ 2020 - 2025.

8. Ông Huỳnh Tân Định, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND TP nhiệm kỳ 2020 - 2025.

9. Ông Nguyễn Văn Đồng, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP nhiệm kỳ 2020 - 2025.

10. Ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP, Bí thư Đảng ủy UBND TP nhiệm kỳ 2020 - 2025.

11. Ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP nhiệm kỳ 2020 - 2025.

12. Bà Hà Thị Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy UBND TP nhiệm kỳ 2020 - 2025.

13. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP nhiệm kỳ 2020 - 2025.

14. Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, Thành ủy viên, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP nhiệm kỳ 2020 - 2025.

15. Bà Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP nhiệm kỳ 2020 - 2025.

16. Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch.

17. Ông Nguyễn Khắc Hoàng, Trưởng Thống kê TP.

18. Ông Cao Tấn Huy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Marketing.

19. Ông Vũ Anh Khoa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP nhiệm kỳ 2020 - 2025.

20. Ông Phạm Văn Linh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chánh Văn phòng Đảng ủy UBND TP nhiệm kỳ 2020 - 2025.

21. Ông Nguyễn Đoàn Lộc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND TP nhiệm kỳ 2020 - 2025.

22. Ông Cao Anh Minh, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình TP.

23. Ông Trần Văn Nam, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP nhiệm kỳ 2020 - 2025.

24. Ông Võ Hoàng Ngân, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng TP, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP nhiệm kỳ 2020 - 2025.

25. Ông Doãn Trường Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy UBND TP nhiệm kỳ 2020 - 2025.

26. Ông Bùi Minh Thạnh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP nhiệm kỳ 2020 - 2025.

27. Ông Dương Hồng Thắng, Chánh Văn phòng UBND TP, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP nhiệm kỳ 2020 - 2025.

28. Ông Lâm Đình Thắng, Thành ủy viên, Giám đốc Sở KH&CN.

29. Ông Nguyễn Toàn Thắng, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

30. Ông Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP nhiệm kỳ 2020 - 2025.

31. Ông Trần Thế Thuận, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP nhiệm kỳ 2020 - 2025.

32. Bà Trần Thị Diệu Thúy, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP nhiệm kỳ 2020 - 2025.

33. Ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.

34. Ông Bùi Minh Trí, Thành ủy viên, Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP.

35. Ông Ngô Thành Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP nhiệm kỳ 2020 - 2025.

36. Ông Nguyễn Hoàng Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Khu vực II, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP nhiệm kỳ 2020 - 2025.

37. Ông Nguyễn Công Vinh, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP nhiệm kỳ 2020 - 2025.

38. Ông Biện Tuấn Vũ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bí thư Đoàn UBND TP.

39. Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương.

40. Ông Nguyễn Hoàn Vũ, Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - CTCP (Becamex), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP nhiệm kỳ 2020 - 2025.

41. Ông Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển TP.

Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP.HCM gồm 11 người:

1. Ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP, Bí thư Đảng ủy UBND TP nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2. Ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP nhiệm kỳ 2020 - 2025.

3. Ông Trần Văn Nam, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP nhiệm kỳ 2020 - 2025.

4. Ông Huỳnh Tân Định, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND TP nhiệm kỳ 2020 - 2025.

5. Ông Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP nhiệm kỳ 2020 - 2025.

6. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.

7. Ông Bùi Xuân Cường, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP nhiệm kỳ 2020 - 2025.

8. Ông Nguyễn Văn Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP nhiệm kỳ 2020 - 2025.

9. Ông Bùi Minh Thạnh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP nhiệm kỳ 2020 - 2025.

10. Bà Trần Thị Diệu Thúy, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP nhiệm kỳ 2020 - 2025.

11. Ông Ngô Thành Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP nhiệm kỳ 2020 - 2025.

ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP, Bí thư Đảng ủy UBND TP nhiệm kỳ 2020 - 2025 làm Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: THUẬN VĂN

Phó Bí thư Đảng ủy gồm bốn người. Trong đó, ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP nhiệm kỳ 2020 - 2025, làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy.

Các ông Trần Văn Nam, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP nhiệm kỳ 2020 - 2025; ông Huỳnh Tân Định, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND TP nhiệm kỳ 2020 - 2025 và ông Ngô Thành Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP nhiệm kỳ 2020 - 2025, là Phó Bí thư Đảng ủy (chuyên trách).

Ông Huỳnh Tân Định làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy có bảy người. Trong đó, Chủ nhiệm là ông Huỳnh Tân Định, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND TP nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, tặng hoa chúc mừng Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Hai phó chủ nhiệm là ông Nguyễn Đoàn Lộc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND TP nhiệm kỳ 2020 - 2025 và ông Trần Văn Đạt, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND TP nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bốn ủy viên là ông Trần Văn Bảy, Thành ủy viên, Chánh Thanh tra TP, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP nhiệm kỳ 2020 - 2025; bà Nguyễn Thị Anh Đào, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND TP nhiệm kỳ 2020 - 2025; bà Hà Thị Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy UBND TP nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bà Đinh Thị Hiền, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND TP nhiệm kỳ 2020 - 2025.