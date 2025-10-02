Bí thư Trần Lưu Quang: Đẩy mạnh chuyển đổi số để vận hành chính quyền địa phương 2 cấp 02/10/2025 16:49

Theo SGGP, ngày 2-10, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM, chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo TP.HCM về triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nêu rõ, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là ưu tiên bậc nhất với thành phố lúc này. Đặc biệt, ông nhấn mạnh phải đưa những nội dung này vào Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM, nhất là trong việc tuyển chọn nhân sự cho trung tâm.

Ông yêu cầu, TP.HCM phải áp dụng cơ chế thông thoáng nhất theo thẩm quyền để kêu gọi đầu tư, xử lý thủ tục, ưu tiên bố trí hạ tầng; tăng cường việc giải ngân, mua sắm trang thiết bị, đầu tư hạ tầng, đáp ứng yêu cầu cho việc chuyển đổi số, phục vụ cho yêu cầu chuyển đổi chính quyền địa phương hai cấp. Từ đó, tạo nền tảng phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Về công tác chuyển đổi số, Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang nói với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, TP.HCM có đến 168 xã, phường, thị trấn; nếu không chuyển đổi số sẽ thất bại.

Vì vậy, ông nói từ đây đến cuối năm nay, cần sớm xây dựng sơ đồ Gantt (biểu đồ tiến độ) về chuyển đổi số và khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Sơ đồ phải thể hiện rõ nhiệm vụ, người phụ trách, đơn vị tổ chức thực hiện, thời gian hoàn thành. Đây sẽ là cơ sở để đánh giá cán bộ.

Song song đó, TP cũng cần có chính sách bồi dưỡng, đào tạo một cách linh hoạt, hiệu quả cho những người sử dụng hệ thống chuyển đổi số.

Về ý kiến thuê dịch vụ, Bí thư Thành ủy TP.HCM nói khuyến khích thuê dịch vụ công nghệ thông tin, nguồn nhân lực cho công tác này để giải quyết kịp thời yêu cầu hiện nay của thành phố; nhưng cần phải đảm bảo về mặt chất lượng.

Bí thư Thành ủy TP.HCM nêu rõ một số nguyên tắc trong triển khai Nghị quyết 57. Cụ thể, TP.HCM phải chắt lọc và kế thừa những cách làm hay, hiệu quả trước đây của Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu để áp dụng đồng bộ trong các lĩnh vực, phạm vi quản lý của TP.HCM mới.

Cùng đó, phải rà soát lại các quy định của hai địa phương này trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; qua đó lựa chọn, tiếp thu những điểm tích cực, tiên tiến nhất để áp dụng thống nhất cho toàn TP.HCM, bảo đảm tính hợp lý, phù hợp và hiệu quả trong thực tiễn.

Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng đồng tình về việc TP sẵn sàng áp dụng mô hình mới theo cơ chế sandbox (cơ chế thử nghiệm có kiểm soát). Theo ông, TP.HCM có đủ điều kiện, nguồn lực để thực hiện cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh phải tuyệt đối tuân thủ các chỉ đạo của Trung ương, đồng thời chủ động vận dụng linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn của TP.

TP.HCM vừa triển khai thực hiện, vừa kịp thời đề xuất, kiến nghị để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm công việc diễn ra thông suốt và hiệu quả.