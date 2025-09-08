Công an Thanh Hóa triệt xóa 3 đường dây ma túy 08/09/2025 06:05

(PLO) - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa liên tiếp triệt phá 03 đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia và liên tỉnh, bắt giữ 26 đối tượng, thu giữ gần 71.000 viên hồng phiến cùng nhiều tang vật liên quan.

Đêm 7-9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa triệt xóa 3 đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ gần 71.000 viên hồng phiến. Đây là các đường dây hoạt động đưa ma túy từ Lào, Nghệ An, Phú Thọ vào Thanh Hóa

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh mạnh mẽ với tội phạm ma túy. Trong chưa đầy 20 ngày, lực lượng chức năng đã liên tiếp triệt phá 3 đường dây mua bán, vận chuyển ma túy quy mô lớn, xuyên quốc gia và liên tỉnh.

Công an tỉnh Thanh Hóa thu giữ toàn bộ các tang vật vụ án.

Các đường dây ma túy xuyên quốc gia này hoạt động tinh vi, vận chuyển ma túy từ các địa bàn như Lào, Nghệ An, Phú Thọ vào Thanh Hóa tiêu thụ.

Các đối tượng cầm đầu đều là những kẻ có tiền án, tiền sự về ma túy và tội phạm hình sự, hoạt động với thủ đoạn hết sức phức tạp.

Lê Mạnh Linh (bên trái), Tràng A Sía và một số tang vật của vụ án.

Cụ thể, vào ngày 21-8 Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây ma túy do Lê Mạnh Linh (biệt danh "Ong Ben") cầm đầu, hoạt động từ Phú Thọ vào Thanh Hóa.

Lê Mạnh Linh bị bắt cùng với 8 người khác, công an thu giữ 30.000 viên hồng phiến.

Vũ Anh Thắng (bên trái) và Vi Văn Nhân.

Đến ngày 31-8, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục triệt phá đường dây do Vũ Anh Thắng và Vi Văn Nhân tổ chức, thu giữ 21.000 viên hồng phiến, 3 khẩu súng quân dụng, 32 viên đạn, cùng nhiều lưỡi lê và kiếm.

Tiếp theo đến 4-9, một đường dây khác xuyên quốc gia từ Lào vào Thanh Hóa, do Trần Quốc Hoài cầm đầu, bị triệt xóa. Công an thu giữ thêm 19.500 viên hồng phiến, cùng nhiều tang vật khác.

Trần Quốc Hoài và một số tang vật của vụ án

Kết quả trên không chỉ thể hiện quyết tâm cao của lực lượng Công an Thanh Hóa trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, mà còn góp phần ngăn chặn kịp thời nguồn ma túy xâm nhập vào địa bàn, giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ bình yên cho nhân dân.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, xử lý các bị can theo quy định.