Cựu tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng xin nhận lỗi trước tòa 25/09/2025 16:57

(PLO)- Khai tại phiên tòa, cựu tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng thừa nhận cáo trạng là đúng và xin xem xét cho các bị cáo còn lại trong vụ án.

Chiều 25-9, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Thúy Hằng (cựu tổng giám đốc SJC) cùng 15 đồng phạm trong vụ án tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).

Sau khi đại diện VKSND TP.HCM công bố cáo trạng, HĐXX bắt đầu thẩm vấn các bị cáo.

Cựu tổng giám đốc SJC xin nhận lỗi

Theo cáo buộc, ở hành vi tham ô tài sản, bị cáo Hằng chỉ đạo lập tờ trình nâng khống định mức hao hụt trong gia công vàng miếng, rồi dựa trên tờ trình khống này để soạn thảo hợp thức ban hành quy định về định mức hao hụt, áp dụng vào quá trình gia công.

Tiếp đó, bị cáo Hằng phê duyệt cấp vàng nguyên liệu hao hụt 0,0005 chỉ/sản phẩm và báo cáo Ngân hàng Nhà nước tổng số vàng hao hụt là 10 tấn vàng, chủ mưu chiếm đoạt hơn 95 lượng vàng.

Bị cáo còn chỉ đạo chi nhánh miền Trung lập khống, lập lại chứng từ thể hiện mua vàng với giá cao, bán vàng với giá thấp, tạo khoản lỗ khống, để chiếm đoạt tiền.

HĐXX vụ án xảy ra tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC). Ảnh: TRẦN MINH

Đối với hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn, bị cáo Hằng chỉ đạo chèn thêm vàng nguyên liệu vào 56 đợt gia công vàng móp méo cho Ngân hàng Nhà nước, sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC trái quy định. SJC chi nhánh Hải Phòng đã mua vàng nguyên liệu bên ngoài đưa vào sản xuất 11.503 lượng vàng nhẫn SJC.

Sau cùng, bị cáo Hằng chỉ đạo chi nhánh Hải Phòng, chi nhánh miền Trung và Phòng kinh doanh vàng SJC chi một phần vàng bình ổn giá cho khách hàng, phần còn lại giữ bán ra ngoài với giá cao hơn giá niêm yết.

Tổng cộng, bị cáo Hằng bị cáo buộc gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 107 tỉ đồng, hưởng lợi cá nhân hơn 82 tỉ đồng.

Trình bày tại phiên tòa, cựu tổng giám đốc SJC thừa nhận cáo trạng truy tố là đúng. Bị cáo trình bày thêm rằng đối với tội tham ô tài sản, việc bị cáo tự nâng mức hao hụt trong gia công vàng miếng không xuất phát từ ý định xấu. Việc này chỉ để đảm bảo an toàn, giảm số lượng hao hụt khi sản xuất; sau khi sản xuất xong mới biết tỉ lệ hao hụt như cáo trạng nêu.

Bị cáo Lê Thúy Hằng - cựu tổng giám đốc SJC. Ảnh: TRẦN MINH

Bị cáo Hằng thừa nhận đã chỉ đạo bị cáo Hoàng Lệ Huê (giám đốc SJC Chi nhánh Miền Trung) và Trần Ngọc Minh Thư (trưởng phòng kinh doanh vàng SJC) chỉ bán một phần vàng bình ổn giá cho khách hàng, phần còn lại giữ bán ra ngoài với giá cao hơn niêm yết, trái với quy định...

Chủ tọa hỏi: "Bị cáo nói lo cho đời sống anh em, nhưng bị cáo biết hưởng lợi bao nhiêu phần trăm so với các bị cáo khác trong vụ án không?". Bị cáo Hằng im lặng một lúc rồi trả lời: "Bị cáo xin nhận lỗi".

Đối với việc khắc phục hậu quả, bị cáo Hằng trình bày, hiện đã khắc phục một phần, phần còn lại gia đình bị cáo sẽ tiếp tục khắc phục. Về vấn đề này, HĐXX thông báo đã có lệnh kê biên thêm hai tài sản chung của vợ chồng bị cáo để đảm bảo khắc phục hậu quả vụ án...

Trước tòa, bị cáo Hằng cũng xin xem xét cho cho các bị cáo còn lại trong vụ án.

Các bị cáo khác thừa nhận hành vi phạm tội

Cũng tại phần xét hỏi, bị cáo Trần Tấn Phát (cựu phó giám đốc Xưởng vàng thuộc Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận) thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố.

Theo đó, bị cáo Phát đã thực hiện theo chỉ đạo của bị cáo Hằng, lập tờ trình “khống” nâng định mức hao hụt trong gia công vàng miếng, thống nhất với giám đốc của Xưởng để lấy số vàng hao hụt dôi dư trong quá trình gia công; lấy vàng từ việc quét đãi xưởng... Các hành vi này để giúp Hằng chiếm đoạt 95 lượng vàng, trị giá 8,4 tỉ đồng, Phát hưởng cá nhân 8 lượng vàng, trị giá 618 triệu đồng.

Đối với 8 lượng vàng đã chiếm hưởng, Phát khai tại tòa đã giữ lại 2 lượng vàng, còn 6 lượng vàng thì bán để chia cho công nhân làm ngoài giờ.

Các bị cáo tại phiên xét xử. Ảnh: TRẦN MINH

Cạnh đó, bị cáo Phát thừa nhận hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ khi thực hiện chỉ đạo của bị cáo Hằng, thống nhất với Mai Quốc Uy Viễn (cựu giám đốc xưởng vàng) chèn thêm vàng nguyên liệu bên ngoài vào 56 đợt SJC gia công vàng móp méo cho Ngân hàng Nhà nước, sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC trái quy định.

Đồng thời, Phát nhận vàng nguyên liệu bên ngoài sản xuất 11.503,75 lượng vàng nhẫn SJC trái quy định, cùng Viễn nhận vàng nguyên liệu bên đưa vào sản xuất 390 lượng vàng nhẫn SJC trái quy định..., gây thiệt hại tài sản Nhà nước 90,3 tỉ đồng, Phát hưởng lợi cá nhân 7 tỉ đồng.

Bị cáo Mai Quốc Uy Viễn (cựu giám đốc Xưởng vàng thuộc Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận) cũng thừa nhận hành vi cáo trạng truy tố là đúng. Bị cáo Viễn khai đã nộp hơn 600 triệu đồng để khắc phục hậu quả và sẽ cố gắng hết sức để khắc phục hậu quả phần còn lại.

Cũng trong phần xét hỏi, các bị cáo khác đều thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố.