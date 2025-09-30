Người dân cần lưu ý: BHXH TP.HCM công bố địa chỉ 33 cơ sở BHXH từ 1-10 30/09/2025 16:16

(PLO)- BHXH TP.HCM triển khai cơ cấu tổ chức mới, thay đổi địa chỉ và sáp nhập một số BHXH cơ sở, còn lại 33 đơn vị trực thuộc.

Mới đây, BHXH TP.HCM thông báo về tên gọi, cơ cấu tổ chức, trụ sở làm việc, địa bàn quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, chính thức áp dụng từ ngày 1-10-2025.

Theo thông báo, BHXH TP.HCM đặt trụ sở tại số 5, đường Nguyễn Đổng Chi, phường Tân Mỹ. Đơn vị có chức năng quản lý chung toàn địa bàn TP.HCM và trực tiếp quản lý ba phường: Phú Thuận, Tân Mỹ và Tân Hưng.

Người dân cần lưu ý: BHXH TP.HCM thay đổi địa chỉ nhiều đơn vị cơ sở từ tháng 10.

33 BHXH cơ sở trực thuộc BHXH TP.HCM có địa chỉ như sau: