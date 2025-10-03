Đẩy mạnh chuyển đổi số trong phổ biến, giáo dục pháp luật 03/10/2025 17:20

Chiều 3-10, tại trụ sở Chính phủ, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương đã tổ chức phiên họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với 34 điểm cầu tại các địa phương.

Phiên họp do Phó Thủ tướng Lê Thành Long - Chủ tịch Hội đồng chủ trì, với sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh.

Tại điểm cầu TP.HCM, ông Nguyễn Văn Thọ - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM chủ trì cùng đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong phổ biến, giáo dục pháp luật. Ảnh: TRẦN MINH

Tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc - Phó Chủ tịch Hội đồng đã báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ 9 tháng năm 2025 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.

Đồng thời, phiên họp tập trung thảo luận những nội dung quan trọng như: công bố quyết định thành lập Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương; thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng; xem xét báo cáo tóm tắt kết quả 9 tháng đầu năm 2025 và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm; thảo luận việc đưa nội dung về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa vào chương trình giáo dục các cấp; cũng như tình hình triển khai công tác truyền thông chính sách và xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Tại phiên họp, các ý kiến tập trung vào một số nội dung như chế độ thù lao cho thành viên Hội đồng, việc tuyên truyền pháp luật cho người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam, đồng thời đề xuất mở rộng các chuyên mục pháp luật trên nền tảng số và mạng xã hội để tăng khả năng tiếp cận của người dân.

Phát biểu tại phiên họp, ông Lê Trường Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết: Trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Đồng Nai đang đối diện với những yêu cầu đặc thù từ ba nhóm xã hội quan trọng.

Thứ nhất, Đồng Nai là tỉnh có đông đồng bào theo đạo, đặc biệt là Công giáo, với khoảng 2,5 triệu tín đồ. Nếu công tác giáo dục pháp luật không triển khai đúng cách thì khó đạt hiệu quả, vì vậy cần phối hợp chặt chẽ với các giáo xứ, xây dựng chương trình riêng phù hợp, nhất là ở những khu vực tập trung đông tín đồ như Biên Hòa, Xuân Lộc.

Thứ hai, tỉnh có khoảng 9% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu sinh sống rải rác ở vùng biên giới, điều kiện còn khó khăn, trình độ hạn chế, hạ tầng Internet chưa đảm bảo. Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, Đồng Nai chú trọng kết hợp cả trực tuyến và trực tiếp, đồng thời phát huy hệ thống loa truyền thanh thông minh.

Thứ ba, Đồng Nai có lực lượng công nhân, người lao động đông đảo tại các khu công nghiệp - địa phương có số lượng khu công nghiệp lớn nhất cả nước. Với đặc thù làm việc dài giờ, ít điều kiện tiếp cận thông tin, nhất là tại các khu nhà trọ, công tác phổ biến pháp luật cho nhóm này cũng được xác định là trọng tâm.

Từ thực tiễn đó, ông Lê Trường Sơn nhấn mạnh: để triển khai hiệu quả, hệ thống chính quyền hai cấp với 95 xã, phường trên địa bàn phải đổi mới mạnh mẽ trong công tác phối hợp và chỉ đạo, nhằm đưa pháp luật đến gần hơn với đời sống nhân dân. Trong đó, chuyển đổi số là điều kiện tiên quyết, vừa đổi mới phương thức chỉ đạo, vừa mở rộng kênh tiếp cận chính sách pháp luật cho người dân.

Trên cơ sở này, Đồng Nai đề xuất chọn chủ đề “Chuyển đổi số” cho Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 (9-11). Nội dung trọng tâm là số hóa văn bản pháp luật, chuẩn hóa quy trình đánh giá, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tra cứu, phổ biến pháp luật, cũng như số hóa quy trình xây dựng và ban hành văn bản pháp luật.

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp đạt được trong thời gian qua.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng lưu ý một số hạn chế còn tồn tại và mong Hội đồng sớm rút kinh nghiệm, từng bước khắc phục để hoàn thành nhiệm vụ ngày càng tốt hơn trong thời gian tới.

Trong đó, Phó Thủ tướng nhấn mạnh Bộ Tư pháp cần tiếp tục phát huy vai trò cơ quan thường trực, chủ động phối hợp với các bộ, ngành và địa phương để tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam hiệu quả, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, nâng cao tính lan tỏa và thực chất.

Đồng thời, các bộ, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, tích cực triển khai có hiệu quả các đề án chuyển đổi số trong công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật. Ngoài ra, ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật.