Bản tin trưa 9-9: Toà tuyên tử hình kẻ cầm đầu đường dây ma túy hơn 8,1kg; 3 người Trung Quốc sát hại tài xế taxi vì sợ đưa qua Campuchia

(PLO)- Cựu Phó Chủ tịch Bắc Giang khai chỉ cất giữ chứ chưa xài tiền nhận từ Tập đoàn Thuận An; Toà tuyên tử hình kẻ cầm đầu đường dây ma túy hơn 8,1kg tại Tây Ninh; Xúc phạm CSGT tỉnh Đắk Lắk trên Facebook, một người ở Đồng Nai bị phạt; 3 người Trung Quốc sát hại tài xế taxi vì sợ bị đưa qua Campuchia; Bộ Công an cảnh báo biến tướng thủ đoạn ‘bắt cóc online’…
Bản tin trưa 9-9: Toà tuyên tử hình kẻ cầm đầu đường dây ma túy hơn 8,1kg; 3 người Trung Quốc sát hại tài xế taxi vì sợ đưa qua Campuchia.

Ngày 8-9, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm vụ án đường dây ma túy đặc biệt nghiêm trọng. HĐXX tuyên phạt Lê Minh Nhựt (33 tuổi, ngụ xã Cần Giuộc, Tây Ninh) mức án tử hình về hai tội: mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ dụng cụ vào việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Cùng vụ án, Nguyễn Văn Chì (39 tuổi, ngụ xã Tân Tập) lãnh 20 năm tù, Lê Thị Mỹ Thuận (26 tuổi, vợ Chì) nhận 16 năm tù và Nguyễn Nhật Hoàng (42 tuổi, ngụ Nhà Bè, TP.HCM) chịu 19 năm tù. Các bị cáo bị xét xử vì có hành vi mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đường dây ma túy, tập đoàn Thuận An, xúc phạm CSGT, sát hại tài xế taxi, bắt cóc online

