Toà tuyên tử hình kẻ cầm đầu đường dây ma túy hơn 8,1kg tại Tây Ninh 09/09/2025 08:19

Ngày 8-9, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng. HĐXX tuyên phạt Lê Minh Nhựt (33 tuổi, ngụ xã Cần Giuộc, Tây Ninh) mức án tử hình về hai tội: mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ dụng cụ vào việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Các bị cáo trong đường dây ma túy tại phiên tòa xét xử. Ảnh: CTV

Cùng vụ án, Nguyễn Văn Chì (39 tuổi, ngụ xã Tân Tập) lãnh 20 năm tù, Lê Thị Mỹ Thuận (26 tuổi, vợ Chì) nhận 16 năm tù và Nguyễn Nhật Hoàng (42 tuổi, ngụ Nhà Bè, TP.HCM) chịu 19 năm tù. Các bị cáo bị xét xử vì có hành vi mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, rạng sáng 13-5-2024, Công an huyện Cần Giuộc kiểm tra căn nhà do Nhựt thuê, thu giữ lượng lớn ma túy gồm 3.960 viên nén hình vuông, 5.845 viên nén hình tròn cùng nhiều túi nylon chứa viên nén và tinh thể. Tổng cộng, tang vật hơn 8,1kg ma túy các loại: Methamphetamine, Ketamine, MDMA, Diazepam, Nimetazepam.

Phiên tòa xét xử các bị cáo trong đường dây ma túy. Ảnh: CTV

Theo hồ sơ vụ án, Nhựt từng có ba tiền án về cướp tài sản và mua bán ma túy, mới chấp hành xong án phạt tù vào tháng 10-2021 nhưng chưa được xóa án tích.

Đầu năm 2024, Nhựt kết nối đường dây ma túy với một đối tượng tên Long qua mạng xã hội Telegram. Long cung cấp ma túy, giao Nhựt giữ hàng và phân phối theo đơn đặt từ khách. Mỗi ngày, Nhựt được trả công 500.000 đồng, có khi được thưởng đến 1 triệu đồng tùy số lượng giao dịch. Tính đến thời điểm bị bắt, Nhựt đã nhận khoảng 40 triệu đồng từ Long.

Ngoài ra, Nhựt còn giao ma túy cho Thạch Hoàng, người này tiếp tục bán lại cho vợ chồng Chì – Thuận. Thuận chia nhỏ số ma túy rồi giao Chì bán cho con nghiện, thu lợi bất chính 600.000 đồng. Khám xét nơi ở của Chì – Thuận, công an thu giữ thêm 93,1993 gam ma túy, cùng 0,1348 gam Methamphetamine dùng để bán và tổ chức cho người khác sử dụng.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm, gây ảnh hưởng lớn đến xã hội. Bản án tử hình dành cho Nhựt là hình phạt nghiêm khắc, đồng thời cảnh tỉnh những kẻ coi thường pháp luật.