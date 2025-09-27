VKS khẳng định cựu tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng phạm tội vì tư lợi cá nhân 27/09/2025 17:27

(PLO)- Trong vụ án xảy ra tại SJC, cựu Tổng giám đốc Lê Thúy Hằng bị đề nghị mức án 28-30 năm tù với vai trò chủ mưu, chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội.

Chiều 27-9, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm đối với 16 bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).

Sau khi kết thúc phần tranh luận, các bị cáo đã nói lời sau cùng. HĐXX nghị án kéo dài, sẽ tuyên án vào sáng 30-9.

Cựu tổng giám đốc tự nhận trách nhiệm người đứng đầu

Là bị cáo đầu tiên nói lời sau cùng, bị cáo Lê Thúy Hằng trình bày, rất ân hận vì sau 22 năm làm việc tại SJC đã để xảy ra sai phạm. Bị cáo Hằng xin chịu trách nhiệm người đứng đầu trước Đảng và nhà nước, xin gửi lời xin lỗi đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thành uỷ, UBND TP.HCM và Công ty SJC.

"Xin HĐXX mở rộng khoan hồng đối 16 trường hợp tại tòa và đặc biệt là cá nhân bị cáo. Tôi rất có lỗi với gia đình...", bị cáo Hằng nói và trình bày thêm, bản thân đã chịu trách nhiệm một mình và trên thực tế, công việc của bị cáo rất bận rộn nên không thể theo sát mọi việc nên dẫn đến hậu quả ngày hôm nay.

Cựu tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng. Ảnh: TRẦN MINH

Tiếp đó, bị cáo Hằng xin HĐXX cho phép bị cáo được bán các tài sản của mình để khắc phục hết hậu quả vụ án. "Xin VKS, HĐXX cho bị cáo một cơ hội quay về sớm nhất với gia đình" - bị cáo Hằng nói.

Bị cáo Hoàng Lệ Huê (cựu giám đốc SJC Chi nhánh miền Trung) trình bày, bản thân rất hối lỗi và luôn ăn năn sám hối trước hành vi gây ra. Bị cáo Huê gửi lời xin lỗi đến Ngân hàng Nhà nước, Công ty SJC và xin khắc phục toàn bộ hậu quả từ sai phạm mình đã gây ra. Mong HĐXX cho tất cả các bị cáo là nhân viên mức nhẹ hơn.

Tương tự, các bị cáo còn lại trong vụ án đã bày tỏ ăn năn, hối hận về các sai phạm của mình và cam kết bán tài sản để khắc phục hậu quả. Các bị cáo này xin HĐXX xem xét bối cảnh phạm tội, hoàn cảnh gia đình để có mức án khoan hồng.

Luật sư nói mức án đề nghị "quá khắc nghiệt"

Trước đó, tại phần luận tội, đại diện VKS đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Thúy Hằng 28-30 năm tù về hai tội tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 24 tháng đến 24 năm tù.

Bào chữa cho bà Lê Thúy Hằng, luật sư (LS) cho rằng mức án VKS đề nghị là "quá khắc nghiệt" và chưa phù hợp với chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước.

Theo LS, bị cáo Hằng bị quy kết là chủ mưu nhưng chỉ dựa trên lời khai của các bị cáo khác. Bị cáo Hằng luôn bày tỏ sự tôn trọng lời khai của cấp dưới vì bản thân là người đứng đầu, phải chịu trách nhiệm với các sai phạm xảy ra.

Bị cáo Mai Quốc Uy Viễn (ảnh trái, cựu giám đốc xưởng vàng, Xí nghiệp Nữ trang Tân Thuận thuộc SJC) và bị cáo Trần Tấn Phát (cựu phó giám đốc xưởng vàng, Xí nghiệp Nữ trang Tân Thuận thuộc SJC) Ảnh: TRẦN MINH

LS cho rằng bị cáo Hằng không có vai trò chủ mưu, khởi xướng. Quá trình điều tra, bị cáo Phát có khai "do thấy trên thị trường mua bán vàng có sự chênh lệch nên nảy ra ý định dùng vàng nguyên liệu thu mua thị trường để gia công thành vàng miếng bán ra thị trường kiếm chênh lệch. Phát đến phòng làm việc của Hằng để trao đổi và đề xuất". Sai phạm của bị cáo Hằng một phần xuất phát từ lỗ hổng trong cơ chế quản lý độc quyền vàng miếng, khi thị trường biến động nhưng việc điều tiết, giám sát của NHNN còn bất cập. Với vai trò tổng giám đốc, bị cáo Hằng phụ trách nhiều mảng nên không kiểm soát hết các hoạt động.

Bị cáo Hằng đã khắc phục được 40 tỉ đồng. Gia đình bị cáo đang tiếp tục vay mượn, bán tài sản để nộp thêm. LS đề nghị HĐXX tạo điều kiện để bị cáo Hằng xử lý tài sản kê biên nhằm khắc phục toàn bộ hậu quả, từ đó xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Tự bào chữa sau đó, bà Hằng thừa nhận tội như cáo trạng đã nêu và nói "xin lỗi Đảng, Nhà nước".

Tại phần đối đáp, VKS cho rằng nguyên nhân, hành vi phạm tội có một phần do quản lý nhà nước và việc đề xuất, khởi xướng của bị cáo Phát, song với chức trách người đứng đầu SJC, lẽ ra bị cáo Hằng phải tham mưu, đề xuất để đảm bảo công ty hoạt động đúng quy định pháp luật và phải ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật.

Đại diện VKS tại phiên tòa. Ảnh: SONG MAI

VKS khẳng định, bị cáo Hằng đã vì tư lợi cá nhân mà trực tiếp chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội trong thời gian dài. Như trong thời gian SJC được chủ động đề xuất giá vàng mua vào, bán ra... , bị cáo đã thống nhất các bị cáo khác chỉ bán một phần vàng bình ổn cho khách, phần còn lại giữ để bán ra ngoài thị trường hưởng chênh lệch.

Theo VKS, bị cáo Hằng đã lợi dụng chức vụ tổng giám đốc SJC để chỉ đạo các bị cáo cấp dưới thực hiện hành vi phạm tội với mục đích vụ lợi bất chấp hậu quả xảy ra... Không những bản thân bị cáo mà dẫn đến 15 bị cáo khác ra tòa ngày hôm nay.

VKS đã đánh giá bị cáo Hằng có vai trò chính, chỉ đạo... Các bị cáo còn lại biết rõ hành vi của mình trái quy định nhưng vẫn thực hiện trong thời gian dài theo sự chỉ đạo của bị cáo Hằng để chiếm đoạt, gây thiệt hại tài sản nhà nước.

VKS cũng đã căn cứ từng mức độ, vị trí, vai trò của từng bị cáo để đề nghị mức án tương xứng. Trong đó, có nhiều bị cáo có khung hình phạt 20 năm đến tù chung thân nhưng đã được VKS cân nhắc các tình tiết để đề nghị mức án thấp hơn.