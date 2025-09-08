Lời khai tại tòa của cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà 08/09/2025 17:40

(PLO)- Cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà xin HĐXX xem xét khoan hồng và nói nghề nghiệp trợ lý giúp việc cho lãnh đạo có những rủi ro mình không thể lường trước được...

Chiều 8-9, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét hỏi các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An, các địa phương Bắc Giang, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hà Nội và Bộ Giao thông vận tải (cũ).

HĐXX thẩm vấn bị cáo Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội). Ông Hà bị xét xử về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Bị cáo Phạm Thái Hà (cầm mic) tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Ông Phạm Thái Hà khai bắt đầu làm trợ lý cho nguyên Chủ tịch Quốc hội từ tháng 7-2021, trước đó bị cáo chỉ là trợ lý cho lãnh đạo. Cuối năm 2022, ông Hà được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Theo cáo trạng, ông Hà đã lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao là trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội (phụ trách địa bản tỉnh Bắc Giang) giới thiệu bị cáo Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An và tác động đến ông Dương Văn Thái (nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang). Từ đó, giúp Tập đoàn Thuận An lấy trúng thầu trái pháp luật, được thi công dự án cầu Đồng Việt, hưởng lợi bất chính.

Về việc phụ trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang, ông Hà khai không có phân công chính thức, chỉ là phân công nội bộ để giúp việc cho lãnh đạo.

Về hành vi phạm tội, ông Phạm Thái Hà nói nhất trí với cáo trạng, không có ý kiến gì.

Chủ tọa phiên tòa hỏi: “Bị cáo còn khai báo gì nữa không?”.

Ông Phạm Thái Hà im lặng giây lát rồi nói rằng khi nhận được cáo trạng bị cáo rất hối hận, suy nghĩ nhiều. Bị cáo có nhiều bệnh tật. Từ trại giam, bị cáo viết bản khai báo chi tiết gửi cơ quan chức năng, bị cáo đã khai đầy đủ.

Chủ tọa thẩm phán Vũ Quang Huy cho biết đơn đề nghị của bị cáo HĐXX đã nhận được và sẽ xem xét và hỏi “Bị cáo có muốn khai báo gì khác không hay bị cáo giữ nguyên lời khai tại cơ quan điều tra?”.

Ông Phạm Thái Hà trình bày: “Chỉ mong HĐXX xem xét khoan hồng, nghề nghiệp trợ lý giúp việc cho lãnh đạo có những rủi ro mình không thể lường trước được” và “không có ý kiến gì khác”.

Về 750 triệu đồng đã nhận của bị cáo Nguyễn Duy Hưng, ông Phạm Thái Hà khai “được anh Hưng cho từ nhiều năm” và “lúc đầu bị cáo nghĩ anh em chơi với nhau, chỉ nghĩ là tiền cá nhân. Đến khi biết thì trước khi khởi tố, bị cáo đã nộp lại toàn bộ”.

Trước đó, trả lời xét hỏi của HĐXX, bị cáo Nguyễn Duy Hưng khai trước khi đến gặp ông Dương Văn Thái, bị cáo gặp bị cáo Phạm Thái Hà và kể lại chuyện xin tham gia thi công cầu Đồng Việt.

Ông Hưng còn hỏi bị cáo Hà về việc nhờ ông này chuyển máy cho lãnh đạo cấp cao, nói một tiếng với ông Thái.

Vẫn theo lời khai của ông Hưng, sau đó, bị cáo Hà nhờ ông Hưng tổ chức bữa ăn ở nhà lãnh đạo cấp cao. Tại đây, bị cáo có gặp ông Thái ở đó nhưng chỉ chào hỏi, nói chuyện chung chung.

Tại buổi gặp đó, bị cáo không biết bị cáo Hà có nhờ ông Thái giúp đỡ Tập đoàn Thuận An hay không. Nhưng bị cáo Hà nói đã nhờ rồi.

Tiếp đó, Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu và trúng thầu dự án cầu Đồng Việt.

Theo cáo buộc, việc đấu thầu, trúng thầu của Tập đoàn Thuận An tại Dự án cầu Đồng Việt là trái quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 96 tỉ đồng.