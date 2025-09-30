TP.HCM yêu cầu kiện toàn nhân sự cấp xã 30/09/2025 09:17

UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo triển khai, thực hiện Công văn số 7415 ngày 31-8-2025 của Bộ Nội vụ về phương án bảo đảm nhân sự tại cấp xã.

Chủ tịch UBND TP.HCM giao UBND các xã, phường, đặc khu (gọi tắt là UBND cấp xã) có trách nhiệm phối hợp với cấp ủy cùng cấp rà soát số lượng lãnh đạo, quản lý còn khuyết tại các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc để thực hiện việc kiện toàn, bổ sung theo quy định và thẩm quyền.

Cán bộ phường Tân Sơn Nhất giải quyết hồ sơ cho người dân. Ảnh: NGUYỆT NHI

Đồng thời, căn cứ định hướng danh mục vị trí việc làm tại cấp xã, thực hiện rà soát hiện trạng sử dụng công chức để bố trí công chức vào vị trí việc làm mới phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của công chức và theo yêu cầu của vị trí việc làm.

UBND cấp xã cũng thực hiện việc ký hợp đồng lao động đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng được ngay yêu cầu nhiệm vụ theo quy định của Chính phủ và thẩm quyền được phân cấp hoặc ủy quyền.

Chủ động tổ chức hội nghị tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức của địa phương để bảo đảm thực hiện chức năng, nhiệm vụ nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương cấp xã.

Chủ tịch UBND TP giao Sở Nội vụ rà soát, tham mưu UBND TP phân bổ biên chế cho UBND cấp xã phù hợp thực tiễn thực hiện nhiệm vụ.

Song song đó, tham mưu việc thi tuyển, xét tuyển hoặc tiếp nhận công chức theo quy định, nhất là ưu tiên tuyển dụng người có kinh nghiệm, đáp ứng ngay yêu cầu nhiệm vụ ở cấp xã.

Sở Nội vụ cũng phối hợp với các sở quản lý ngành, lĩnh vực tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức liên quan các lĩnh vực chuyên môn như công nghệ thông tin và chuyển đổi số, tài chính, đầu tư, địa chính, xây dựng, tư pháp…

Qua đó, bảo đảm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của các lĩnh vực đòi hỏi chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương cấp xã.

Các sở, ban, ngành có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức liên quan các lĩnh vực chuyên môn như công nghệ thông tin và chuyển đổi số, tài chính, đầu tư, địa chính, xây dựng, tư pháp… , đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương cấp xã.