Sáng nay, cựu tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng cùng đồng phạm hầu tòa 25/09/2025 07:41

(PLO)- Cựu tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng bị cáo buộc gây thiệt hại tài sản nhà nước 95,7 tỉ đồng, trong đó, hưởng lợi cá nhân 73,5 tỉ đồng.

Ngày 25-9, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với 16 bị cáo trong vụ án sai phạm tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).

Bị cáo Lê Thúy Hằng (cựu tổng giám đốc SJC), Mai Quốc Uy Viễn (cựu giám đốc xưởng vàng, Xí nghiệp Nữ trang Tân Thuận thuộc SJC), Trần Tấn Phát (cưu phó giám đốc xưởng vàng); Hoàng Lệ Huê (cựu giám đốc SJC Chi nhánh miền Trung), Đoàn Lê Thanh (cựu nhân viên Xí nghiệp Nữ trang Tân Thuận) bị đưa ra xét xử về tội tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng. Ảnh: CTV

Có 5 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội tham ô tài sản, gồm: Trần Hiền Phúc (cựu Kế toán trưởng Công ty SJC); Nguyễn Thị Lộc (cựu kế toán SJC Chi nhánh miền Trung); Nguyễn Thị Thu Hiền (cửa hàng trưởng cửa hàng SJC 193 Hùng Vương thuộc SJC chi nhánh miền Trung), Nguyễn Thị Mỹ Liên (cựu thủ quỹ cửa hàng vàng SJC 193 Hùng Vương thuộc chi nhánh miền Trung), Nguyễn Thị Lộc Mận (cựu nhân viên SJC chi nhánh miền Trung)…

Có 6 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gồm: Nguyễn Thị Huệ (cựu Giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng), Phan Xuân Huy (cựu nhân viên kỹ thuật SJC chi nhánh miền Trung), Nguyễn Đình Trang Quỳnh Anh (cựu thủ quỹ SJC chi nhánh miền Trung), Trương Công Ánh (cựu nhân viên Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận thuộc SJC), Võ Hữu Phú (cựu nhân viên xí nghiệp nữ trang Tân Thuận thuộc SJC), Trần Ngọc Minh Thư (cựu trưởng phòng kinh doanh vàng SJC).

Phiên tòa dự kiến kéo dài 5 ngày, từ ngày 25-9 đến ngày 30-9.

HĐXX triệu tập Công ty SJC tham gia phiên tòa với tư cách vừa là bị hại vừa là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; cùng 116 cá nhân, tổ chức với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Có tổng cộng 20 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo. Trong đó bị cáo Lê Thúy Hằng có 6 luật sư bào chữa.

Theo cáo trạng, từ tháng 10-2021 đến tháng 9-2024, Lê Thúy Hằng đã bàn bạc, trao đổi và chỉ đạo nhân viên dưới quyền tại Xưởng vàng Tân Thuận, trụ sở chính Công ty SJC tại TP.HCM, SJC Chi nhánh Hải Phòng, Chi nhánh miền Trung, thực hiện các hành vi trái quy định của Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM và Công ty SJC, chiếm đoạt tài sản, hưởng lợi bất hợp pháp, gây thiệt hại tài sản nhà nước.

Đối với hành vi tham ô tài sản, với mục đích chiếm đoạt tài sản thuộc trách nhiệm quản lý, Lê Thúy Hằng đã chỉ đạo Mai Quốc Uy Uy Viễn (Giám đốc) và Trần Tấn Phát (Phó Giám đốc Xưởng vàng) lập Tờ trình "khống" nâng định mức hao hụt trong gia công vàng miếng.

Bị cáo Lê Thúy Hằng còn chỉ đạo Trần Hiền Phúc (Kế toán trưởng Công ty SJC) căn cứ vào Tờ trình "khống", soạn thảo, hợp thức ngày ban hành Quy định về định mức hao hụt mới để áp dụng vào quá trình gia công.

Bị cáo Hằng đã phê duyệt cấp vàng nguyên liệu hao hụt với định mức hao hụt 0,0005 chỉ/1 sản phẩm và báo cáo Ngân hàng Nhà nước tổng số vàng hao hụt trong việc gia công 10 tấn vàng, chủ mưu chiếm đoạt 95,8521 lượng vàng, trị giá 8,4 tỉ đồng. Trong đó, bị cáo Hằng chiếm hưởng 85,8521 lượng vàng trị giá 6,6 tỉ đồng.

Cạnh đó, Cựu Tổng giám đốc SJC chỉ đạo để Hoàng Lệ Huê (Giám đốc SJC Chi nhánh Miền Trung) lập "khống", lập lại chứng từ thể hiện mua vàng với giá cao, bán vàng với giá thấp, tạo khoản lỗ khống, chiếm hưởng 2,1 tỉ đồng.

Đối với hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, bị cáo này đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để mua và chuyển vàng nguyên liệu từ bên ngoài cho Phó Giám đốc Xưởng vàng Trần Tấn Phát; chỉ đạo Giám đốc Xưởng vàng Mai Quốc Uy Viễn cùng Trần Tấn Phát chèn thêm vàng nguyên liệu bên ngoài vào 56 đợt SJC gia công vàng móp méo cho NHHH, sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC trái quy định gây thiệt hại tài sản Nhà nước 74,8 tỉ đồng, hưởng lợi trái phép 64 tỉ đồng.

Cựu Tổng giám đốc SJC còn chỉ đạo Nguyễn Thị Huệ - Giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng mua vàng nguyên liệu bên ngoài giao cho Trần Tấn Phát đưa vào sản xuất 11.503,75 lượng vàng nhẫn SJC trái quy định gây thiệt hại tài sản Nhà nước 15,1 tỉ đồng, hưởng lợi 6,6 tỉ đồng.

Đáng chú ý, bị cáo Hằng chỉ đạo Nguyễn Thị Huệ (Giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng) và Hoàng Lệ Huê (Giám đốc SJC Chi nhánh Miền Trung) và Trần Ngọc Minh Thư (Trưởng phòng kinh doanh vàng SJC) chỉ bán một phần vàng bình ổn giá cho khách hàng, phần còn lại giữ bán ra ngoài với giá cao hơn niêm yết.

Từ ngày 14-6-2024 đến ngày 27-8-2024, SJC Chi nhánh Hải Phòng, Chi nhánh Miền Trung và Phòng kinh doanh vàng đã lập khống danh sách bán 7.049 lượng vàng cho 4.342 khách hàng, gây thiệt hại tài sản Nhà nước 5,7 tỉ đồng. Các đồng phạm của Hằng hưởng lợi tiền chênh lệch 7,2 tỉ đồng, trong đó Hằng hưởng lợi cá nhân 2,8 tỉ đồng.

Tổng cộng, hành vi của bị cáo Lê Thúy Hằng gây thiệt hại tài sản nhà nước 95,7 tỉ đồng. Bị cáo Hằng hưởng lợi cá nhân 73,5 tỉ đồng.