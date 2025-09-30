Người dân cần lưu ý: BHXH TP.HCM công bố địa chỉ 33 cơ sở BHXH từ 1-10

Mới đây, BHXH TP.HCM thông báo về tên gọi, cơ cấu tổ chức, trụ sở làm việc, địa bàn quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, chính thức áp dụng từ ngày 1-10-2025.
Theo thông báo, BHXH TP.HCM đặt trụ sở tại số 5, đường Nguyễn Đổng Chi, phường Tân Mỹ. Đơn vị có chức năng quản lý chung toàn địa bàn TP.HCM và trực tiếp quản lý ba phường: Phú Thuận, Tân Mỹ và Tân Hưng.
33 BHXH cơ sở trực thuộc BHXH TP.HCM có địa chỉ như sau:
|STT
|Tên đơn vị/địa chỉ trụ sở làm việc
|Địa bàn quản lý
|1
|BHXH cơ sở Tân Định
Địa chỉ: 35 Lý Văn Phức, Phường Tân Định, TP.HCM (đang sửa chữa)
Tạm thời đang sử dụng trụ sở tại địa chỉ:117C, Nguyễn Đình Chính, phường Cầu Kiệu, TP.HCM
|-Phường Sài Gòn
- Phường Tân Định
- Phường Bến Thành
- Phường Cầu Ông Lãnh
|2
|BHXH cơ sở Nhiêu Lộc
Địa chỉ: 386/79 đường Lê Văn Sỹ, phường Nhiêu Lộc, TP.HCM
|- Phường Bàn Cờ
- Phường Xuân Hòa
- Phường Nhiêu Lộc
- Phường Phú Nhuận
|3
|BHXH cơ sở Xóm Chiếu
Địa chỉ: 87 - 89 đường Nguyễn Trường Tộ, phường Xóm Chiếu, TP.HCM
|- Phường Xóm Chiếu
- Phường Khánh Hội
- Phường Vĩnh Hội
- Phường Tân Thuận
|4
|BHXH cơ sở Chợ Lớn
Địa chỉ: 23-25A đường Ngô Quyền, phường Chợ Lớn, TP.HCM
|- Phường Chợ Quán
- Phường An Đông
- Phường Chợ Lớn
- Phường Phú Định
|5
|BHXH cơ sở Bình Tiên
Địa chỉ: 152 đường Phạm Văn Chí, phường Bình Tiên, TP.HCM
|- Phường Bình Tây
- Phường Bình Tiên
- Phường Bình Phú
- Phường Phú Lâm
|6
|BHXH cơ sở Chánh Hưng
Địa chỉ: số 9 đường Dương Quang Đông, phường Chánh Hưng, TP.HCM
|- Phường Chánh Hưng
- Phường Bình Đông
- Xã Bình Hưng
|7
|BHXH cơ sở Hòa Hưng
Địa chỉ: 781 Lê Hồng Phong, phường Hòa Hưng, TP.HCM
|- Phường Diên Hồng
- Phường Vườn Lài
- Phường Hòa Hưng
- Phường Tân Hòa
|8
|Bảo hiểm xã hội cơ sở Bình Thới
Địa chỉ: số 247/25 Lạc Long Quân, phường Bình Thới, TP.HCM (đang xây dựng)
Tạm thời đang sử dụng trụ sở tại địa chỉ: Số 5-7, đường Hàn Hải Nguyên, phường Minh Phụng, TP.HCM
|- Phường Minh Phụng
- Phường Bình Thới
- Phường Hòa Bình
- Phường Phú Thọ
|9
|BHXH cơ sở Thới An
Địa chỉ: Số 314, đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, TP.HCM
|- Phường Đông Hưng Thuận
- Phường Trung Mỹ Tây
- Phường Tân Thới Hiệp
- Phường Thới An
- Phường An Phú Đông
|10
|BHXH cơ sở An Lạc
Địa chỉ: Số 530 đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, TP.HCM
|- Phường An Lạc
- Phường Tân Tạo
- Phường Bình Tân
- Phường Bình Trị Đông
- Phường Bình Hưng Hòa
|11
|BHXH cơ sở Bình Thạnh
Địa chỉ: Số 30 đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Bình Thạnh, TP.HCM
|- Phường Bình Thạnh
- Phường Bình Lợi Trung
- Phường Bình Quới
- Phường An Nhơn
|12
|BHXH cơ sở Hạnh Thông
Địa chỉ: Số 135 đường Phạm Văn Đồng, phường Hạnh Thông, TP.HCM
|- Phường Hạnh Thông
- Phường Gò Vấp
- Phường An Hội Đông
- Phường An Hội Tây
- Phường Thông Tây Hội
|13
|BHXH cơ sở Cầu Kiệu
Địa chỉ: Số 40G đường Phan Đình Phùng, phường Cầu Kiệu, TP.HCM
|- Phường Đức Nhuận
- Phường Cầu Kiệu
- Phường Gia Định
- Phường Thạnh Mỹ Tây
|14
|BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa
Địa chỉ: Số 300 đường Nguyễn Trọng Tuyển, Phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM
|- Phường Tân Sơn Hòa
- Phường Tân Sơn Nhất
- Phường Bảy Hiền
- Phường Tân Bình
- Phường Tân Sơn
|15
|BHXH cơ sở Tân Phú
Địa chỉ: Số 52/30 đường Thoại Ngọc Hầu, phường Tân Phú, TP.HCM
|- Phường Tây Thạnh
- Phường Tân Sơn Nhì
- Phường Phú Thọ Hòa
- Phường Tân Phú
- Phường Phú Thạnh
|16.
|BHXH cơ sở Cát Lái
Địa chỉ: 400 Đồng Văn Cống, phường Cát Lái, TP.HCM
|- Phường Tăng Nhơn Phú
- Phường Long Bình
- Phường Long Phước
- Phường Long Trường
- Phường Cát Lái
- Phường Bình Trưng
- Phường Phước Long
|17
|BHXH cơ sở Thủ Đức
Địa chỉ: 22 Đường số 6, phường Thủ Đức, TP.HCM
|- Phường Hiệp Bình
- Phường Thủ Đức
- Phường Tam Bình
- Phường Linh Xuân
- Phường An Khánh
|18
|BHXH cơ sở Tân Nhựt
Địa chỉ: Số 1 đường số 4 Trung tâm hành chính xã Tân Nhựt, TP.HCM
|- Xã Vĩnh Lộc
- Xã Tân Vĩnh Lộc
- Xã Bình Lợi
- Xã Tân Nhựt
- Xã Bình Chánh
- Xã Hưng Long
|19
|BHXH cơ sở Tân An Hội
Địa chỉ: Số 174/1 Tỉnh lộ 8, xã Tân An Hội, TP.HCM
|- Xã Củ Chi
- Xã Tân An Hội
- Xã Thái Mỹ
- Xã An Nhơn Tây
- Xã Nhuận Đức
- Xã Phú Hòa Đông
- Xã Bình Mỹ
|20
|BHXH cơ sở Hóc Môn
Địa chỉ: Số 26 đường Lê Thị Hà, xã Hóc Môn, TP.HCM
|- Xã Đông Thạnh
- Xã Hóc Môn
- Xã Xuân Thới Sơn
- Xã Bà Điểm
|21
|BHXH cơ sở Nhà Bè
Địa chỉ: Số 4 đường Dương Thị Năm, xã Nhà Bè, TP.HCM
|- Xã Nhà Bè
- Xã Hiệp Phước
- Xã Bình Khánh
- Xã An Thới Đông
- Xã Cần Giờ
- Xã đảo Thạnh An
|22
|BHXH cơ sở Tam Thắng
Địa chỉ: Số 401 đường Trương Công Định, phường Tam Thắng, TP.HCM
|- Phường Vũng Tàu
- Phường Tam Thắng
- Phường Rạch Dừa
- Phường Phước Thắng
|23
|BHXH cơ sở Bà Rịa
Địa chỉ: 200 Bạch Đằng, phường Bà Rịa, TP.HCM
|- Phường Long Hương
- Phường Bà Rịa
- Phường Tam Long
- Xã Long Sơn
- Xã Nghĩa Thành
- Xã Long Điền
|24
|BHXH cơ sở Phú Mỹ
Địa chỉ: Số 7 Nguyễn Tất Thành, phường Phú Mỹ, TP.HCM (đang xây dựng)
Tạm thời đang sử dụng trụ sở tại địa chỉ: Lô B-01, đường số 1, Khu nhà ở Phú Mỹ, KP. Song Vĩnh, phường Phú Mỹ, TP.HCM
|- Phường Tân Hải
- Phường Tân Phước
- Phường Phú Mỹ
- Phường Tân Thành
- Xã Châu Pha
- Xã Ngãi Giao
- Xã Kim Long
- Xã Bình Giã
- Xã Châu Đức
- Xã Xuân Sơn
|25
|BHXH cơ sở Đất Đỏ
Địa chỉ: Khu TTHC, ấp Hiệp Hòa, xã Đất Đỏ, TP.HCM
|- Xã Long Hải
- Xã Phước Hải
- Xã Đất Đỏ
- Xã Hồ Tràm
- Xã Xuyên Mộc
- Xã Bình Châu
- Xã Hòa Hội
- Xã Hòa Hiệp
- Xã Bàu Lâm
|26
|BHXH cơ sở Côn Đảo
Địa chỉ: Số 7 đường Nguyễn Huệ, Đặc khu Côn Đảo, TP.HCM
|- Đặc khu Côn Đảo
|27
|BHXH cơ sở Tân Uyên
Địa chỉ: Khu phố 5, phường Tân Uyên, TP.HCM
|- Phường Vĩnh Tân
- Phường Bình Cơ
- Phường Tân Hiệp
- Phường Tân Khánh
- Phường Tân Uyên
|28
|BHXH cơ sở Bình Dương
Địa chỉ: 17 Lê Duẩn, phường Bình Dương, TP.HCM
|- Phường Bình Dương
- Phường Chánh Hiệp
- Phường Thủ Dầu Một
- Phường Phú Lợi
- Phường Phú An
|29
|BHXH cơ sở Dĩ An
Địa chỉ: đường T, Khu Trung tâm hành chính, phường Dĩ An, TP.HCM
|- Phường Đông Hòa
- Phường Dĩ An
- Phường Tân Đông Hiệp
|30
|BHXH cơ sở Bến Cát
Địa chỉ: Quốc lộ 13, khu phố Mỹ Phước, phường Bến Cát, TP.HCM
|- Phường Tây Nam
- Phường Long Nguyên
- Phường Bến Cát
- Phường Chánh Phú Hòa
- Phường Hòa Lợi
- Phường Thới Hòa
|31
|BHXH cơ sở Lái Thiêu
Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, TP.HCM
|- Phường Thuận An
- Phường Thuận Giao
- Phường Bình Hòa
- Phường Lái Thiêu
- Phường An Phú
|32
|BHXH cơ sở Dầu Tiếng
Địa chỉ: Số 1 đường Trần Phú, ấp Sân Bay, xã Dầu Tiếng, TP.HCM
|- Xã Minh Thạnh
- Xã Long Hòa
- Xã Dầu Tiếng
- Xã Thanh An
- Xã Trừ Văn Thố
- Xã Bàu Bàng
|33
|BHXH cơ sở Bắc Tân Uyên
Địa chỉ: Đường số 3, Khu trung tâm hành chính xã Bắc Tân Uyên, TP.HCM
|- Xã Bắc Tân Uyên
- Xã Thường Tân
- Xã An Long
- Xã Phước Thành
- Xã Phước Hòa
- Xã Phú Giáo