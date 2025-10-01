Thông tin ‘BHYT từ năm 2026 không chi trả bệnh nặng’ là sai sự thật 01/10/2025 18:44

(PLO)- Thông tin BHYT từ năm 2026 không chi trả bệnh nặng là sai sự thật, người dân cần cảnh giác.

Gần đây, trên MXH lan truyền thông tin cho rằng: “Từ năm 2026, BHYT sẽ không còn chi trả cho các ca bệnh nặng hoặc phẫu thuật”. Thông tin này khiến nhiều người dân hoang mang, lo lắng, đặc biệt là những người tham gia BHYT theo hộ gia đình.

Một số bài đăng trên MXH còn cho rằng người tham gia BHYT chỉ được thanh toán cho các bệnh nhẹ, cấp thuốc tại y tế địa phương, trong khi các chi phí y tế phức tạp như sinh nở, phẫu thuật hay điều trị nội tạng sẽ không được chi trả.

Trước tin đồn thất thiệt này, BHXH TP.HCM dẫn thông tin từ BHXH Việt Nam khẳng định đây là tin sai sự thật. Trái ngược với nội dung lan truyền, Luật BHXH 2024 vừa ban hành không những không cắt giảm mà còn mở rộng thêm quyền lợi cho người tham gia, nhất là với các bệnh lý nặng và chi phí điều trị cao, nhằm bảo đảm tốt hơn quyền lợi chăm sóc sức khỏe của người dân.

“Hãy yên tâm tham gia, duy trì thẻ BHYT để được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, và không ảnh hưởng tới các quyền lợi chính đáng của bản thân” - BHXH Việt Nam cho hay.

BHXH Việt Nam khuyến cáo:

- Người dân cần cảnh giác trước các thông tin sai lệch này và không chia sẻ tin giả.

- Để tìm hiểu các thông tin về chính sách BHYT, luôn tra cứu thông tin từ kênh chính thống của BHXH Việt Nam hoặc liên hệ cơ quan BHXH nơi gần nhất.

Các kênh thông tin chính thống của BHXH Việt Nam:

- Cổng Thông tin điện tử: https://baohiemxahoi.gov.vn

- Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/baohiemxahoi.gov.vn

- Zalo OA: https://zalo.me/bhxhvietnam

- Youtube: https://www.youtube.com/@BaohiemxahoiVietNamVss

- Tổng đài chăm sóc khách hàng: 1900 9068

Thực tế chi trả chi phí khám chữa bệnh cho người tham gia BHYT:

- Người tham gia được chi trả từ 80%-100% chi phí khám chữa bệnh (KCB) theo quyền lợi, mức hưởng của thẻ BHYT.

- Nhóm yếu thế (trẻ em dưới 6 tuổi, người nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số…) luôn được Nhà nước bảo đảm hỗ trợ chi phí tham gia BHYT.

- Quỹ BHYT chi trả hơn 10.000 dịch vụ kỹ thuật (với nhiều kỹ thuật cao như phẫu thuật tim mạch, ghép tạng, MRI, CT, PET-CT,...) và thanh toán 1.037 hoạt chất thuốc với hàng nghìn chế phẩm (trong đó có nhiều loại thuốc điều trị ung thư, bệnh hiểm nghèo chi phí cao).

Từ năm 2020 đến tháng 8-2025 đã có 41.188 bệnh nhân được quỹ BHYT chi trả từ 500 triệu đến trên 2 tỉ đồng chi phí KCB với tổng chi hơn 33.000 tỷ đồng. Có trường hợp điển hình - 1 bệnh nhân ở tỉnh Vĩnh Long được thanh toán chi phí KCB lên đến gần 28 tỉ đồng (bệnh chính là: thiếu yếu tố VIII di truyền; viêm họng cấp; vết thương hở của các phần không đặc hiệu và khác của bụng,…).