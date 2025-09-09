Cựu Phó Chủ tịch Bắc Giang khai chỉ cất giữ chứ chưa xài tiền nhận từ Tập đoàn Thuận An 09/09/2025 08:22

(PLO)- Cựu Phó Chủ tịch tỉnh Bắc Giang Lê Ô Pích khai sau khi nhận tiền đã cất giữ và chưa tiêu xài khoản "hoa hồng" 4 tỉ đồng của Tập đoàn Thuận An.

Ngày 9-9, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét hỏi đối với 29 bị cáo trong vụ án vi phạm đấu thầu xảy ra tại Tập đoàn Thuận An, tỉnh Bắc Giang, Tuyên Quang, Quảng Ninh, TP Hà Nội và Bộ Giao thông vận tải (cũ).

Trong vụ án này, bị cáo Lê Ô Pích (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang) bị xét xử về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị cáo Lê Ô Pích. Ảnh: Hoàng Huy

Theo cáo buộc, sau khi nhận chỉ đạo từ ông Dương Văn Thái (cựu Bí thư tỉnh ủy Bắc Giang) ông Pích đã chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An đấu thầu, trúng thầu.

Khi được cấp dưới là bị cáo Nguyễn Văn Thạo (cựu Giám đốc Ban QLDA Bắc Giang) báo cáo về tình hình dự án, ông Pích chỉ đạo Nguyễn Văn Thạo khẩn trương hoàn thiện thủ tục, tạo điều kiện giúp liên danh của Thuận An tham gia đấu thầu, trúng thầu Dự án cầu Đồng Việt.

Sau đó, bị cáo Nguyễn Văn Thạo cùng với cấp dưới thông đồng, móc ngoặc, chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ tiêu chí để Liên danh nhà thầu trúng gói thầu số 7 trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 96 tỉ đồng.

Cáo buộc cho rằng hành vi của ông Pích giúp Tập đoàn Thuận An và liên danh trúng thầu trái quy định pháp luật, gây thiệt hại tài sản Nhà nước 96 tỉ đồng, hưởng lợi 4 tỉ đồng.

Tại phiên tòa, ông Pích khai từ tháng 9-2020 đến tháng 9-2024, bị cáo là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, phụ trách lĩnh vực đầu tư xây dựng, đất đai, tài nguyên môi trường, khoáng sản nông nghiệp và một số lĩnh vực khác.

Liên quan đến Dự án cầu Đồng Việt, ông Pích khai tại một phiên họp Ban thường vụ tỉnh Bắc Giang, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái giới thiệu Tập đoàn Thuận An là đơn vị có năng lực thi công các công trình giao thông trọng điểm toàn quốc, rất có năng lực.

“Đợt tới, Tập đoàn Thuận An có về thì sẽ xem xét và tạo điều kiện để thi công công trình trên địa bàn tỉnh” - ông Pích khai về nội dung cuộc họp.

Khi HĐXX hỏi bị cáo chỉ đạo Ban QLDA về việc tạo điều kiện cho liên danh Tập đoàn Thuận An như thế nào, ông Pích cho hay dưới sự chỉ đạo của ông Thái, ông đã chỉ đạo Ban QLDA đẩy nhanh tiến độ, tập trung chuẩn bị công tác đầu tư để dự án sớm được triển khai thực hiện.

Ngoài ra, ông Pích chỉ đạo Giám đốc Ban QLDA Bắc Giang Nguyễn Văn Thạo tập trung thực hiện công tác đấu thầu theo đúng quy định, chịu trách nhiệm với pháp luật. Trong đó, nếu Thuận An đáp ứng năng lực thì xem xét chấm thầu, cho triển khai thực hiện dự án.

“Qua giới thiệu, Tập đoàn Thuận An là đơn vị có năng lực. Trên cơ sở đáp ứng các tiêu chuẩn, tiêu chí của gói thầu, nếu Thuận An trúng thầu sẽ tốt cho tỉnh” - cựu Phó Chủ tịch tỉnh Bắc Giang trình bày.

Sau khi Thuận An trúng thầu, vào dịp Tết năm 2022, bị cáo Nguyễn Duy Hưng đã đến cảm ơn ông Pích 1 tỉ đồng. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện gói thầu, ông Pích khai có 4 lần Thạo gặp và đưa tổng 3 tỉ đồng.

“Bị cáo có hiểu đấy là tiền gì hay không?” – chủ tọa phiên tòa hỏi.

“Bị cáo nghĩ đây là tiền hoa hồng trong thực hiện dự án, doanh nghiệp cảm ơn”-ông Pích trả lời.

Với 4 tỉ đồng đã nhận, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho biết cất giữ và chưa tiêu xài vào mục đích nào. Trước khi phiên tòa diễn ra, bị cáo này đã nộp lại 4 tỉ đồng.