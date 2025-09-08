Lời khai về phong bì của nữ bị cáo duy nhất vụ Tập đoàn Thuận An 08/09/2025 16:58

(PLO)- Nữ bị cáo Hoàng Thị Lê Hạnh, cựu trưởng Phòng Kế hoạch kỹ thuật thuộc Tập đoàn Thuận An, thừa nhận có cầm phong bì đưa cho cán bộ Ban Quản lý dự án nhưng không biết bên trong có tiền...

Chiều 8-9, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An, các địa phương Bắc Giang, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hà Nội và Bộ Giao thông vận tải (cũ).

HĐXX tiếp tục thẩm vấn bị cáo Nguyễn Văn Thạo (cựu Giám đốc Ban QLDA Bắc Giang). Ông Thạo bị xét xử về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Lời kể công của cựu giám đốc Ban QLDA

Trả lời HĐXX, ông Thạo cho biết khi triển khai dự án cầu Đồng Việt, ông Dương Văn Thái (nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang) có nói với bị cáo: Cầu Đồng Việt là dự án trọng điểm, có Tập đoàn Thuận An, "các bác trên Trung ương giới thiệu" về và bảo bị cáo tạo điều kiện.

Sau đó, ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An có đến gặp và nhờ bị cáo Thạo. “Bị cáo chỉ bảo về làm hồ sơ năng lực cho đảm bảo để dự thầu” - ông Thạo khai.

Ngoài ra, sau khi nhận chỉ đạo từ cựu Bí thư Tỉnh ủy, ông Thạo đã báo cáo với bị cáo Lê Ô Pích (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang) rồi triển khai đến các cán bộ dưới quyền, giao cho họ làm việc với Tập đoàn Thuận An.

“Bị cáo không thỏa thuận tiền phần trăm với anh Hưng. Anh Hưng chủ động nói khi triển khai thực hiện thì sẽ trích lại 3%. Bị cáo hiểu đây là anh Hưng bồi dưỡng cho anh em” – bị cáo Thạo khai.

Về việc đưa, nhận tiền, ông Thạo khai bị cáo Nguyễn Văn Hưng không trực tiếp đưa tiền mà do Trần Anh Quang (cựu TGĐ Tập đoàn Thuận An), Nguyễn Khắc Mẫn (cựu Phó TGĐ Tập đoàn Thuận An)…, tổng số tiền đã nhận là 11 tỉ đồng.

Sau khi nhận tiền của Thuận An, ông Thạo đưa lại cho ông Lê Ô Pích 3 tỉ đồng. “Còn 8 tỉ đồng, bị cáo sử dụng ủng hộ cán bộ ban bị ung thư, ủng hộ phòng chống COVID, xây dựng văn hóa…” – ông Thạo kể.

“Thôi, bị cáo đừng kể công đó ở đây nữa” - chủ tọa phiên tòa ngắt lời ông Thạo.

Sau đó, ông Thạo trình bày đã nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi và “rất tôn trọng cáo trạng truy tố”.

Bị cáo Đàm Văn Cường (cựu Phó Giám đốc Ban QLDA Bắc Giang) thừa nhận chỉ đạo cấp dưới chỉnh sửa, bổ sung, nới rộng các tiêu chí hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của Tập đoàn Thuận An.

Sau đó, ông Cường được Tập đoàn Thuận An chi cho 3,75 tỉ đồng. Số tiền này bị cáo hưởng 2,45 tỉ đồng, còn lại chi cho anh em trong Ban QLDA.

Nữ bị cáo không biết trong phong bì có tiền

Bị cáo Hoàng Thị Lê Hạnh, cựu Trưởng phòng kế hoạch kỹ thuật thuộc Tập đoàn Thuận An là nữ bị cáo duy nhất trong số 29 bị cáo của vụ án.

Trả lời HĐXX, bà Hạnh thừa nhận cáo trạng truy tố nhưng cho rằng có một số hành vi của bị cáo không như cáo trạng truy tố.

Theo lời khai của bà Hạnh, bản thân bà có nhận chỉ đạo của bị cáo Trần Anh Quang để làm quân xanh, quân đỏ. “Khi được phân công, tôi rất bất ngờ nhưng rồi tôi cũng phân công cho nhân viên làm hồ sơ” – bà Hạnh nói.

Ngoài hành vi làm hồ sơ quân xanh, quân đỏ nêu trên, bà Hạnh không thừa nhận hành vi đã tiếp hồ sơ thiết kế, dự toán gói thầu từ Ban QLDA Tuyên Quang như truy tố.

Bà Hạnh cũng cho rằng bản thân chỉ tiếp nhận file hồ sơ dự toán và sau đó đưa vào file Excel làm hồ sơ dự toán. Bà không đưa tiền cho Ban QLDA. Khi đi dự họp với Ban QLDA, bị cáo Quang đưa cho bà Hạnh tập tài liệu để chuyển tới Ban QLDA. Bị cáo đã đưa nhưng không biết trong đó có tiền, chỉ sau này bị cáo mới biết.

“Vậy bị cáo có oan không?” – chủ tọa phiên tòa hỏi lại bà Hạnh.

Với câu hỏi này, bà Hạnh trả lời “không oan” nhưng vẫn nói đi nói lại rằng bản thân không biết bên trong phong bì có tiền.

“Như bị cáo khai thì cái gì bị cáo cũng không biết. Vậy bị cáo có oan không?" - chủ tọa hỏi lại.

"Việc này bị cáo và các nhân viên khác làm quá nhiều rồi, thành tiền lệ rồi. Bản thân bị cáo ý thức được hết. Bị cáo khai nhập dữ liệu để ra số tiền phần trăm chi cho Ban QLDA. Nhưng cầm phong bì lại bảo không biết có gì bên trong" - chủ tọa phiên tòa nói.

Theo cáo buộc, hành vi sai phạm của bà Hạnh dẫn đến Tập đoàn Thuận An trúng gói thầu số 26 Dự án đường cao tốc Tuyên Quang và gói thầu số 2, Dự án Cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội) gây thiệt hại hơn 19 tỉ đồng.