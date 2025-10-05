1 phường ở TP.HCM 'tuyên chiến' với 'giặc dốt số' 05/10/2025 12:10

Sáng 5-10, UBND phường Bình Tân, TP.HCM tổ chức ngày hội khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo năm 2025 và phát động phong trào “Bình dân học vụ số” giai đoạn 2025 – 2026.

Mỗi người là một công dân số

Phát biểu tại ngày hội, ông Nguyễn Văn Sử, Chủ tịch UBND phường Bình Tân, cho biết đây là hoạt động hưởng ứng ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia (1-10), ngày Chuyển đổi số quốc gia (10-10), hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2025.

Qua đó, nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, ý nghĩa, lợi ích của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo.

Ông Nguyễn Văn Sử, Chủ tịch UBND phường Bình Tân, phát biểu tại ngày hội. Ảnh: LÊ THOA

Ngày hội cũng là nơi trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác giữa các trường học trên địa bàn, giữa nhà trường và doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo trên địa bàn phường Bình Tân.

Theo ông Nguyễn Văn Sử, cách đây hơn 80 năm, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”, phong trào Bình dân học vụ đã ra đời, trở thành một cuộc cách mạng văn hóa sâu rộng, giúp hàng triệu người dân Việt Nam thoát khỏi nạn mù chữ, góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM; bà Phạm Thị Ngọc Diệu, Bí thư Đảng ủy phường Bình Tân; ông Nguyễn Văn Sử, Chủ tịch UBND phường Bình Tân tham quan gian hàng. Ảnh: LÊ THOA

Ông nhìn nhận, ngày nay khi đất nước bước vào một cuộc cách mạng mới - cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, “giặc dốt” năm xưa đã được thay thế bằng một thách thức mới, vô hình nhưng không kém phần cam go, đó là “giặc dốt số” hay “mù chữ số”.

Thông qua ngày hội, Chủ tịch UBND phường Bình Tân phát động phong trào “Bình dân học vụ số” tại phường Bình Tân giai đoạn 2025 – 2026.

“Đây không chỉ là một tên gọi gợi nhớ về quá khứ hào hùng, mà còn là một lời hiệu triệu, một cuộc vận động toàn dân nâng cao kỹ năng số, biến mỗi người dân trở thành một công dân số tự tin, chủ động và sáng tạo” – ông Sử chia sẻ.

Các em học sinh chính là người thực hiện các sản phẩm khoa học công nghệ. Ảnh: LÊ THOA

Chủ tịch phường Bình Tân bày tỏ mong muốn hỗ trợ các cô bác lớn tuổi sử dụng thành thạo điện thoại thông minh để gọi video cho con cháu, đọc báo mạng, xem tin tức và có thể tự thực hiện các giao dịch đơn giản, an toàn trên môi trường số.

Đối với tiểu thương, hộ kinh doanh, phong trào “Bình dân học vụ số” sẽ hướng dẫn cách đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, sử dụng mạng xã hội để quảng bá và áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt, giúp việc buôn bán thuận lợi và hiệu quả hơn.

“Đối với các bạn trẻ, các em học sinh, đây là cơ hội để các bạn không chỉ học hỏi mà còn trở thành những chiến sĩ trên mặt trận này, trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ cho ông bà, cha mẹ và những người xung quanh” – ông Nguyễn Văn Sử nói.

Các mô hình tại gian hàng thu hút sự quan tâm của nhiều người. Ảnh: LÊ THOA

Cũng theo Chủ tịch phường Bình Tân, để phong trào đi vào thực chất, phường sẽ tổ chức các lớp học miễn phí ngay tại khu phố, nhà văn hóa. Thành lập các đội tình nguyện viên “gõ cửa từng nhà” để hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp cho người dân.

Đáng chú ý, phường cũng triển khai ứng dụng “Bình Tân học vụ số” nhằm nâng cao kiến thức chuyển đổi số, góp phần từng bước hình thành năng lực công dân số, gia đình số, đại sứ số, hộ kinh doanh số, khu phố số.

Sản phẩm công nghệ "made by" học sinh

Trong khuôn khổ ngày hội, UBND phường Bình Tân đã tổ chức các gian hàng sản phẩm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo năm 2025. Có 12 gian hàng sản phẩm do chính các em học sinh cấp 1,2,3 thực hiện.

Các gian hàng đoạt giải. Ảnh: LÊ THOA

Cô Nguyễn Đặng Thùy Ngân, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Tân Tạo, cho biết gian hàng của trường gồm có ba sản phẩm: hệ thống cảnh báo tự động phát hiện khói thuốc lá và thuốc lá điện tử trong trường học, đo nhịp tim và mô hình toán học cùng Domino.



Đáng chú ý, mô hình toán học cùng Domino có thể sử dụng cho học sinh khiếm thị. Đây đều là những sản phẩm đã đạt giải cao trong các cuộc thi về khoa học kỹ thuật cấp TP.

“Đây đều là ý tưởng của học sinh và giáo viên là người hỗ trợ học sinh thực hiện” – cô Ngân nói.

Cô Ngân cho biết trường THCS Tân Tạo áp dụng phương pháp học tập sáng tạo, nên khi tiếp cận một môn học mới, học sinh thường chủ động tìm tòi, sáng tạo các sản phẩm hỗ trợ chính mình học tập tốt hơn. Đó là nền tảng để các em mạnh dạn tạo ra những sản phẩm khoa học mới.

Tương tự, thầy Hồ Văn Thụ, giáo viên bộ môn Công nghệ lớp 8-9, trường THCS Huỳnh Văn Nghệ, là người hướng dẫn các học sinh thiết kế ngôi nhà thông minh, sử dụng các chức năng cảm biến mưa, nắng, độ ẩm, ánh sáng, chống trộm cho ngôi nhà.

“Thành quả mà các em tạo ra là ngoài sức tưởng tượng của tôi bởi vì các em thông minh hơn tôi nghĩ” – thầy Thụ nói và mong các em sẽ suy nghĩ, tạo ra nhiều sản phẩm khác để ứng dụng vào môi trường học tập của chính mình.