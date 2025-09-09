Bản tin trưa 9-9: Toà tuyên tử hình kẻ cầm đầu đường dây ma túy hơn 8,1kg; 3 người Trung Quốc sát hại tài xế taxi vì sợ đưa qua Campuchia 09/09/2025 12:00

(PLO)- Cựu Phó Chủ tịch Bắc Giang khai chỉ cất giữ chứ chưa xài tiền nhận từ Tập đoàn Thuận An; Toà tuyên tử hình kẻ cầm đầu đường dây ma túy hơn 8,1kg tại Tây Ninh; Xúc phạm CSGT tỉnh Đắk Lắk trên Facebook, một người ở Đồng Nai bị phạt; 3 người Trung Quốc sát hại tài xế taxi vì sợ bị đưa qua Campuchia; Bộ Công an cảnh báo biến tướng thủ đoạn ‘bắt cóc online’…

0:00 / 0:00 0:00 Nam miền Bắc Nam miền Bắc

Nữ miền Bắc

Nữ miền Nam

Nam miền Nam