Bản tin trưa 10-9: Nữ GĐ chi nhánh SJC xuất khống vàng bình ổn; Khởi tố kẻ đoạt mạng người tình, phi tang xác ở Tây Ninh 10/09/2025 12:00

(PLO)- Bản tin cập nhật các thông tin nóng: Sai phạm tại SJC: Nữ GĐ chi nhánh xuất khống vàng bình ổn, nhận tiền vào tài khoản chồng; Khởi tố kẻ đoạt mạng người tình rồi phi tang xác ở Tây Ninh; Thái Nguyên: Phát hiện cơ sở sản xuất hàng trăm ngàn bỉm, băng vệ sinh giả nhãn hiệu…

VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bà Lê Thúy Hằng – cựu tổng giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) – về hai tội tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo cơ quan tố tụng, các hành vi sai phạm của bà Hằng gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 95 tỉ đồng, trong đó bà hưởng lợi cá nhân hơn 73 tỉ đồng.

Cùng vụ án, bà Nguyễn Thị Huệ, cựu giám đốc SJC Chi nhánh Hải Phòng, bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ do trục lợi từ chính sách bán vàng bình ổn giá của Nhà nước. Kết quả điều tra thể hiện bà Hằng đã chỉ đạo bà Huệ tổ chức bán khống vàng miếng bình ổn trái quy định.

Từ 14-6 đến 27-8-2024, bà Huệ yêu cầu nhân viên lập 1.711 hồ sơ khách hàng khống để xuất 2.820 lượng vàng miếng thuộc chương trình bình ổn, với giá niêm yết hơn 221 tỉ đồng. Vụ án đang được cơ quan tố tụng tiếp tục xử lý theo quy định.