Chủ tịch Nguyễn Văn Được trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho ông Châu Hoàng Nhơn 26/08/2025 14:01

Sáng 26-8, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho ông Châu Hoàng Nhơn (sinh năm 1953) tại nhà riêng. Ông Nhơn là đảng viên sinh hoạt tại phường Tân Định, chồng của bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Phó Chủ tịch nước.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho ông Châu Hoàng Nhơn, chồng của bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Phó Chủ tịch nước. Ảnh: HÀ THƯ

Ông Nhơn quê quán ở tỉnh Tiền Giang, nay là Đồng Tháp, vào Đảng chính thức ngày 3-1-1982. Ông Nhơn từng là cán bộ Ủy ban Kiểm tra Quận ủy quận 1, Bí thư - Trưởng Trạm phát hàng quận 1, Giám đốc Trung tâm Bưu chính Sài Gòn thuộc Công ty Cổ phần dịch vụ Bưu chính viễn thông Sài Gòn...

Ông Nhơn được UBND TP.HCM tặng Huy hiệu TP.HCM với thành tích hoàn thành xuất sắc công tác được giao vào tháng 12-1979.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cùng ông Châu Hoàng Nhơn, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh và lãnh đạo phường Tân Định chụp ảnh kỷ niệm. Ảnh: HÀ THƯ

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhìn nhận ông Châu Hoàng Nhơn trải qua nhiều cương vị công tác, đã có nhiều đóng góp tích cực, luôn tận tâm, trách nhiệm với công việc, để lại hình ảnh người cán bộ, người đảng viên gương mẫu trong lòng đồng nghiệp và tập thể.

Ông Nhơn từng nhiều lần được các cấp, các ngành ghi nhận, khen thưởng vì những cống hiến và đóng góp tích cực trong công tác, trong lao động.

Điều đáng quý là sau khi nghỉ hưu, ông vẫn tiếp tục giữ gìn và phát huy phẩm chất người đảng viên, tham gia sinh hoạt tại chi bộ và khu phố, sống giản dị, hòa đồng, luôn quan tâm, đồng hành, đóng góp những ý kiến thiết thực cho công tác xây dựng Đảng và phong trào tại địa phương.

“Ông đã chứng minh tuổi Đảng không chỉ là con số mà là bản lý lịch bằng vàng và là hạt giống đỏ” – ông Được nói và nhấn mạnh Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng mà ông Nhơn được nhận hôm nay là phần thưởng cao quý, sự ghi nhận những nỗ lực bền bỉ và đóng góp quý báu của ông.

Ông Nguyễn Văn Được bày tỏ tin tưởng ông Châu Hoàng Nhơn sẽ tiếp tục đồng hành, chia sẻ, đóng góp để xây dựng chi bộ vững mạnh, khu phố đoàn kết, gắn bó, góp phần xây dựng phường Tân Định ngày càng phát triển, là tấm gương sáng để con cháu và thế hệ trẻ học tập, noi theo.