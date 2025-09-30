Cựu tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng lãnh án 25 năm tù 30/09/2025 10:46

(PLO)- HĐXX nhận định cựu tổng giám đốc Lê Thúy Hằng có vai trò chủ mưu, chỉ đạo trong sai phạm xảy ra tại Công ty SJC.

Ngày 30-9, TAND TP.HCM tuyên án sơ thẩm đối với 16 bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).

HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Thúy Hằng (cựu tổng giám đốc SJC) 17 năm tù về tội tham ô tài sản và 8 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; tổng hợp hình phạt là 25 năm tù.

HĐXX cũng tuyên phạt bị cáo Mai Quốc Uy Viễn (cựu giám đốc xưởng vàng, Xí nghiệp Nữ trang Tân Thuận thuộc SJC) 15 năm tù, Trần Tấn Phát (cựu phó giám đốc xưởng vàng) 22 năm 6 tháng tù, Hoàng Lệ Huê (cựu giám đốc SJC Chi nhánh miền Trung) 16 năm tù, Đoàn Lê Thanh (cựu nhân viên Xí nghiệp Nữ trang Tân Thuận) 12 năm tù, cùng về hai tội tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị cáo Lê Thúy Hằng - cựu tổng giám đốc SJC. Ảnh: TRẦN MINH

Bị cáo Trần Hiền Phúc (cựu kế toán trưởng Công ty SJC), Nguyễn Thị Lộc (cựu kế toán SJC - Chi nhánh miền Trung), Nguyễn Thị Mỹ Liên (cựu thủ quỹ SJC - chi nhánh miền Trung) cùng lãnh án 3 năm tù; Nguyễn Thị Thu Hiền (cửa hàng trưởng SJC - chi nhánh miền Trung) lãnh án 3 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Lộc Mận (cựu nhân viên SJC - chi nhánh miền Trung) lãnh án 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội tham ô tài sản.

Các bị cáo: Nguyễn Thị Huệ (cựu giám đốc SJC - chi nhánh Hải Phòng) lãnh án 6 năm tù; Phan Xuân Huy (cựu nhân viên kỹ thuật SJC - chi nhánh miền Trung) 3 năm 6 tháng tù, Nguyễn Đình Trang Quỳnh Anh (cựu thủ quỹ SJC - chi nhánh miền Trung), Trương Công Ánh (cựu nhân viên Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận thuộc SJC) cùng 3 năm tù; Võ Hữu Phú (cựu nhân viên xí nghiệp nữ trang Tân Thuận thuộc SJC) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo; Trần Ngọc Minh Thư (cựu trưởng phòng kinh doanh vàng SJC) 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cựu tổng giám đốc SJC có vai trò cao nhất trong vụ án

Theo HĐXX, quá trình xét xử vụ án, các bị cáo đều khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng; lời khai của các bị cáo phù hợp với lời khai bị hại, người liên quan và hồ sơ vụ án. HĐXX có cơ sở xác định, SJC là doanh nghiệp nhà nước, có ngành nghề kinh doanh chính sản xuất vàng miếng, bán lẻ vàng, bạc, đá quý...

Từ tháng 10-2021 đến tháng 9-2024, bị cáo Hằng lợi dụng chức vụ quyền hạn được NHNN giao trong việc sản xuất, gia công lại vàng miếng SJC móp méo, sản xuất vàng nhẫn SJC; bán vàng miếng SJC bình ổn giá, được chủ động xác định giá vàng miếng SJC, Lê Thúy Hằng cùng đồng phạm đã tham ô tài sản; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thu lợi bất chính, gây thiệt hại cho Công ty SJC hơn 107 tỉ đồng.

Trong đó, thiệt hại từ hành vi chiếm đoạt tài sản là hơn 11,6 tỉ đồng, gây thiệt hại và hưởng lợi bất hợp pháp từ hành vi làm trái quy định là hơn 95,7 tỉ đồng.

Bị cáo Lê Thúy Hằng đã chỉ đạo bị cáo Mai Quốc Uy Viễn và Trần Tấn Phát lập Tờ trình "khống" nâng định mức hao hụt trong gia công vàng miếng; phê duyệt cấp vàng nguyên liệu hao hụt trong việc gia công 10 tấn vàng, chiếm đoạt 95,8521 lượng vàng.

HĐXX tuyên án đối với 16 bị cáo trong sai phạm xảy ra tại Công ty SJC. Ảnh: TRẦN MINH

Bị cáo Hằng còn chỉ đạo bị cáo Hoàng Lệ Huê lập "khống", lập lại chứng từ thể hiện mua vàng với giá cao, bán vàng với giá thấp, tạo khoản lỗ khống, chủ mưu chiếm đoạt tiền. Hằng cùng đồng phạm chiếm đoạt là 11,6 tỉ đồng, trong đó Hằng chiếm hưởng 8,7 tỉ đồng.

Đối với hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, bị cáo Hằng đã mua và chuyển vàng nguyên liệu từ bên ngoài cho bị cáo Trần Tấn Phát; chỉ đạo bị cáo Mai Quốc Uy Viễn cùng Phát chèn thêm vàng nguyên liệu bên ngoài vào 56 đợt SJC gia công vàng móp méo cho NHNN, sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC trái quy định;

Chỉ đạo Nguyễn Thị Huệ (giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng) mua vàng nguyên liệu bên ngoài giao cho Phát đưa vào sản xuất 11.503,75 lượng vàng nhẫn SJC trái quy định; chỉ đạo bị cáo Huệ, Hoàng Lệ Huê và Trần Ngọc Minh Thư chỉ bán một phần vàng bình ổn giá cho khách hàng, phần còn lại giữ bán ra ngoài với giá cao hơn niêm yết để hưởng lợi tiền chênh lệch. Bị cáo Lê Thúy Hằng gây thiệt hại tài sản nhà nước 95,7 tỉ đồng, trong đó hưởng lợi cá nhân 73 tỉ đồng.

HĐXX nhận định, bị cáo Lê Thúy Hằng chiếm giữ số tiền hưởng lợi cao nhất (hơn 81 tỉ đồng), nên có vai trò cao nhất trong vụ án.

Một số bị cáo dùng thủ đoạn tinh vi để phạm tội

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến chế định quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh vàng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của doanh nghiệp nhà nước. Giai đoạn 2021 - 2024, tình hình kinh tế, chính trị có nhiều biến động, giá vàng trong nước và thế giới chênh lệch lớn, đặc biệt giữa vàng SJC và vàng nhẫn. Để bình ổn giá vàng, NHNN đã ban hành nhiều chính sách điều tiết, trong đó SJC giữ vai trò quan trọng trong bình ổn giá vàng trong nước.

Trong đó, bị cáo Lê Thúy Hằng với chức vụ, quyền hạn tổng giám đốc SJC và hiểu biết của mình về việc SJC được giao độc quyền sản xuất, kinh doanh vàng nhằm ổn định thị trường, nhưng vì vụ lợi, bị cáo Hằng đã cố ý lợi dụng, thực hiện hành vi trái quy định.

Về tình tiết tăng nặng, các bị cáo thể hiện sự câu kết chặt chẽ. Bị cáo Hằng là chủ mưu, chỉ đạo. Các bị cáo còn lại đều có chức vụ, quyền hạn nhất định tại SJC, tiếp nhận chỉ đạo từ cấp trên để thực hiện hành vi phạm tội, đóng vai trò thực hành, giúp sức. Hành vi phạm tội của các bị cáo được thực hiện nhiều lần, trong thời gian dài, với cùng một phương thức.

Bị cáo Mai Quốc Uy Viễn và bị cáo Trần Tấn Phát. Ảnh: TRẦN MINH

Cạnh đó, các bị cáo Lê Thúy Hằng, Trần Tấn Phát, Mai Quốc Uy Viễn, Đoàn Lê Thanh, Võ Hữu Phú và Trương Công Ánh... đã có hành vi sử dụng thủ đoạn tinh vi để chèn thêm vàng nguyên liệu bên ngoài vào 56 đợt SJC gia công vàng móp méo cho NHNN sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC trái quy định. Hành vi này đã vượt qua quá trình kiểm soát chặt chẽ để được NHNN chấp nhận đưa vào sản xuất... HĐXX xét thấy, cần áp dụng thêm tình tiết tăng nặng "dùng thủ đoạn tinh vi để phạm tội" đối với các bị cáo này.

HĐXX cũng cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ đối với các bị cáo. Theo đó, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tích cực hợp tác với cơ quan điều tra giải quyết nhanh chóng vụ án. Tích cực nộp tiền khắc phục hậu quả, trong đó bị cáo Hằng đã nộp 45 tỉ đồng, Nguyễn Thị Huệ nộp 1 tỉ đồng...

Cạnh đó, bị cáo Võ Hữu Phú đang điều trị bệnh hiểm nghèo. Một số bị cáo có thành tích xuất sắc trong công tác; có nhân thân tốt, gia đình có công với cách mạng và hoàn cảnh gia đình khó khăn...